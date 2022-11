Íñigo Tejera: “La trayectoria y tradición han hecho de UNED Ourense un referente tanto en su ciudad como en la provincia”

UNED Ourense celebró su solemne acto de inauguración del curso académico 2022/23 en la tarde del lunes, 28 de noviembre, después de haberse tenido que aplazar de su fecha original, la del 26 de octubre, día triste en la ciudad por un accidente que se había cobrado la vida de un adolescente en un centro educativo. En esta ocasión, se sumaron al acto de inauguración el subdelegado de Defensa, Gustavo Doncel; el director gerente de Expourense, Rogelio Martínez; los decanos de las facultades de Ciencias e Historia de la Uvigo, Javier Rajo y Julio Prada respectivamente; el director del Campus da Auga de la Uvigo, Roberto Fernández; la decana del Colegio de Economistas de Ourense, Carmen Sampayo; la decana del Colexio da Avogacía de Ourense, Pilar López Guerrero; la concejala Flora Moure; varios profesores tutores y estudiantes con sus familias. En esta sesión quedó patente el apoyo firme de las instituciones que constituyen el Consorcio de UNED Ourense, compromiso renovado con la universidad más grande de España que ha formado y sigue formando a tantos ourensanos de todas las edades.

Presidió el acto el vicerrector Adjunto de Centros Asociados, Íñigo Tejera Martínez, quien destacó que “la trayectoria y tradición han hecho de UNED Ourense un referente tanto en su ciudad como en la provincia, avalado por su número de estudiantes y la gran calidad de las actividades que realiza. Tiene una amplia apuesta por la comunicación, por la divulgación científica, también por potenciar la investigación, la internacionalización y ayudar a combatir la despoblación”. Agradeció a las instituciones que contribuyen a que la labor de UNED Ourense sea posible. Igualmente agradeció el trabajo que se realiza en el centro asociado por todos los que forman parte de él, y destacó la labor de la dirección.

El acto se celebró un año más en el salón del Centro Cultural Marcos Valcárcel en un año en el que coincide el 50 aniversario de la UNED con el 30 de UNED Ourense.

“Formamos parte y constituimos una universidad convencida de que la educación superior debe llegar a toda la sociedad, independientemente de los obstáculos, y trabajamos todos los días para acortar cualquier distancia que nos separe de ese objetivo”, dijo Tejera. Añadió el vicerrector que “somos la universidad de referencia para la mayoría de compatriotas que están trabajando o viviendo fiera de nuestro país, a través de nuestros 22 centros en el extranjero, donde atendemos a más de 3.500 estudiantes. Nuestra universidad acoge a cerca del 50% de los estudiantes universitarios con algún tipo de discapacidad, esforzándose para eliminar cualquier barrera que se interponga entre ellos y la educación superior”.

Íñigo Tejera indicó que la UNED “apuesta por la formación de calidad a lo largo de toda la vida, a través de sus programas para el acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años” además de ser la universidad que hace llegar los estudios superiores “a aquellas personas que se ven privadas de libertad, dando opción a 949 hombres y mujeres internos en centros penitenciarios al acceso a la universidad”.

Todo esto, añadió el vicerrector, “nuestros esfuerzos no tendrían sentido sin la dedicación y el tesón de los principales protagonistas de todo este proceso: los estudiantes y, además, sus familias. Porque a pesar de que el perfil del estudiante de la UNED ha cambiado mucho a lo largo de las dos últimas décadas, seguimos dando servicio a muchos alumnos con parejas, con hijos, que les acompañan y apoyan en los madrugones, las noches en vela o los fines de semana encerrados en casa. Por eso quiero aprovechar para reconocer la comprensión y la paciencia de las familias de nuestros estudiantes y agradecerles que hayan estado y sigan estando ahí”.

Íñigo Tejera Martín destacó, además, el futuro inmediato de la UNED en varios aspectos: apuesta por la calidad, por la investigación, por la mejora en la atención al estudiante, apoyo a los centros asociados; sostenibilidad y apuesta por la atención a la sociedad y al medio ambiente, “temas que entran en el Plan Estratégico y para todo ello preciamos contar con vuestra colaboración y apoyo. De vuestra disposición estamos seguros”.

El vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, señaló que quería “ratificar, diante de todos vos, que a Deputación, institución fundadora, continuará contribuindo dun xeito firme e decidido a facilitar e promover o acceso á educación a todos os cidadáns da provincia, tendo presente que de 92 concellos que compoñen a xeografía provincial, 91 teñen menos de 20.000 habitantes, o que da lugar a que cobre maior sentido unha institución destas características como a UNED, que permite garantir o acceso a estudos universitarios a todos aqueles ourensáns que o desexen, independentemente do seu lugar de residencia e da súa realidade socioeconómica”.

