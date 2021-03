Identidades, libertad y oportunismo

Decía Nietzsche que en realidad no hay palabras verdaderas y falsas, porque todas las palabras fueron originalmente metáforas, y cuando esas metáforas se fueron desgastando con el tiempo la gente se olvidó de que siempre estaban hablando en sentido figurado, pasando a creer que estaban diciendo la verdad. Puede ser que tuviese en gran parte razón, sobre todo si nos asomamos al panorama político, en el que la verdad y la mentira ya han dejado de existir, en el que las palabras no se refieren ya casi nunca a casi nada, porque solo son signos, etiquetas que sirven para suscitar la simpatía y la antipatía, el amor o el odio, la adhesión o la repulsión.

Lakoff y Johnson son dos filósofos actuales que han escrito un libro sobre las metáforas entre las que vivimos. En él explican muy bien cómo una sociedad o un grupo es posible cuando sus miembros comparten una serie de imágenes y símbolos que les permiten diferenciarse de otros grupos que comparten otros diferentes, y en función de las circunstancias, colaborar con ellos o enfrentarse de modos unas veces pacíficos y otras violentos. Esas metáforas son la base de nuestros sentimientos compartidos, que nos hacen sentirnos miembros de una patria, una región o un lugar, y definirnos como parte de nuestros grupos profesionales, sociales, religiosos, culturales y lúdicos.

Tenemos tantas identidades como grupos a los que pertenecemos. Una persona puede tener una identidad como médico, otras como padre, marido, abuelo, cazador, futbolista, amigo, amante, forofo de un club de fútbol, de otro de lectura, militante de un partido o miembro de una iglesia. Pero como las palabras muchas veces significan lo que los que mandan quieren que signifiquen, quienes controlan el poder político imponen las palabras que ellos quieren que se consideren más importantes y les dan su significado.

Cada vez más gente tiene la sensación de que vivimos en la era de la impostura; los jóvenes lo saben muy bien, y por eso utilizan la palabra “postureo”. Da la impresión de que grupos organizados de impostores han dado uno, o varios, golpes de estado, y están representando papeles fingidos, que no se corresponden ni con su experiencia vital, ni con sus conocimientos, ni con sus actos, bombardeando al país con sus lemas vacíos y logrando un considerable éxito, ya que la gente habla de lo que ellos quieren que hable y lo hace en la manera en que ellos quieren que lo haga. En sus bocas todo lo importante se convierte en banal, y todo lo que es real se convierte en una pieza a manipular en el juego de la comunicación política. Esto es lo que ocurre con la llamada identidad.

Deberíamos comenzar por decir que nuestra Constitución (10.1), dice: “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. De la misma manera señala (14): “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Cuando se registra a un ser humano como persona, ya sea en el registro civil o cuando se le expide un DNI que acredita su identidad como ciudadano, no se hace constar en él, como ocurre en otros países, su raza: si es blanco, negro, amarillo o cobrizo; tampoco tiene que declarar su religión, ni sus ideas políticas, ni ninguna otra circunstancia personal o social. Sin embargo sí que es necesario hacer constar su sexo.

Si una persona se llama María Gómez García, creo que con eso es suficiente para identificarla. No es necesario indicar que es una mujer, o un hombre, a ningún efecto, pues no puede ser discriminada por su sexo bajo ningún concepto; sobre todo desde el momento en el que se ha admitido como legal que pueden contraer matrimonio hombres con hombres o mujeres con mujeres. En el derecho de tradición romano el sexo era fundamental a la hora de definir el matrimonio, porque se entendía que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer y era el instrumento básico de la reproducción de la especie, y el medio de transmitir el patrimonio familiar de generación en generación. Esto ya no es así, y por ello el concepto de sexo debería ser suprimido, si no de todo el ordenamiento jurídico, sí al menos en la acreditación de la identidad jurídica y política, que no debe ser ni masculina ni femenina.

Nacemos con un cuerpo, y morimos con él. Tenemos unos cromosomas, que son diferentes en los hombres y las mujeres, y que jamás se podrán cambiar. Hay partes de nuestra anatomía que tampoco. La pelvis femenina es diferente a la masculina, porque el canal pélvico es más grande en las mujeres que en los hombres, para que pueda ser posible el parto. Nadie lo ha inventado, porque siempre fue así en los homínidos y los animales con los que compartimos la inmensa mayoría de nuestros genes, los primates.

