¿Hacia un mundo postacadémico?

El mayor pecado que pueden cometer los historiadores es el del anacronismo, cuando dejan de lado cientos de circunstancias y matices que hacen esencialmente diferentes el pasado y el presente. El desprecio por los matices y la incapacidad de ver cómo los hechos se relacionan entre sí es lo que hace que no solo la historia se pueda hacer muy mal, sino también que se pueda arruinar a todo un país. La ceguera de quienes lo ven todo a la luz del anacronismo suele ir unida al culto a las palabras grandilocuentes, que normalmente se utilizan para mayor gloria y beneficio de sus creadores, que inventan una realidad paralela que, por desgracia, puede tener funestas consecuencias, tangibles en la vida de las personas.

El culto a las grandes palabras está por todas partes, comenzando por la estructura del gobierno estatal en el que el nombre de algunos de sus ministerios causa sorpresa, por no decir estupor. Tenemos un Ministerio de Derechos Sociales, que no tiene nada que ver con el Ministerio de Justicia, cuya función es hacer que el derecho sea efectivo, pero es que parece que tampoco tiene nada que ver con el Ministerio de Igualdad, no se sabe si porque la igualdad va más allá del derecho, o porque se reconoce que los derechos sociales, como los económicos, son por naturaleza desiguales, ya que hay ricos y pobres. Pero es que los derechos sociales tampoco tienen nada que ver con el mundo laboral, que corresponde al Ministerio de Trabajo, con las pensiones y el paro, que corresponden al ministro Escrivá, ni con la educación, la salud, las actividades económicas de todo tipo, los impuestos, los derechos de los consumidores, el medio ambiente, el orden público o la defensa; todos y cada uno con su correspondiente ministerio, como ministerio tienen las universidades, que poco parecen tener que ver ni con la educación, ni con la ciencia, que tiene ministerios propios. Y a su vez esto no tiene nada que ver con el futuro que se planifica con la famosa Agenda 2030, sea en el nivel que sea, pero por parte de otros responsables encargados de coordinar el presente con el futuro, bajo la supervisión de un presidente, cuatro vicepresidentas, que eso si, son todas mujeres y unos 1.500 asesores discrecionalmente contratados en los diferentes órganos del gobierno.

La capacidad de coordinación real de este gobierno grandilocuente sale a la luz a la hora de legislar, cuando por ejemplo anuncia dos nuevas leyes: la nueva Ley de Universidades y la Ley de la Ciencia, sin coordinación entre ambas, pero con una característica en común: ambas están inspiradas en el síndrome del barón de Munchausen, un famoso personaje literario que creía que podía salir de un hoyo impulsándose hacia arriba tirándose de los pelos, o volar poniéndose en la boca de un cañón y montándose en el obús. Es ese síndrome el que explica que se diga que todo nuestro futuro va a depender de la ciencia y las universidades. Las segundas, como el famoso barón, están convencidas de que cuanto más dinero público gasten más ricos serán los que no reciben ese dinero, y la idea de la ciencia que se nos quiere explicar viene a ser algo así como que, si cierran las grandes empresas, deben ser sustituidas, no por otras empresas, sino por facultades de económicas, que como son la cuna de la ciencia económica auto propulsarán a la economía, también según las ideas del famoso barón.

Quienes vivimos sobre la superficie terrestre y carecemos de la capacidad de autopropulsión sabemos que los agentes esenciales de la vida económica, o lo que es lo mismo, del mercado, son las empresas. Y también sabemos, desde Adam Smith, que los factores esenciales de la economía son los siguientes: en primer lugar, la propiedad, ahora mal llamada seguridad jurídica. Esa propiedad puede ser individual o colectiva, y puede ser de los bienes de consumo o de los medios de producción. Nadie ha negado en serio la existencia de la propiedad, ni siquiera Marx, que solo quería que los medios de producción fuesen propiedad exclusiva del estado, pero propiedad, al fin y al cabo.

Junto a la propiedad, los demás factores serían el trabajo, el capital, y el sistema fiscal, que detrae del mundo de la producción y el consumo las rentas suficientes para garantizar los servicios públicos y la seguridad, interior y ante las amenazas exteriores. Esto es la realidad de la economía, que consiste en producir, consumir e intercambiar. Si baja el consumo bajará la producción y consecuentemente el empleo, y si la economía se contrae, el estado podrá intentar frenar el proceso, pero no podrá hacer milagros, ya que sus ingresos provienen de la producción. El estado no está autopropulsado por el síndrome de Munchausen, solo es un lubricante de la vida económica.

