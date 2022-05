Horror en Paradela: dos fallecidos y un joven desaparecido

Los poco más de mil setecientos habitantes que tiene el concello lugués de Paradela no salen de su asombro y llevan desde una semana sumidos en un estado de incredulidad. El lunes dos de mayo un alumno de esa localidad no asistió a sus clases en el Instituto de Sarria. No extrañóa nadie. Pero cuando el martes y miércoles tampoco acudió se dispararon las alarmas, máxime al comprobar que en su casa nadie respondía a las llamadas.

Se trataba del hijo de 15 años de la mujer de una pareja holandesa que lleva varios años viviendo en Paradela. Incluso se pusieron en contacto con el Concello por lo que personal municipal y la Guardia Civil acudieron el viernes a la vivienda en el lugar de Ferreiros a preguntar por el menor y allí descubrieron el cuerpo de la madre, de 46 años, que falleció por suicidio, ya que ella misma había dejado una nota manuscrita explicando lo ocurrido. Ni rastro del menos ni de su padrastro.

La pareja de la mujer, que tampoco se encontraba en el domicilio en la jornada del viernes, fue localizada más tarde. Este lunes, agentes de la Guardia Civil regresaron a la vivienda y se encontraron con el cadáver del hombre.

Los primeros indicios también apuntan al suicidio como causa de la muerte del padrastro del menor, que permanece en paradero desconocido y por lo tanto continúa su búsqueda, aunque en principio se descarta que tenga relación con lo ocurrido a su madre y al padrastro. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press, tanto en el caso de la madre, de nacionalidad holandesa, como del hombre se trata de muertes por suicidio.

El varón también es de la misma nacionalidad que la mujer y, de acuerdo con la versión de algunas fuentes, también dejó otra nota en la que afirmaba haberse quitado la vida al no poder soportar quedarse solo.

En cuanto al menor las autoridades policiales ya contactaron con su progenitor que vive en Holanda por si había viajado a estar con él. El muchacho ya había desaparecido en otras ocasiones pero nunca se alejaba demasiado de la comarca tanto tiempo. Por tanto, sigue la búsqueda.