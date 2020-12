Permítame, presidente, que le exprese mi admiración por haber logrado que, en plena pandemia, la Diputación no haya perdido fuelle y continuara trabajando por los ourensanos de una manera muy activa. ¿Cómo lo consigue?

Nosotros, y hablo de Galicia, pero podría hablar de España, somos el único equipo de gobierno que antes de las elecciones dijimos quién iba a ser el candidato a la Diputación y qué es lo que íbamos a hacer durante los cuatro años de mandato. Y eso se está cumpliendo. Pero además hemos demostrado que hemos sabido responder de una manera extraordinaria a una situación dramática como esta. Y desde el minuto 1.

Fuimos los primeros en poner en marcha el Comité del Día Después, que han copiado en otros gobiernos provinciales de España, pusimos las ayudas directas a autónomos, con burocracia prácticamente cero, gestionadas en dos, tres meses, el Hospital de Emprendedores y de las que nos sentimos muy orgullosos porque hemos sido la Diputación más social de la historia, hemos priorizado en las personas y hemos dejado de lado las infraestructuras porque el bien más preciado es la salud.

Entonces, creo que la respuesta inmediata forma parte del ADN de la institución, y estoy muy satisfecho del comportamiento de todo el personal, que ha apostado por el teletrabajo de una forma supereficiente, no se ha notado esa falta de actividad en el confinamiento y hemos llegado a más gente, sobre todo en teleasistencia.

Bienestar ha ganado peso en la institución. Se han priorizado las ayudas y la cooperación social.

El área de Bienestar y Termalismo ha estado a la altura de las circunstancias. Nuestra diputada provincial de reto demográfico es quien lleva el timón de este departamento técnico, ha estado en todo momento ojo avizor ante cualquier cuestión, y el resultado está a la vista.

En su momento, fuimos los primeros en poner en marcha estos programas sociales en Galicia. Y en este tiempo hemos duplicado la ayuda a los ayuntamientos para los planes de empleabilidad.

Se avecinan tiempos todavía complicados, pero sabemos que tenemos una Diputación que está al lado de los vecinos y que va a seguir estándolo, incluso con cuestiones innovadoras que tienen que ver con el medio ambiente, con el reconocimiento a la igualdad. El 21 será un año en el que pondremos en marcha el Parque de la Igualdad, un reconocimiento a todas las víctimas de violencia de género, una iniciativa también pionera y en un entorno maravilloso, al lado de la capital, en Pereiro de Aguiar.

Y esta Diputación sabe perfectamente cuáles son las piezas de ese puzle llamado Ourense, que está a pocos meses de conectarse con Madrid, gracias a la alta velocidad, en poco más de horas. A Ribeira Sacra será Patrimonio de la Humanidad en el 21.

Estas son cuestiones que nos hacen tener mucha más fuerza para seguir pensando, imaginando e innovando. Estamos demostrando que la innovación es perfectamente posible en la Administración Pública.

¿El termalismo es el gran tesoro de la provincia?

Sí, porque es lo que nos diferencia de cualquier otro territorio. El agua es vida, pero el agua termal es salud. No hay ningún territorio en Europa con mayor potencial que esta provincia. Y entonces ese mar termal que tenemos, sin duda va a ser un acicate y un motor económico.

Para nosotros, y en concreto para mí, que presido la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales, necesitamos y estamos trabajando para tener un gran hotel balneario en este Pazo Provincial, porque hemos descubierto que aquí debajo hay agua termal. Esta ciudad será un motivo fundamental para desconectar.

Está claro que no ha abandonado ninguna área, pero ha apostado mucho por la cultura, un sector que casi siempre sufre. ¡La COVID-19 no ha parado ni a Nós!

No, porque para nosotros la CULTURA se escribe con mayúsculas. No es un departamento de tercer orden. Para nosotros es del primero, el de mayor orgullo y es un elemento diferenciador.

Y en este 2020 que celebramos el centenario de la revista Nós, pues pretendíamos también reavivar ese legado que nos dejó de pensamiento político, artístico, arquitectónico, arqueológico... estudios que se hicieron públicos en la revista de una generación que alumbró una idea diferente de Galicia y que pretendía colocarla en su lugar, haciendo hincapié en la emigración.

