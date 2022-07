“Hay empresas que cuando el precio subía no pagaron más y ahora quieren dar menos”

“Un respiro de este tipo, con el precio de los combustibles ligeramente a la baja, siempre viene bien, pero solo en el caso de aquellos transportistas cuyas cargadoras (empresas que les encargan los viajes) están haciendo las cosas como deben, subiendo y bajando el pago por viaje en función del precio del combustible”, tal y como se acordó con el Gobierno, explica a EL CORREO Ramón Alonso, presidente de la Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer).

Asegura que no todas las cargadoras cumplieron con lo pactado, de manera que “aunque el coste del gasoil no debería estar influyendo a los camioneros, sino a los que pagan el porte de las mercancías, sí hay algunos que se ven afectados”. “Incluso hay empresas que no subieron los precios del viaje cuando tenían que subirlos (cuando el gasoil estaba al alza), pero que ahora quieren aprovecharse para bajarlos (cuando el gasoil está a la baja)”, afirma.

Además, cree que la bajada de estos días no es suficiente como para suponer un cambio evidente en un sector que recorre miles de kilómetros a la semana. Así las cosas, se muestra, como trabajador del propio sector, decepcionado con las nuevas medidas del decreto anticrisis del Gobierno, pues ninguna de ellas hizo mella en el tema de los combustibles ni siquiera para el caso particular del sector transportes.

“Nosotros seguimos pidiendo y estamos pidiendo ahora que nos aumenten la subvención de 20 céntimos a 40 por litro respostado”, apunta Alonso, que cree que la situación es insostenible. Con todo, descarta el que vaya a producirse un nuevo paro en los próximos meses, ya que “aunque la Plataforma que exigió nuevas medidas le dio como plazo al Gobierno hasta finales de julio, no creo que en agosto la gente se ponga en huelga con lo bien que pueden estar en la playa”.

Asimismo, resalta que la Plataforma convocante –la misma que la del primer paro– tampoco tuvo mucho apoyo, pues “en las asambleas provinciales máximo había 50 personas y, de ellas, solo el 20 o 30 % votaban a favor de una huelga”. Desde Fegatramer, tal y como recuerda su presidente, nunca estuvieron a favor del paro total y generalizado en el sector, sino de un paro parcial.

“Nadie tiene por qué pagar una huelga total si está haciendo bien las cosas y subiendo el precio que paga por viaje en función de las subidas del combustible”, considera Alonso, que defiende el hacer “paros selectivos”. “Si hay cargadores que llevan cuatro o cinco años sin subir nada a los transportistas y ahora se atreven a pedir una bajada... A esos sí hay que pararles”, concluye.

Por otro lado, lamenta que no solo el problema se resuelva con subvenciones al litro repostado, pues para los camioneros hay muchos otros factores que están ahogando su rentabilidad, como es el tema de los repuestos y de los tiempos de espera. Por lo que respecta a los repuestos, el presidente de Fegatramer asegura que las ruedas han subido un 30 % y el AdBlue (líquido para que el diésel contamine menos) duplicó el coste, con subidas de entre un 200 y un 300 %.

Poniendo las ruedas como ejemplo, este camionero nos detalla que un camión de 20 toneladas y de dos ejes lleva seis ruedas, pero un tráiler con remolque puede llevar 12 o 16, “y eso es mucha pasta”. “Calzar el camión cuesta un pastón”, afirma. En la última tanda de cambio que tuvo que realizar a sus camiones hace unos días, pagó 130 euros más que hace un año por cada rueda. “Y cada rueda hay que cambiarla en poco más de mes y medio o dos meses, porque depende de los kilómetros que andes, pero es difícil conseguir que dure más de 50.000 o 60.000 kilómetros bien”, ejemplifica.

Y, en el caso de los tiempos de espera, estos se dilatan mucho especialmente en la compra de camiones nuevos. “Los fabricantes también están aprovechándose de la ocasión de una forma escandalosa, porque los ‘chips’ (a los que echan la culpa de las demoras) tardan 15 días en llegar, no año y medio como nos hacen esperar, y encima nos dicen que no nos hacen descuento y que tampoco nos pueden dar un precio fijo porque puede que suba en un año y medio, cuando lo manden”, lamenta.