Solo los políticos, y algunos universitarios, creen que la economía se crea únicamente con palabras, y además con palabras confusas e indefinidas. Y si solo ambos creen eso, es porque los dos, como los filósofos de la Antigüedad, los monjes, los nobles y los cortesanos de la Edad Media, pueden vivir de rentas al margen de la realidad económica. Los filósofos antiguos creyeron que solo el ocio podía permitir ser filósofo, o sea, abarcar el conjunto de todas las ciencias, siendo la más importante de todas la geometría. Si tenemos que trabajar no podremos leer, escribir ni debatir, para eso necesitamos el ocio, no para no hacer nada. Y es que, además, como sabía el propio Aristóteles, el trabajo físico deforma los cuerpos de campesinos, artesanos o pescadores. Los filósofos crearon un ideal de vida llamado vida teórica, contemplativa, que luego fue continuada por la vida contemplativa de los monjes medievales, que crearon grandes monasterios y dominios territoriales, que en realidad eran grandes empresas agrícolas y comerciales, gracias a las cuales algunos de ellos podían dedicar su vida a la oración y el trabajo intelectual.

Nuestras universidades nacieron en la Edad Media como instituciones eclesiásticas, controladas por los franciscanos y los dominicos, y su fin principal fue formar clérigos y abogados. Nada tuvieron que ver esas instituciones urbanas con los constructores de las catedrales, de los barcos, con los comerciantes, los banqueros ni con los ingenieros, encargados del diseño de las fortificaciones y la artillería para los ejércitos de cada reino. Toda la técnica antigua y medieval, que fue muy rica y compleja, fue obra de miles de especialistas diferentes que vivieron al margen de las universidades. Y fue del mundo de los ingenieros de donde salieron las primeras instituciones modernas de enseñanza, como fueron las Escuelas Politécnicas de Francia o West Point en los EE. UU., originalmente destinada a formar artilleros e ingenieros militares.

Fueron esos artesanos e ingenieros, coordinados por los empresarios escoceses e ingleses, quienes dieron luz a la revolución industrial, y no unas universidades que producían abogados y teólogos. La innovación técnica y científica nació en las empresas y si el estado la apoyó fue para fines militares: fabricación de armas, explosivos, construcción naval, etc. Solo tras el proceso de innovación unido a la II Guerra Mundial, las universidades pasaron a estar parcialmente asociadas al mundo de la innovación y la empresa. Pero da la impresión de que esta boda de conveniencia está llegando a su fin.

En nuestro mundo global la economía es tan compleja y cambiante que resulta muy difícil tener una visión global de ella. Los mercados financieros son mundiales y funcionan 24 horas cada día del año. La producción está tan fragmentada que, por ejemplo, para producir un helicóptero en los EE. UU. hacen falta piezas fabricadas por 2.400 empresas diferentes y dispersas por el mundo. Se trabaja just in time, o sea sin stocks, por lo que el cierre unos días del Canal de Suez puede generar una crisis de producción global. La mayor economía mundial es la de China, un país capitalista, gobernado por un régimen político -que no económico- comunista. De hecho, los historiadores chinos dividen su historia en tres etapas: prehistoria, imperio y modernización, una época que abarca el maoísmo y el capitalismo actual, lo que nos debería llevar a pensar que los hechos y las palabras pueden ir cada uno por su lado.

Vivimos una pandemia que ha dejado claro que el mundo es global y que la capacidad de innovación con las vacunas también lo es. China, consiguió sus resultados, Rusia y los EE. UU. también, Europa ha demostrado su impotencia con su incapacidad para comprar las vacunas de los demás y de hacer una propia, pues la de Oxford es la que más problemas ha dado. Mientras tanto en España, el país creador de la novela picaresca, de los caballeros andantes, los arbitristas y los charlatanes, unas universidades gobernadas con la pedagocracia -conversión de la pedagogía en ciencia política-, intoxicadas de burocracia y perdidas en la niebla de su lenguaje vacío, pretenden salvar al país convirtiendo el agua en vino y pescando peces y haciendo panes desde la nada, pero eso sí, con mucho gasto público. Hasta que se vea que las universidades ya no son necesarias, puesto que pretenden renegar de su misión, la enseñanza, para cumplir un papel que ni les corresponde ni jamás sabrán desempeñar.