Vino la pandemia, pues aquí no se paró. Montamos el Consejo Asesor de Cultura, no dejamos de organizar citas tan importantes como la XXV del Festival Internacional de Cine de Ourense, la ICC Week. Y hemos lanzado ideas nuevas como el Congreso de Ideas Disruptivas Utopía Noroeste, un éxito de convocatoria a través de las redes.

No hemos dejado de entregar el Premio de Literatura Blanco Amor, el más importante de Galicia y que ahora asumimos su organización, premios como los Pura y Dora Vázquez, el premio de periodismo Xosé Aurelio Carracedo, este año también organizamos el Premio Otero Pedrayo...

Con relación al proyecto de turismo que tiene la Diputación entre manos, la provincia es la gran desconocida. ¿Cree que puede suponer un antes y un después para darla a conocer a nivel nacional e internacional?

Sí, y quizás por eso y por ese récord de turistas que tuvimos en el 19, la han situado como la gran revelación. Quien viene se convierte inmediatamente en prescriptor...

Y ahí entra ese destino turístico inteligente, porque fuimos una de las cuatro provincias españolas que obtuvo esa distinción, con casi 3 millones de euros para poner en marcha un turismo a la carta, y para eso las nuevas tecnologías son fundamentales. Y ahí tengo que destacar el papel del director del Área de Transparencia y Gobierno Abierto, Fernando Suárez, que además es presidente del Consejo General de Ingeniería en Informática. Ha tenido que ver mucho en la implantación de algo que, sin duda, va a marcar un antes y un después.

En Transparencia, lideramos el ranking de los 52 gobiernos provinciales de España. Por citar un ejemplo, la Diputación de A Coruña es el número 51. Esto quiere decir que somos capaces de superar todos los indicadores que se nos pongan por delante.

En cuanto al ecosistema de innovación rural, el hecho de que el perfil sociodemográfico de Ourense es la fotografía que va a tener Europa en el año 50, ¿es un reto, además de una oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta los fondos de reconstrucción que van a venir?

Sí, estamos en el momento adecuado, lo hemos trabajado en el pasado y logramos que el Parlamento Europeo reconociera que las provincias no solo pueden ser beneficiarias, sino gestoras directas de fondos europeos y, recientemente, en una entrevista que mantuve con el presidente de la Xunta, nuestro ecosistema de innovación en el rural puede ser un espejo para cualquier territorio de Europa. El 80 % de las provincias europeas tiene un problema demográfico importante que nada tiene que ver con los índices y con la calidad de vida. Nos estamos comparando siempre con lo bueno de Noruega, Finlandia.., pero aquí estamos mucho más poblados y tenemos muchas más facilidades. Lo que hay que mirar es la calidad de vida y hoy en día si naces en Ourense o una provincia japonesa esos son los dos lugares del globo terráqueo donde más esperanza de vida hay. Por eso, hay que dar la vuelta a la visión catastrofista que hacen algunos y alardear de lo magnífico que es vivir en el rural con la conectividad, el gran tema pendiente.

Supondría un cambio en la implantación tecnológica de la provincia.

Yo destacaría tres patas importantes: el Parque Tecnológico de Galicia, el polo más importante de I+D+i del noroeste peninsular españo; el edificio Provincia Inteligente, que conseguimos que Abanca lo pusiera a disposición para albergar la concentración más alta de alto empleo tecnológico y a escasos metros del que será en 2021 el Centro Gallego de Innovación de la FP. Esto solo se consigue con apoyo político, y para eso hay que tener estabilidad política.

Con lo cual y llegados a este punto, ¿se reafirma la existencia de las diputaciones? Algo que durante mucho tiempo se ha criticado...

Te digo de la clave: se criticaba porque no se gobernaba. Es decir, ahora desde que en Galicia hay tres diputaciones gobernadas por el PSOE y el BNG, ya no están en solfa. Ahora ha desaparecido el problema, pero siempre sostuve que las diputaciones son enfermas con salud de hierro. Nacen en la Constitución de Cádiz en 1812, son hijas del liberalismo. Así que deben existir porque si las eliminan de un plumazo, estaríamos ante un problema competencial. Por ejemplo: ¿quién se ocuparía en la provincia de la recogida de basura que realizamos en más de 55 ayuntamientos? Lo que sí creo es que les falta la elección directa de diputados provinciales.

