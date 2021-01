Gonzalo Trenor supervisa en A Pontes varias actuaciones de la Xunta

As Pontes. El delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, visitó As Pontes para comprobar “diferentes actuaciones llevadas a cabo” en la localidad con una inversión superior a 244.000 euros. En un comunicado, el Gobierno gallego detalló que los planes se ejecutaron con apoyo de la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo autonómico. Así, se respaldó la adquisición de un vehículo o la sustitución del sistema de bombeo en la localidad.

En este último caso, la Administración precisó que el proyecto buscó “la mejora de la eficiencia energética y rendimiento del sistema de abastecimiento”. Al mismo tiempo, contribuyó al “mantenimiento de las redes de abastecimiento de las calles Cabanas y Antonio Machado y la limpieza de terrenos municipales de márgenes y zanjas en varias carreteras y caminos”. Según Trenor, “a través del Fondo de Compensación Ambiental se repartieron más de 937.000 euros en 14 proyectos en la comarca de Ferrol”.

Al respecto, la Xunta apuntó que se destinaron a los municipios de Ares, A Capela, Cariño, Cedeira, Ferrol, Mañón, Monfero, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas y Valdoviño y a la Mancomunidad de la Comarca de Ferrol. “Estas ayudas son posibles gracias a la aprobación en 2009 de la ley por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia”, matizó. En esta línea, señaló que los “ayuntamientos no percibían nada por los molinos instalados en su territorio”.

Por otra parte, la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático concluyó el informe de impacto ambiental correspondiente al proyecto de terminal de autobuses integrada en la estación intermodal de A Coruña, una resolución con la que se finaliza su tramitación medioambiental.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el anuncio por el que se hace público el informe que pone fin a la tramitación ambiental que se inició el pasado verano y que permitirá seguir avanzando en la ejecución de la futura intermodal coruñesa. r.m.a.