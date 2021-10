Gonzalo Caballero rexeita un PSdeG "triturador de líderes"

SANTIAGO. EP. O candidato a revalidar a Secretaría Xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero (Ponteareas, 1975), mostra o seu rexeitamento a que o Partido Socialista de Galicia se convirta "nunha máquina trituradora de líderes", especialmente "cando o posible reposto non ten maior proxección, nin fortaleza nin liderado, nin dentro nin fóra do partido". Nunha entrevista concedida a Europa Press en plena campaña interna para as primarias que se celebrarán o próximo día 30, e nas que os socialistas galegos escollerán ao seu líder para o próximos catro anos, subliña que "a opción" que el representa "ten a capacidade de gañar dentro coa militancia para despois gañar fóra coa cidadanía".

Gonzalo Caballero, que na súa intervención ante o Comité Nacional que fixou o calendario das primarias e do XIV Congreso Nacional do PSdeG tomou como referencia ao expresidente Emilio Pérez Touriño para reclamar tamén unha segunda oportunidade, móstrase convencido de que "hai unha mobilización" interna "crecente para seguir avanzando". Neste sentido, defende que, "despois de catro anos" como secretario xeral, o PSdeG está "con máis forza, máis músculo" e ten un proxecto "máis capaz". "Traballei de forma intensa, constante e con total dedicación ao meu partido. O avance do últimos catro anos é real, pero tamén sabemos que chegou a pandemia e paralizouse o ritmo de impulso e de crecemento que tiñamos", sinala.

Así mesmo, apunta que, con el á fronte, o PSdeG construirá unha "maioría social" para o conxunto de Galicia con base nun proxecto de "esquerdas, galeguista, feminista e ecoloxista". "É o modelo co que avanzamos neste últimos catro anos e hai outras opcións que son máis conservadoras no ideolóxico, máis tradicionais e menos participativas nos modelos de organización do partido e que optaron por un menor nivel de confrontación co proxecto de dereitas de Feijóo", subliña.

Preguntado sobre se o enfrontamento entre ambos os proxectos internos pode prexudicar a imaxe do PSdeG no exterior, considera que no proceso débese "medir" o ton pero "sendo conscientes de que "debater en tempos de primarias e dar información non só é un dereito senón que é un deber e unha mostra de honestidade política e persoal". "No caso de España, as primarias máis duras foron as que levaron a Pedro Sánchez fai catro anos á Secretaría Xeral e, a pesar da enorme crueza, o partido acertou no proxecto e saíu con máis forza", lembra para avogar, do mesmo xeito que Sánchez, por construír unha maioría social desde a esquerda.

Ademais, cuestionado sobre se Ferraz se decantou por algún dos dous aspirantes á Secretaría Xeral do PSdeG, explica que o propio secretario xeral do PSOE e presidente do Goberno aseguroulle que "en ningún momento" está "a impulsarse nin apoiando" ningunha candidatura alternativa. "Eu creo na palabra do presidente e o demais son rumores, hipóteses ou accións doutros membros da organización que terán que explicar", incide.

A ALTERNATIVA "BUSCA" O "PODER" ORGÁNICO. Na entrevista concedida a Europa Press, o político vigués considera que a "alternativa" que hai "en fronte", en referencia á candidatura do presidente da Deputación da Coruña e secretario xeral do PSOE coruñés, "supón unha posición orgánica en busca de poder" pero "carece dun proxecto mellor para Galicia". Convencido de que deben de ser as "bases" as que orienten o futuro da organización", volve mostrar o seu rexeitamento aos modelos de "baronías" con "capacidade de utilizar o poder institucional para influír". "O escenario que eu contemplo é o da militancia que vai manter o rumbo e que non vai retroceder porque non quere volver a etapas do partido que foron peores no interno e de máis debilidade no externo", subliña.

Por iso, rexeita anticiparse sobre se renunciaría ao seu labor no Parlamento galego en caso de perder este proceso interno e destaca a importancia de ser "portavoz parlamentario" para visibilizar a referencia política do partido e traballar facendo fronte ao PP e ao nacionalismo. "Calquera outro escenario levaría ao partido a perder a referencia política e o liderado e a xogar en claves provinciais no canto de en clave galega", sinala Gonzalo Caballero, que erixe a Galicia no seu "proxecto".

Así mesmo, preguntado pola condición de Formoso de secretario xeral provincial e presidente da Deputación, Gonzalo Caballero, que lembra que o partido "avanzou" en cuestións como a non acumulación de máis dun cargo de elección directa, incide en que "ningún candidato pode ser secretario provincial e xeneral de Galicia á vez".

Despois diso, apunta que outro asunto que se deberá abordar é "a cuestión de se o outro candidato asume que o seu proxecto á fronte da Deputación da Coruña chegou a unha etapa de cambio". "Teremos que abordar o reto de encarar o futuro tamén nesa deputación", sostén.

RENOVACIÓN DA EXECUTIVA. Una vez pasadas as primarias e de resultar vencedor, Gonzalo Caballero avanza que elaborará "novos equipos de dirección con novos referentes que permitan incorporar todo o potencial que existe no partido en Galicia" co obxectivo de "ter os mellores órganos" baseados na "renovación e a integración". Ademais, na nova etapa que o PSdeG abrirá despois da renovación da súa dirección e unha vez superado o peor da pandemia, avoga por reiniciar a vida orgánica e volver celebrar de forma habitual as asembleas e os comités que foron "parados" pola covid.

De cara ao futuro, propón que o partido potencie a súa estrutura comarcal para fortalecerse e poña en marcha mecanismos de apoio ás agrupacións pequenas e de asesoramento aos grupos municipais dos concellos nos que o PSOE está na oposición. "Debemos tamén de ser firmes en todo o comportamento ético da organización para ser exemplares en cuestións como evitar as portas giratorias", sinala para incidir na necesidade de manter a norma dunha persona un cargo institucional". "En definitiva, o noso proxecto segue sendo o da rexeneración, o da limpeza e o a transparencia nun partido activo e protagonizado pola militancia", finaliza.