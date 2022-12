Informe da Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia sobre o accidente do bus en Cerdedo-Cotobade

O pasado día 24 de decembro, arredor das 21:20, producíuse un accidente dun autobús na estrada nacional 541, nas proximidades do quilómetro 67, ao seu paso pola parroquia de Pedre, localidade de Cerdedo-Cotobade. O autobús da compañía Monbus realizaba o traxecto Lugo-Vigo, con parada no centro penitenciario de Monterroso (Lugo), de onde procedía. O bus precipitouse ao río Lérez tras sairse da vía cando cruzaba a ponte do lugar.

Ocorrido este accidente, dase aviso aos servizos de emerxencias, e é aquí onde nos encontramos co problema que vimos denunciando constantemente desde a Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia.

Correspóndelle ao Consorcio Contra Incendios e Salvamento das Comarcas do Deza e Tabeirós-Terra de Montes dar cobertura ás emerxencias que ocorren nesta zona, en

cambio, o servizo máis próximo ao lugar do accidente é o Corpo Municipal de Bombeiros de Pontevedra, que se encontra a, aproximadamente, 40 minutos do lugar do sinistro e, polo tanto, foi o primeiro servizo profesional de bombeiros en chegar ao lugar con capacidade para realizar as maniobras correspondentes para rescatar ás vítimas do accidente.

É xa coñecido polos bombeiros de Galicia que Cerdedo-Cotobade é unha “zona escura” dentro do Mapa de Emerxencias de Galicia, é dicir, baleira de servizos de emerxencia que poidan dar unha resposta o suficientemente rápida ás situacións de perigo.

Teñen ocorrido máis sinistros que poñen en evidencia esta situación, como por exemplo, o accidente que tivo lugar o 4 de outubro deste mesmo ano, nunha situación semellante, na que o vehículo no que circulaban as vítimas precipitouse ao río Lérez, e que rematou co falecemento da actriz madrileña, Beatriz Álvarez-Guerra.

A importancia das Isócronas para os Bombeiros.

A isócrona representa a área que poderiamos cubrir nun determinado tempo a unha velocidade determinada. Esta ferramenta permítenos establecer áreas de influencia, é dicir, co establecemento de isócronas saberemos se a nosa resposta será o suficientemente rápida como para posibilitar un rescate eficiente ou non.

A isócrona para os servizos de bombeiros non debería ser superior aos 15 ou 20 minutos.

Parece evidente que, no caso do accidente ocorrido en Pedre, unha isócrona de 40 minutos é realmente ampla e desproporcionada. Este tempo de resposta provoca que as tarefas de rescate dos servizos de emerxencias perdan efectividade, afectando ás posibilidades de éxito das mesmas.

Corpo de Bombeiros do Concello de Pontevedra

Se realizamos unha comparativa entre os recursos humanos dispoñibles nos servizos de bombeiros das principais cidades galegas, vemos que o de Pontevedra é o que se encontra na peor situación:

Na noite do 24 de decembro, arredor das 22:00 horas, foron desprazados ao accidente ocorrido en Pedre os 5 membros dispoñibles neste Servizo, e non retornaron a Pontevedra até as 4:00 da madrugada do día 25. Durante este período de tempo a poboación do municipio pontevedrés estivo “orfa” de Servizo de Emerxencias, e as chamadas atendidas no mesmo tiveron que quedar sen resposta (inundacións en Lourizán, alarma de incendios na oficina de Caixa Bank, etc..).

Os membros deste servizo están á espera de que o goberno local cumpra de maneira efectiva co requirimento definitivo da Inspección de Traballo e Seguridade Social. Neste requirimento esíxese, entre outras cousas, un aumento do cadro do persoal e o dimensionamento axeitado da estrutura de mandos, dispoñendo, como mínimo, de dúas dotacións de intervención.

O feito de dispoñer das dúas dotacións esixidas pola ITSS permitiría neste caso, por exemplo, dar cobertura ao accidente do autobús sen deixar o termo municipal de

Pontevedra sen recursos ante unha posible emerxencia desde as 22:00 até as 4:00 do día 25 de decembro. Ademais, nesta ocasión, a situación de “orfandade” era especialmente grave, como consecuencia da distancia á que se encontraba a única dotación dispoñible (40 minutos).

Aínda que de modo orientativo, se comparamos ambas figuras, o borde vermello reflicte claramente como o termo municipal do concello de Pontevedra encontrouse sen medios de resposta ante as posibles emerxencias que puidesen ocorrer, e que efectivamente ocorreron, durante as case sete horas nas que estes efectivos estiveron no lugar do accidente, en Cerdedo-Cotobade.

Destacar que é bastante habitual que os membros do Corpo de Bombeiros de Pontevedra sexan requiridos para desprazarse aos concellos limítrofes para atender situacións de emerxencia. Sen ir máis lonxe, esa mesma noite, uns minutos antes de ser alertados do accidente do bus, os bombeiros viñan de rescatar a unha muller e á súa mascota dun incendio ocorrido no veciño concello de Poio.

Estas demandas habituais evidencian a necesidade de comarcalizar o referido Corpo de Bombeiros, logo de ampliar a súa estrutura e reforzar un cadro de persoal moi reducido.

Consorcio Contra Incendios e Salvamento das Comarcas do Deza e Tabeirós-Terra de Montes

Este servizo encóntrase nunha situación aínda máis precaria que o servizo de Pontevedra, xa que conta tan só cun cadro de persoal de 15 membros, e cuns servizo operativos por quenda de 3 efectivos. Uns recursos humanos tan reducidos restrinxen esaxeradamente as tarefas que estes bombeiros poidan levar a cabo en condicións de seguridade e de maneira efectiva, mermando as posibilidades reais de rescate nun accidente como o ocorrido a noite do 24 de decembro.

Conclusión

É urxente acometer unha homoxeneización dos servizos de emerxencias, dotalos de recursos humanos (funcionarios de carreira e axentes de autoridade) e materiais suficientes, e dunha formación tipo, que permita aos mesmos desenvolverse e desempeñar as súas tarefas en condicións de seguridade e con garantías, tanto para os bombeiros como para a cidadanía.

Así mesmo, deben establecerse isócronas que garanticen unha prestación o suficientemente rápida que faga verdadeiramente posible realizar rescates efectivos, xa que esperar nun bus que se sumerxe de maneira progresiva nun río, mentres chega o primeiro servizo de emerxencias con posibilidades de realizar a abordaxe, e que esta espera sexa como mínimo de 50 minutos, non é lóxico, nin xusto para as vítimas.

Deben eliminarse as “zonas escuras” do Mapa de Emerxencias de Galicia. Os accidentes non entenden de puntos quilométricos, nin de zonas rurais ou urbanas, porque todos os galegos merecemos o mesmo trato.