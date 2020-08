Gonzalo Caballero estará dous días en corentena após ter febre pero dar negativo na PCR

O secretario xeral do PSdeG e portavoz parlamentario do Grupo Socialista, Gonzalo Caballero, informou de que gardará unha corentena de 48 horas despois de ter febre e "outras molestias" polo que, aínda que deu negativo na PCR, non acudirá este xoves ao Parlamento de Galicia.

"Mañá non poderei asistir á constitución das comisións do Parlamento galego. Estiven onte con febre e outras molestias, e fixéronme unha PCR que deu negativo, pero seguindo o protocolo debo estar 48 horas sen contactos. Estou ben pero mañá debo quedar en casa", sinala nunha mensaxe publicada no seu perfil da rede social Twitter.

En concreto, este xoves quedarán constituídas as comisións regulamentarias da Cámara galegas, así como a Deputación Permanente como órgano reitor do Lexislativo galego nos que non está hábil o pleno. EUROPA PRESS.