‘Guerra’ del PP a los presupuestos

El primer frente desde el que llegaron las críticas al Gobierno central fue por parte de los populares gallegos. La diputada nacional Marta González y la senadora Pilar Rojo fueron las encargadas de explicar las líneas principales en relación a las enmiendas que los representantes gallegos del Partido Popular ya presentaron en el Congreso de los Diputados primero, y que presentarán proximamente en el Senado.

En total se trata de 216 enmiendas por valor de algo más de 757 millones de euros con los que aspiran, indicaron, a “recuperar, na medida do posible, os agravios que sofre Galicia por parte do Goberno central”.

“Os 13 senadores e 10 deputados do Partido Popular que representamos a Galicia neste momento vemos máis de preto que ninguén como, nas Contas públicas ‘máis expansivas’ da historia segundo o Goberno de Sánchez, o Orzamento para a nosa terra se estanca”, afirmó Pilar Rojo, quien continuó señalando que “as continuas visitas de ministros a Galicia non repercuten en absoluto nunha mellora das condicións da Comunidade”. La senadora popular continuó cargando contra el Gobierno al afirmar que “os números se fan grandes para comunidades como Cataluña mentres se fan cada vez máis pequenos para Galicia”, apuntando luego directamente a un Pedro Sánchez que, en palabras de Rojo, “unicamente busca un rédito electoral nestes Presupostos”.

En la misma línea se pronunció su compañera y diputada nacional Marta González. Esta señaló que las mencionadas enmiendas presentadas por los representantes del Partido Popular en Galicia están enfocadas principalmente en las competencias del Ministerio de Transportes y se centran en la mejora de diferentes infraestructuras. “Aí se concentra o 81% do montante total das nosas emendas, máis de 600 millóns de euros, para que Sánchez deixe de desconectar a Galicia”, señaló esta. González también se refirió a otras partes importantes de esta propuesta como “case un 11%” enfocado en los ministerios de Transición Ecológica y de Industria, dos departamentos que, señaló la diputada, “aínda se están aclarando sobre o futuro de Galicia neste eido”. Finalmente, cerca de 8 millones de euros se corresponden con enmiendas dirigidas al Ministerio del Interior. “Tanto para demandas de efectivos nas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado na Comunidade como para a mellora de instalacións e dependencias”, señaló, a lo que se sumarían otras acciones “centradas no saneamento das rías e nas infraestruturas portuarias”.

González aprovechó su comparecencia para hacer hincapié en la pérdida de importancia de Galicia en los mencionados Presupuestos Generales. Así, la diputada popular cifró la bajada del peso estatal de Galicia en estas cuentas en un 8%, argumentando posteriormente que “co Goberno de Rajoy chegou ao 14%”. De igual forma, la popular también criticó situaciones como la incorporación a los presupuestos de ciertas partidas que, señaló, “é de sobra sabido que non se van executar”.

“A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, as nosas catro provincias, merecen un trato mellor, e cremos que este traballo demostra que, se hai intención, o Goberno central pode estar ao carón de Galicia e dos galegos”, zanjó González, no sin antes recordar el compromiso “por parte dos deputados e senadores galegos do Partido Popular” y afirmando que “o noso voto será sempre non a unhas contas que, polo momento, son contos para Galicia”.

En su comparecencia, celebrada en la jornada de ayer en la sede autonómica del partido, también hubo palabras de apoyo para el líder popular y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Así, la senadora Pilar Rojo, valoró el trabajo de este en la propia Cámara Alta, señalando que “temos a gran sorte de contar co galego que a maioría dos españois ven como alternativa ao desgoberno de Sánchez”. Rojo no dudó en afirmar que el popular es el “presidente que precisa España”, y en señalar que esta debe “estar liderada por Feijóo e o seu equipo”. La senadora incluso se atrevió a afirmar que, de ser el gallego quien estuviese al frente del Gobierno, “este arduo traballo en forma de emendas non sería necesario”.

Fernández-Tapias reclama más de 100 M€ para remediar el “agravio” a Vigo en los PGE

Un clima similar y el mismo tipo de mensajes que en la sede gallega del PP tuvieron lugar en la rueda de prensa celebrada en la de los populares vigueses. Allí la presidenta local, Marta Fernández-Tapias, expuso la batería de enmiendas a los Presupuestos presentada por los representantes de la ciudad olívica, un total de 27.

“Constatan la burla del PSOE a Vigo”, señaló Fernández-Tapias, quien afirmó que, de los 331M€ que presentó el Partido Popular de Pontevedra, más de 101M€ corresponden al “agravio” que el Gobierno central tiene con la ciudad de Vigo.

Tapias redobló sus ataques al apuntar que las cuentas estatales dejan en evidencian el “nulo compromiso de Sánchez con Vigo”, señalando después incluso la “incomparecencia de los socialistas vigueses” que “aplauden con total impunidad y desvergüenza este menosprecio de sus colegas de Madrid”. Esta remarcó más tarde que las enmiendas buscan “reparar” unas partidas “irrelevantes” con las que el Ejecutivo Central “vuelve a marginar a la que es la principal urbe de Galicia”.

“Nos queda claro que para el PSOE los vigueses no existimos, y que cuando se acuerdan de nosotros es para decirnos que no”, llegó a afirmar la líder de los populares vigueses.

En esta línea, la candidata popular a la alcaldía de la ciudad olívica también tuvo palabras de apoyo en favor de Alberto Núñez Feijóo, señalando que “Vamos a tener que esperar a que Fejóo llegue a la Moncloa para ver cómo se hacen realidad todos estos proyectos, que son esenciales para Vigo”.

Tras detallar unas enmiendas que tildó de “fundamentales” para Vigo, Fernández-Tapias cerró su intervención afirmando que la ciudad no aceptará “unas inversiones que no satisfacen a nadie”.