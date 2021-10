González Formoso pide un PSdeG forte para gobernar en Galicia

encontros. O candidato á Secretaría Xeral do PSdeG-PSOE Valentín González Formoso mantivo na mañá deste domingo un encontro coa militancia de Boiro, Noia, Ames e Oroso onde reivindicou un PSdeG “forte e unido, que non renuncie a gobernar en Galicia”. Neste sentido, Formoso replicou a Gonzalo Caballero que “o noso obxectivo non é gañarlle ao BNG, é gañarlle ao PP e despois cambiar Galicia” e engadiu que “precisamos á fronte do PSdeG a un secretario xeral que non renuncie a gobernar no país”.

“Os compañeiros e compañeiras comparten que o PSdeG ten que ser unha forza que ilusione á militancia, que estea ao carón da xente e, como fixo noutros tempos, volva a ter criterio sobre asuntos de país e non se limite a sinalar problemas senón tamén a aportar solucións. É dicir, facendo un socialismo útil para a sociedade porque esa é a nosa forma de ser e a nosa forma de gobernar”, afirmou.

González Formoso cre que “non son as palabras as que hai ter en conta, senón os feitos cos que xestionamos as administracións nas que gobernamos”. Sinala como piares fundamentais a protección social dos máis desfavorecidos, a reactivación económica e a social, o fomento da cultura, da lingua e da igualdade. ecg