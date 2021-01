Hostelería: la Xunta defiende que supera el 1,4% en ayudas directas

··· No solo el “debate falso” del 1% es un obstáculo para alcanzar hoy un acuerdo entre la Xunta y el bloque socialista liderado por el líder de la Fegamp, Alberto Varela, siguiendo las directrices que marcan Abel Caba- llero y Carmela Silva con el apoyo de José Tomé, presidente de la Diputa- ción de Lugo. Ellos defienden que “os concellos que teñen maior axilidade ad- ministrativa (los que cuentan con más de veinte mil habitantes) poidan xestionar as axudas para os solicitantes da súa localidade, e aos concellos me nores que non poidan garantir rapidez nas trasferencias darlle a posibilidade de delegar nas Diputacións ou Xunta”.

Es un sistema que no convence a los representantes de sector de hostelería que en la reunión del miércoles propusieron que “sea la Xunta quien las gestione, como ya hicieron con los otros 86 millones que aportaron con agilidad y poca burocracia. Tenemos que ganar tiempo y la experiencia dice que la Xunta agiliza más los pagos”.

Desde Vicepresidencia mantiene que “la distribución híbrida no es posible técnicamente. O gestiona todo la Xunta o gestionan todo los ayuntamientos. La propuesta de los hosteleros es que lo haga la Xunta, por su probada eficacia en el primer plan, pero las diputaciones de Pontevedra y Lugo se niegan”. “Garantiza- mos que los 75 millones se empezarán a tramitar ya con la misma celeridad que el primer plan (86,7 millones), que se pagó en seis semanas”, dicen: “no podemos esperar”.