El sistema endocrino femenino es diferente al masculino, ni mejor, ni peor, pero es el que hace posible los embarazos, los partos y la lactancia materna. El sistema endocrino se relaciona con el desarrollo del feto y la construcción de su anatomía, y está muy vinculado a los sistemas inmunológico y neurológico. Esto es así, dejando a un lado cualquier juicio de valor. Sin embargo el oportunismo político, que considera que todo: el bien y el mal, el dolor y el placer, los sufrimientos y las alegrías de la gente no son más que juguetes para ganar votos, réditos políticos y acceder a cargos y mejorar los ingresos, ha desarrollado la gran campaña de la identidad. En ella, en vez de centrarse en los problemas esenciales: que se puede suprimir el sexo en el DNI, porque jurídicamente ya no significa nada, y en saber qué pasa a las personas que ya desde la infancia no se identifican con sus cuerpos, se ha desplegado una logomaquia de términos que parece no tener fin, porque siempre se puede añadir otra letra a las siglas.

En esa campaña se parte de dos supuestos discutibles: a) que la identidad de género es lo mismo que la actividad sexual, lo que no es cierto, porque puedo cambiar mi género y mi cuerpo no para tener sexo, sino porque me quiero ver de otra manera, y b) que ese cambio se tiene que centrar en los órganos que la ideología dominante identifica como exclusivos del sexo: pechos, pene, vagina, excluyendo el ano, que es común a todos, la piel y su sensibilidad, y todo el cerebro.

Se juega con esto y con la idea conservadora de lo normal y lo patológico, pretendiendo que todo lo patológico sea normal y que todo lo normal puede ser patológico, jugando así al mismo juego del que se quiere salir y confirmando lo que se quiere negar. En el año 1976, Thomas Szasz (Schizophrenia. The Sacred Symbol of Psychiatry, Syracuse University Press) defendió que la esquizofrenia podía ser entendida como una forma de vida y una forma de ver el mundo. Se basaba en la indefinición del concepto clínico y en el hecho de que ese diagnóstico, más que un diagnóstico era un estigma que daba barra libre a la práctica de todo tipo de abusos en un grupo de personas que son el 1% de la población mundial según la estadísticas (o sea en España unos 450.000).

A pesar de los esfuerzos de Szasz y muchos psiquiatras a los esquizofrénicos no pasó a considerárselos normales, y de hecho pueden ser internados de por vida sin proceso ni causa. Mejor suerte tuvieron lesbianas y gays “despatologizados”, ¡a Dios gracias!, a mediados de los años sesenta del siglo XX. Eso se debió a que su identidad era esencialmente sexual -puede haber un gay marine y otro que sea pacifista-. Fue siguiendo este camino como se llegó al debate del cambio de sexo y su tratamiento.

Muchas culturas permitieron que algunas personas se asignasen el género que quisiesen, vistiéndose, comportándose y siendo reconocidas como tales. Yo soy lo que yo digo que soy, si tú me reconoces como yo digo. Eso es lo esencial. Ese es el problema. Si además puedo tener actividad sexual, o no, como yo quiera y con consentimiento de los demás, no habría problema. El problema viene cuando la oferta médica y quirúrgica incrementa los sufrimientos y los problemas, con médicos émulos del Dr. Frankenstein, que engañan a la gente diciéndoles que, tras muchos gastos y sufrimientos, serán hombres y mujeres perfectos. Así complican las medicaciones y las cirugías, sin reconocer que una mujer a la que se le amputan útero, ovarios, pechos, junto a otras cirugías, no puede tener un pene funcional, de la misma manera que un hombre no puede tener un útero, ovarios y vagina.

Quien quiera conocer el tema puede consultar el libro del Dr. David Brez Carlisle: Human Sex Change and Sex Reversal (The Edwin Mellen Press, 1998). Se trata de un autor que comprendió el tema, no solo desde el punto de vista quirúrgico, sino también psicológico y supo ver cómo se relaciona también con la felicidad e infelicidad de las personas; y no de un@ polític@ oportunista, que aparenta ser tolerante para mejorar sus réditos políticos, y está dispuest@ en este caso, como en tantos otros, a utilizar como fichas de un juego los sufrimientos de unas personas a las que todos debería reconocer la misma dignidad que a las demás.