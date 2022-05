Hasta los 38 grados podría llegar el sábado en Ourense el termómetro, según la Aemet

El buen tiempo que este año se está registrando en Galicia resulta induscutible para cualquiera. Escasas precipitaciones –que traen consigo problemas de sequía–, elevadas temperaturas y pocas heladas han marcado los primeros meses del año y, ahora, todavía en primavera, los termómetros rozan mediciones más propias del verano.

Así, y pese a que este comienzo de semana ha estado marcado por una gran inestabilidad, con importantes vientos y abundantes precipitaciones, solo dos días ha durado, pues este miércoles ya comienzan a subir las temperaturas para llegar a un fin de semana que promete ser de récord, especialmente en Ourense.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro podría llegar hasta los 38 grados en la provincia, de máxima, en la jornada del sábado, en la que no bajaría de los 15. El domingo, algo menos de calor, aunque seguirá siendo sofocante, con unos 33 grados de máxima. Además, la mínima ascenderá hasta los 17, por lo que se esperan una noches idílicas propias del verano.

Y es que ni en la época estival del año pasado hubo tan buenos registros de temperatura. De hecho, la máxima registrada en todo 2021 fue de 38,4 grados (el 17 de julio), por lo que, de cumplirse el pronóstico de la Aemet, este mismo sábado ya se igualaría esa máxima. ¡Y eso que falta más de un mes para el inicio oficial del verano y dos para julio!

Asimismo, echando la vista atrás y teniendo en cuenta que este fin de semana se corresponderá con los días 21 y 22 de mayo, en esas fechas del pasado año las máximas habían sido únicamente de 20,4 y de 20,6 grados para Ourense, nada menos que dieciocho grados por debajo de las actuales previsiones.

Eso sí, la temperatura máxima en 2020 llegó a ser de 40,5 grados (el 6 de agosto) –25,7 y 20,8 grados para el 21 y 22 de mayo de ese año–; y la de 2019, nuevamente bajó a 38,1 grados (el 23 de agosto) –27,5 y 29 grados el 21 y 22–.

NOCHES CÁLIDAS EN COMPOSTELA. En Santiago, las temperaturas este fin de semana también serán notablemente elevadas, aunque no tanto como en Ourense. Así, el termómetro podría llegar, según la Aemet, hasta los 33 grados de máxima, con 13 de mínima, el sábado; y bajaría a 29 el domingo, con 15 de mínima.

También son registros inusualmente elevados para esta época del año, pues el pasado 2021 la máxima fue de 34,9 grados (el 17 de julio), dos más de los que se prevén para el sábado. Y los pasados 21 y 22 de mayo del pasado año el máximo fue de 17,2 grados.

A CORUÑA Y FERROL SE QUEDARÁN POR DEBAJO DE LOS 25. Ya en el resto de las grandes ciudades gallegas, las temperaturas podrían llegar hasta los 32 grados en Vigo, los 33 en Pontevedra, los 32 en Lugo, los 25 en Ferrol o los 24 en A Coruña. Sería, por tanto, el noroeste de la comunidad el que tendría peor tiempo, aún así veraniego estando a mediados de mayo.

METEOGALICIA NO ES TAN OPTIMISTA: CASI DIEZ GRADOS MENOS PARA OURENSE. Eso sí, para aquellos que después de leer esto ya estén haciendo las maletas para irse a la playa... Cuidado, igual las temperaturas no llegan a ser tan altas pese a las previsiones de la Aemet. Probablemente porque todavía faltan muchos días y la previsión se está realizando a largo plazo, teniendo así mayor margen de variabilidad, MeteoGalicia no es tan optimista.

En Ourense estima una máxima de 29 grados para el sábado (casi 10 menos que la Aemet); en Santiago, 26 (7 menos); en Vigo, 25 (7 menos); en Pontevedra, 26 (7 menos); en Lugo, 26 (6 menos); en Ferrol, 23 (2 menos); y en A Coruña, 22 (2 menos).