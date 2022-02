Hoxe, crónica dunha elección anunciada: Antonio López, reitor

Santiago. Un total de 872 estudantes poderían representan as Xuntas de Centro na Universidad de Santiago, aínda que este ano tan só 290 se presentaron como candidatos.

Cando o número de candidatos/as é igual ou inferior ao número de postos elixibles na respectiva circunscrición, non hai votación. Nestes casos, no momento no que se fai a proclamación de candidatos/as electos, proclámanse a todas aquelas persoas que presentaron a candidatura. Nesta elección de Xuntas unicamente haberá elección en dous centros, na Facultade de Ciencias Políticas e Sociais e na de Óptica e Optometría porque son os únicos nos que hai máis candidaturas que postos a elixir. No primeiro centro son 13 representantes fronte a 28 candidaturas e no segundo, 11 frente a 28.

Alejandro Alvarellos Villaverde, é un dos candidatos na Facultade de Ciencias Políticas e Sociais. Xa se presentou o ano pasado e saiu elixido.

“Nas Xuntas o que se leva a cabo son todos os cambios que poida haber dentro da Facultade como a instalación de enchufes que antes non había e a xente non podía cargar os seus ordenadores, polo cal nos movilizamos no 2019. Hai cousas máis simples, nas Xuntas de facultade hai distintas partes que despois traballan en conxunto dentro da Xunta como a elección de horarios de exames ou a distribución dos estudantes no turno da mañá ou da tarde”, explica Alvarellos.

Estes estudantes comunicánse directamente co decano a través de reunións que el lles permite facer para trasladarlle as cuestións que lle parecen máis problemáticas. Despois están as reunións da Xunta onde está a secretaria da Facultade e o decano, xunto cos trece representantes de alumando e os profesores, e aí vótanse aprobacións diversas.

Existe a posibilidade de presentarse individualmente ou baixo unha plataforma. No caso de Alejandro vai da mande Urxe!, que naceu este ano no seu da Facultade de Ciencias Políticas e que tamén está presente noutros centros.

“Ir da man dunha plataforma supón ter o apoio da xente que está na mesma agrupación electoral. Urxe! é unha agrupación asamblearia e cada un vota o que quere pero normalmente solemos coincidir. Tamén é un punto a favor no apoio económico xa que non é o mesmo facer campaña só, que ter unha agrupación que che ofrece o seu respaldo para imprimir carteis ou repartir folletos, entre outras accións”, sinala. l.rey