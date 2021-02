Gonzalo Caballero ve a Galicia con “moito atraso” en proxectos europeos

SANTIAGO. EP. O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, instou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a deixar "o caneo curto" e a visión "a curto prazo" para pór en marcha un "gran acordo de país" que activar proxectos impulsados con fondos europeos, un aspecto no que os socialistas ven a Galicia con "moito atraso" pola postura de "confrontación" do Goberno autonómico.

Caballero participou xunto ao presidente do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, na mañá deste sábado na presentación do 'Plan Rexurde Galicia', a proposta dos socialistas galegos para o destino dos fondos extraordinarios habilitados pola UE para a reactivación da economía post pandemia.

En total, a proposición do PSdeG fala de mobilizar uns 20.000 millóns de euros en investimento público e público-privada até o ano 2027, o que significaría entre 3.500 e 4.000 millóns de euros anuais.

"É a hora de traballar cooperativamente para sacar Galicia adiante, priorizando o emprendimiento, a modernidade e a xeración de emprego", sentenciou Gonzalo Caballero, que insistiu na necesidade de alcanzar un "gran acordo de país" que implique, desde a Xunta, ás institucións, forzas políticas e actores sociais.

Todo iso para, en palabras do responsable socialista, avanzar cara a "unha Galicia verde, dixital, cohesionada e igualataria", obxectivos que deben guiar a folla de ruta para aproveitar os fondos extraordinarios activados pola Unión Europea e que supoñen "unha oportunidade histórica".

PLAN 'REXORDE' En concreto, o 'Plan Rexorde' elaborado polo PSdeG está composto por unhas 60 medidas articuladas en 20 eixos de actuación que tocan ámbitos como a industrialización, a mobilidade, a vivenda, a ciencia, a "economía dos coidados" ou a cultura.

E é que, en palabras do presidente do PSdeG e coordinador da Comisión Interparlamentaria dos socialistas galegos, Xoaquín Fernández Leiceaga; Galicia contaba cunha serie de problemas, como a crise demográfica e industrial ou o envellecemento poboacional, previos á pandemia que continúan vixentes e aos que o covid-19 sumou outros.

Por tanto, Leiceaga remarcou a oportunidade que supoñen os fondos europeos extraordinarios para atallar estes problemas ante o "volume de diñeiro" que vai poder xestionar a Xunta.

Neste sentido, negou a postura da Xunta de que existe un "problema de fondos", xa que, segundo Leiceaga, a Administración autonómica dispón "xa este ano" do 60% destas partidas recollidas nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

Deste xeito, urxiu á Xunta a empregar os fondos ás cuestións que marca a Unión Europea, que estará "moi vixiante" á hora de controlar que se destinan "a dixitalización, innovación ou transición ecolóxica".



AP-9

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, volveu a responsabilizar ao Partido Popular das peaxes "abusivas" da a AP-9. "Cada vez que nas cabinas da AP-9 pagamos as peaxes, a cara do cobrador é a do PP", sentenciou. Así ha pronunciouse nunha rolda de prensa celebrada na mañá deste sábado na sede do PSdeG en Santiago, onde, acompañado polo presidente dos socialistas galegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, presentou a postura do partido sobre os fondos europeos extraordinarios para a reactivación post pandemia.

"Detrás da xestión da AP-9 está o PP, que marcou a prórroga da concesión até 2048, negouse nos gobernos de (Mariano) Rajoy a falar da transferencia a Galicia e votou en contra dos orzamentos xerais do Estado deste ano que implican bonificacións", incidiu Caballero. Por iso, na mañá na que o Goberno autonómico presentou a súa proposta para destinar as bonificacións recollidas nos PGE, Caballero censurou que o goberno da Xunta do popular Alberto Núñez Feijóo "queira tomar o pelo" aos galegos cando "nada fixeron" para reverter os aumentos das tarifas dunha infraestrutura cuxa concesión a Audasa, como lembrou, foi prorrogada até 2048 no ano 2000 polo goberno cental, entón presidido por José María Aznar.

"Se Feijóo quere ter credibilidade sobre a AP-9 debería primeiro cambiar á conselleira de Infraestruturas", sentenciou o responsable socialista en referencia a Ethel Vázquez, encargada de presentar este sábado a proposición adiantada xa o xoves após o Consello da Xunta. "Cada vez que nas cabinas da AP-9 pagamos as peaxes, a cara do cobrador é a do PP. Non podemos permitir que nos queiran tomar o pelo", engadiu antes de afirmar que os socialistas son "os únicos" comprometidos con rebaixar os prezos da autoestrada fronte a un BNG "na pancarta" e un PP que "non fixo nada".