Gil Caballero: “La mediación es un proceso seguro y económico para solucionar conflictos por consenso”

notarios. El Colegio Notarial de Galicia ofrece a los ciudadanos un servicio especializado en mediación, una alternativa “flexible, rápida, segura y económica para resolver conflictos de forma consensuada sin acudir a la vía judicial”, destaca la vicedecana y mediadora, María José Gil Caballero, en la estela del Día de la Mediación.

El Colegio firmó en 2014 un convenio de colaboración con la Fundación Notarial Signum para implantar este servicio, atendido por un equipo de mediadores altamente especializado.

La mediación abarca variadas controversias familiares o mercantiles, como custodia de los hijos, reclamación de alimentos, liquidación de gananciales, herencias, reclamaciones de cantidad, incumplimiento de contratos o disoluciones de sociedades, entre otros. A diferencia de un juez o un árbitro, el mediador no está revestido de autoridad y no decide ni impone un acuerdo a las partes en conflicto. Tampoco representa a ninguna de ellas, de forma que su intervención neutral no elimina la labor de los abogados u otros asesores de los que comparecen en este proceso.

María José Gil resalta que “son las partes las que mantienen en todo momento el control sobre el proceso de mediación y las que deciden si hay o no acuerdo”. El mediador, utilizando técnicas y herramientas específicas, indaga en las necesidades e intereses reales de las dos partes, ayudándolas a clarificar y priorizar sus intereses. Solo de este modo, podrán “percibir que el acuerdo que se alcance sea su acuerdo, lo que lleva consigo un mayor grado de cumplimiento”, añade la vicedecana. Gil afirma que la mediación “tiene un valor en sí misma”, ya que no sólo contribuye a aliviar la saturación de los tribunales de Justicia, lastrados por la excesiva judicialización de controversias que pueden ser resueltas por otros medios, sino que además promueve el diálogo para solucionar los problemas de forma consensuada”. ecg