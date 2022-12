Ineco alega que su misión era ser “unos segundos ojos” y no evaluar los riesgos

Técnicos que formaron parte del Ineco, la consultoría que redactó el informe de evaluación independiente de seguridad y que fueron llamados a declarar en la vista del juicio por el siniestro ferroviario del Alvia en la curva de Angrois, señalaron que su labor era ser “unos segundos ojos” y no evaluar los riesgos, y, en todo caso, garantizar el sistema implantado por la unión temporal de empresas (UTE) que no abarcaba el tramo del accidente.

Así lo manifestó ayer Laura López, jefa del equipo de la empresa pública Ineco que redactó el informe de evaluación independiente (el conocido como ‘ISA’ por sus siglas en inglés) sobre el dossier de seguridad que elaboró la unión temporal de empresas.

López preciso que la empresa dependiente del Ministerio de Transportes, Ineco “no evalúa los riesgos”, sino “el proceso que ha seguido el tecnólogo”, esto es, la unión temporal de empresas.

A Adif, Ineco le trasladó “aclaraciones”, pero no le dijo “lo que tiene que hacer” al respecto. López insistió además en que los riesgos exportados, que a cuestiones del abogado del estado ha confirmado que son “tolerables”, para serlo “tienen que ser controlados”.

ni “curvas” ni “rectas”, solo “velocidades”. Reiteró, como otros tecnólogos lo hicieron en el juicio anteriormente, que en sus informes “no hay ni curvas ni rectas”, sino “velocidades”. En cuanto al alcance de su informe, ratificó que fue fechado y firmado el 5 de diciembre de 2011, llegaba hasta O Irixo, hasta donde había sistema de seguridad ERTMS, por lo que la curva de A Grandeira, donde el 24 de julio de 2013 descarriló el tren con el saldo de 80 muertos y 145 heridos, estaba fuera de su alcance.

En todo caso, sobre si se podría haber puesto un sistema técnico, en concreto una baliza, respondió que entonces “el Asfa con la baliza no existía”, puesto que “como tal no estaba en la norma”. “No puedes implementar algo que no esté todavía reglado, no puedes hacerlo de forma autónoma, tiene que llevar un estudio importante”, expresó.

Este martes, el ex director de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, reveló que la operadora propuso la instalación de balizas tras el accidente de Medina del Campo en 2008, pero se descartó y no se aplicó hasta pasada la tragedia de Angrois.

En este punto, la técnica de Ineco sí que afirmó que se podía haber implementado el ‘ERTMS’, pero se limitó a constatar que “el proyecto era hasta donde iba” y ha rechazado “meterse” en este punto.

“PARA QUÉ SIRVE SU TRABAJO”. El abogado de la aseguradora de Renfe, QBE, llegó a preguntarle en su turno “para qué le sirve al señor Cortabitarte” -- ex director de seguridad en la circulación de Adif y procesado por el accidente-- el trabajo de Ineco. “¿Es una formalidad? ¿O hay algún valor añadido?”, le ha soltado.

López explicó que la normativa prevé “una serie de procesos” para garantizar la seguridad, y “que el tecnólogo realice estos procesos y que haya unos segundos ojos que revisen y velen por que eso se cumple. Ese era nuestro papel. Un certificador, un auditor, que si ve que se sale de lo que pide la norma, lo diga”.

A continuación declararon, también en calidad de testigos-peritos, los otros dos técnicos que conformaban el equipo, Javier Salvador Arriaga e Jorge Merino. que coincidieron en las declaraciones previas, relativos a la exportación de riesgo y el alcance del informe independiente, entre otras cuestiones.

la jornada de hoy. Hoy es un día clave en esta vista oral, pues declara el antiguo jefe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), Christopher Carr, que denunció la falta de independencia de la investigación técnica de Fomento que hizo responsable del siniestro exclusivamente al maquinista Francisco José Garzón Amo, uno de los investigados, como Andrés Cortabitarte por una imprudencia profesional grave.

La plataforma de víctimas 04155 envió un comunicado con el anuncio de una concentración este uno de diciembre con el objetivo de recordar que, en un informe de 2016, la ERA concluyó que el gobierno no cumplió con la obligación de investigar la tragedia y puso de manifiesto “la falta de independencia y la invalidez de la investigación realizada” por el gobierno al no analizar las “causas raíz”, que afectan a Fomento, Renfe y Adif.

A raíz del informe, tanto el Parlamento como la Comisión Europea solicitaron en varias ocasiones que se repita la investigación.