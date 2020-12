“Hacienda puede volver a liquidar lo mal liquidado, lo que es muy frustrante para el contribuyente”

José Luis Valcarce Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Está especializado en litigación tributaria y desarrolla su actividad desde hace años en el bufete santiagués Rosón Abogados & Asesores Tributarios, donde también colabora en la asistencia técnica a la inspección de tributos locales. Ejerce la dirección letrada en la vía contencioso-administrativa en Rosón A&AT, defendiendo a empresas y particulares ante la Administración Tributaria. Entiende la litigación como un arte dialéctico en el que se debe combinar la sencillez expositiva, solidez técnica, conocimiento jurídico y una investigación exhaustiva de los hechos.

José Luis, hace unos días ha publicado un artículo en la página web de Rosón A&AT en el que pone en entredicho el juego limpio de la Administración en cuanto a la aplicación de la normativa tributaria

¿Cómo puede afectar esta situación al contribuyente medio?

La Administración tributaria cuenta con funcionarios de amplia formación, la defensa de la Abogacía del Estado y la capacidad de que sus propuestas se plasmen en la Ley. Medios de los que el contribuyente no dispone, ya que suelen tener escaso conocimiento sobre Derecho Tributario, materia que puede resultar compleja y árida incluso para los profesionales, de modo que si se ven inmersos en un procedimiento pueden sentirse indefensos. Máxime con la facultad de la Administración de disparar dos veces.

¿A qué se refiere con disparar dos veces?

A que la Administración, salvo casos de prescripción o nulidad, puede volver a liquidar lo mal liquidado una vez más, aunque con ciertas limitaciones. Esa situación puede resultar frustrante para el contribuyente que ve que gana, pero que la Administración persiste.

¿Esto quiere decir que la Administración abusa de su poder para no acatar las decisiones judiciales en cuanto a la interpretación de las normas que ellos mismos redactan?

La Administración acata las sentencias, a veces no sin controversias, pero, en algunos casos que cito en el artículo, si los Tribunales fallan en un sentido desfavorable, procura que haya una reacción normativa que elimine la litigiosidad y desactive o mitigue de algún modo la jurisprudencia que les incomoda. El aparente triunfo del contribuyente puede tener fecha de caducidad.

Menciona en su artículo que esto puede tener consecuencias en derechos tan valiosos como la inviolabilidad del domicilio ¿cómo puede protegerse un ciudadano que se encuentre ante esta situación?

La mención venía a colación de la sentencia del Supremo que recuerda que la entrada en domicilio no puede sostenerse en la corazonada de la Administración y tener un propósito prospectivo para ver qué se encuentran. La reacción de la AEAT no fue reflexionar sobre los excesos que haya podido haber, sino pedir en el Congreso un cambio de normativa. En cuanto a cómo reaccionar: si un ciudadano se encuentra con la Inspección en su domicilio mi recomendación es consultar inmediatamente con un profesional del Derecho para verificar que la actuación está justificada y convenientemente autorizada, y, de no ser así, recurrir.

Uno de los problemas más comunes, por ejemplo, en la adjudicación de una herencia es el valor que le asigna la Administración, en ocasiones muy por encima de su valor de mercado ¿es posible pelear esto en los tribunales?

Es posible y de hecho se recurre bastante porque resulta discutible de qué modo se obtiene el valor que Hacienda da a los bienes. Pero, aunque hay una doctrina jurisprudencial claramente desfavorable a la Administración, se prevé un cambio normativo que sustituya el valor real por el valor catastral del referencia. Está por ver si reducirá o no la litigiosidad o si aumentará la recaudación.

Por otra parte Rosón A&AT desarrolla su actividad en otras muchas áreas ¿cuáles son sus principales caballos de batalla?

Además de Asesoramiento Continuo a mercantiles en materia tributaria, nos dedicamos a litigación tributaria abordando temas muy variados, desde la doctrina del doble tiro (tenemos un asunto pendiente de sentencia en el Supremo al respecto) a cuestiones de responsabilidad tributaria, pasando por procedimientos de inspección, interpretación de beneficios fiscales, problemas con los sistemas de notificación electrónica (más frecuentes de lo que pudiera parecer), etc. Somos especialistas en Derecho Tributario y abordamos la litigación tributaria en sus múltiples facetas.

¿Qué le recomendaría a cualquiera de nuestros lectores que se encuentre en una situación similar a las que ha expuesto anteriormente?

Consultar siempre con un abogado especializado en la materia para que valore las posibilidades de su caso y, sobre todo, paciencia.