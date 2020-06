Gómez-Reino comprométese a frear as privatizacións saniarias

Pontevedra. O candidato de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino comprometeuse onte, –tras unha xuntanza en Pontevedra con representantes sindicais do persoal sanitario do Hospital Provincial e de Montecelo– a frear “o proceso de privatización do sistema sanitario que desenvolveron os gobernos de Feijóo” e a poñer todos os recursos financieiros da Administración autonómica “ao servixo dunha sanidade pública de calidade”.

Na xuntanza, o persoal sanitario alertou da intención da Xunta de privatizar os servizos de mantemento, lavandería e cociña, unha decisión que repercutirá nos traballadores e tamén “na calidade do servizo que prestan”.

En declaracións aos medios, o candidato á presidencia da Xunta, asegurou que “o Goberno de progreso” que saia o 12 de xullo das urnas, “acabará con esta precariedade laboral e a reverterá de forma inmediata”, para devolver á xestión pública “os servizos privatizados polo Partido Popular”.

Segundo o líder da coalición, a emerxencia sanitaria causada pola pandemia da covid-19 “demostrou que non se pode facer negocio coa saúde dos cidadáns” e tamén que Galicia precisa “unha sanidade pública sólida e forte”.

Eva Solla, número un da coalición pola provincia de Pontevedra, tildou de “auténtico fiasco” a ampliación do hospital de Montecelo, xa que “reduce o número de camas dispoñibles” para “favorecer ao negocio privado”. Mentres que Iria Figueroa, número dous criticou o “absoluto caos” vivido no centro durante o estado de alarma con obras na uci. redacción