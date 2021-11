Gestha vaticina que Galicia recaudará más plusvalía, pero no A Coruña y Vigo

Los técnicos de Hacienda recuerdan a quienes necesiten vender un inmueble que compraron después de 2016 por un cambio de trabajo, una separación o cualquier otra urgencia, que queda una opción si los importes de la compra y la venta son aproximados, pues en estos casos probablemente la base imponible de este impuesto municipal será menor que la obtenida por el método objetivo de coeficientes, por lo que pagará menos, y no tributará en caso de que venda con pérdidas.

En este sentido, Gestha asegura que es fácil acreditar una venta a pérdidas ante los servicios tributarios municipales, simplemente aportando la copia de la escritura de adquisición que refleje un importe mayor que el precio de venta.

En cualquier caso, los técnicos insisten en la conveniencia de tramitar el Real Decreto Ley como un proyecto de ley para disipar el riesgo de inconstitucionalidad de la nueva regulación de la Base imponible de la Plusvalía municipal, pues entienden que se ha diseñado un elemento esencial del tributo que afecta notablemente a la carga tributaria del contribuyente llamado a pagarlo tras una transmisión inmobiliaria.

En ese proyecto de ley, Gestha plantearía incorporar una disposición que, aunque parezca una obviedad, aclare no sólo que no se puede exigir el Impuesto que no se haya liquidado antes de la Sentencia del Tribunal Constitucional o que no sean firmes a esa fecha al haber impugnado la liquidación o solicitado la rectificación de la autoliquidación,; sino tampoco a las transmisiones inmobiliarias formalizadas desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre, cuando se publicó el Real Decreto Ley en el BOE.

Esta petición de Gestha se fundamenta en la falta de personal especializado en los servicios tributarios que sufren muchos consistorios que puede provocar que se envíen indebidamente liquidaciones del impuesto a los ciudadanos, que les obligarán a recurrirlas, pero algunos las acabarán pagando al desconocer u olvidar este efecto del “vacío normativo”.