Entonces, ¿sería momento de retomar la idea de la fusión de ayuntamientos o de delegar más en las diputaciones?

Está en la normativa, está al alcance de quien lo desee.

Sí, pero por propia iniciativa, nadie quiere.

Nadie quiere perder su identidad porque es un tema que no me gusta si no se trata con el debido respeto a los habitantes de un ayuntamiento determinado. Al final hablamos de fusión porque estamos hablando de costes, y no es cierto. En el 90 % de los casos no hay ni sueldos de políticos y lo que hacemos en la provincia es gracias a la Diputación Por eso hay que hablar de cabeza pero también del corazón. Y estoy dispuesto a meter todo en la batidora y si hace falta hacer un nuevo estado, pero donde nadie quede por encima .

Cambiando de tercio... A muchos les ha sorprendido que facilitara la alcaldía de la ciudad de Ourense a un hombre que creó un partido solo para sacarlo a usted de la Diputación. Lo que está claro es que está ganando la partida...

Bueno, en esa noche electoral en la Diputación nos faltaba un diputado para la mayoría absoluta. Yo era el único candidato con programa. Intenté pactar con Cs, que había logrado uno, y nada. Mi misión política es negociar, y el PSOE tampoco quiso, ni siquiera respetaba la máxima de que gobierne el partido más votado. Y como hay que agotar todas las posibilidades, me reuní con aquel al que yo nunca descalifiqué ni lo haré, y llegamos a un acuerdo en cuestión de segundos, porque también era muy nocivo para la ciudad que quedase en manos del que ahora pretende ser alcalde del ayuntamiento. Entonces lo que hemos hecho fue gobernar conjuntamente hasta que ha saltado ese problema en las filas de Democracia Ourensana. La política es una carrera de fondo, y el PP lo que ha hecho en el caso del ayuntamiento es una oferta de pactar con el Partido Socialista, pero con la condiciónn de que no sea esa persona.

Esto sería un ejemplo, porque no creo que el PP y el PSOE sean tan diferentes... Bueno, una cosa son los partidos y otras las personas...

Sin duda, sobre todo hasta que llegó Pedro Sánchez, quien nos está llevando a un a un perfil de país que no es moderno. Es una involución absoluta. Pero creo que aquí es fácil sentarse, somos personas todos y esperamos que a principios de 2021 pueda desbloquearse esta situación.

Ya para terminar tengo que barrer para casa y me gustaría saber qué importancia le dasa la prensa y a la pervivencia de diarios históricos. Hoy es más necesaria que nunca, pero cada vez nos censuramos más.

Sí. yo creo que el cuarto poder puede aspirar perfectamente a seguir siéndolo. Sucede en bastantes ocasiones que el primer poder se obsesiona con hacer suyo el cuarto, y eso es un error. Una cosa es tener en cuenta diferentes posturas de gobierno que se pueden entender como normales, moderadas, cordiales, pero otra cosa es comulgar con ruedas de molino. La prensa es básica, incluso en el día en que los ciudadanos son medios de comunicación a través de las redes sociales. Frente a la ventaja de la inmediatez de la noticia tiene el contrapeso de que la prensa de siempre contrasta, crea opinión, tiene criterio y no se queda en 140 caracteres. Entonces, creo que debe pervivir absolutamente, el papel no puede ser sólo un elemento romántico, porque creo que es uno de los grandes legados, es un homenaje a Gutenberg, que se lo merece, y entonces para mí es fundamental. En este sentido, EL CORREO GALLEGO sin duda es un faro de relevancia total y creo que leerlo es apoyarlo. Y esto lleva a la imperiosa necesidad de que en las redes no se pueda escribir con seudónimos, hay que pedir responsabilidad a la gente que se documente, porque con esto se alimenta la creación de perfiles falsos para insultar, y eso es lo contrario de una prensa libre.