Rosendo Fernández Manifestó que la UNED nació hace 50 años, de los que lleva 30 en Ourense, “con vocación de democratizar e de dar equidade no acceso á universidade e permite cursar estudos universitarios a persoas que por diferentes razóns terían moi difícil poder acceder á universidade. O obxectivo de garantir a igualdade de oportunidades é o que levou á UNED a que hoxe sexa a universidade máis grande de España e de contrastada calidade”. Destacó la labor de los profesores tutores, felicitó a los estudiantes que recibieron su banda con motivo de su graduación y también ensalzó la labor de la UNED Senior, puesta en marcha en el curso 2015/16 y costeando la Diputación el 50% de la matrícula para ciudadanos de la provincia de Ourense. Rosendo Fernández felicitó a toda la comunidad universitaria de UNED Ourense e insistió en el compromiso de la Diputación con esta universidad “desde o primeiro momento”.

El teniente de alcalde de Ourense, Armando Ojea, también mostró el igualmente veterano compromiso del Concello con UNED Ourense. Ojea destacó que la UNED “es una universidad con mucha permeabilidad social porque, al contrario de lo que suele decirse de otras universidades, que viven de espaldas a la sociedad y a la empresa, el alumnado de la UNED está en gran parte integrado en todos los ámbitos laborales y sociales en general, heterogéneo en edad, etc., lo que lo hace más eficaz a la hora de conocer la problemática social y así proporcionar a la sociedad el conocimiento para superar sus retos”.

El delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, indicó en este solemne acto académico la “honra de estar aquí celebrando a importancia da educación superior e da investigación universitaria no benestar do noso país. Rodando os seus cincuenta anos de vida, a UNED segue con fidelidade os seus principios creadores, permitindo a convivencia do rural e o universitario, crucial para contornas como a galega”. Aseguró que “o alumnado da UNED aprende a través dos sistemas dixitais e a Internet, pero ao seu carón están tamén os seus ensinantes. Para eles, ao igual que para o resto dos universitarios, os docentes son a pedra angular da súa formación, que se completa, iso si, co uso de plataformas virtuais e audiovisuais. Por iso me gustaría facer unha mención especial aos equipos docentes, para agradecerlles o seu excelente traballo, a entrega e o compromiso que amosan, a pesar do incremento das súas responsabilidades. Sen perder nunca a ilusión, a capacidade de traballo e a implicación co seu alumnado; un alumnado plural, con intereses e circunstancias propias e diferenciadas que converxen nuns desexos comúns, o do coñecemento e o do crecemento persoal”.

Alén recordó que la Xunta “presta o seu apoio á educación superior en Galicia e por tanto faino tamén coa UNED, cos seus catro centros asociados nas catro provincias. Formamos parte do Consorcio de UNED Ourense, Universidade que apoiamos desde o seu comezo nesta terra porque cremos no seu servizo público dende hai dez lustros”. Considera el delegado de la Xunta en Ourense que la UNED “colocouse á vangarda da educación semipresencial ao poñer a disposición da comunidade educativa todos os medios tecnolóxicos ao seu alcance, para situala como pioneira no uso das tecnoloxías da información, por tanto a UNED é e seguirá sendo a opción para todos aqueles que teñen un soño e loitan para facelo realidade. Foron moitas xeracións de ourensáns as que se formaron en UNED Ourense, e seguen a facelo hoxe en día. Só me queda desexarlle longa vida a este centro educativo exemplar”.

Balance

La secretaria de UNED Ourense, profesora María Concepción Álvarez Gómez, dio cuenta de la memoria de este Centro. “Un año más nos reunimos en el Centro cultural Marcos Valcárcel esta vez sin mascarilla ni restricciones de ningún tipo. Durante estos dos años largos de pandemia nos hemos ido adaptando al enorme desafío que supuso para nuestro centro impartir al mismo tiempo todas las tutorías presencial y telemáticamente, lo que significó tutorizar casi 1.500 materias, de las que cerca de un tercio fueron presenciales o emitidas desde Ourense y A Rúa, y el millar restante recibidas por webconferencia desde los otros trece centros asociados con los que formamos el Campus Noroeste”, señaló. Añadió que con motivo de celebrarse los 50 años de la UNED, en Ourense “para su celebración se han llevado a cabo una serie de actos conmemorativos entre los que destacaron el bautizar nuestra biblioteca como Xeración Perdida; la celebración de las Jornadas Esto me huele a Ciencia, como ejemplo de divulgación y transferencia del conocimiento científico que realiza la UNED y en las que participaron 411 escolares de distintos colegios de esta provincia; las Jornadas Internacionales de Destilados, con la intervención de ponentes de Galicia, México y Perú; o el Congreso Internacional de Ayuda Humanitaria, que reunió en la ciudad a expertos en Trabajo Social de varios países, desde Colombia a Reino Unido, Brasil, Portugal, Estados Unidos, España o Turquía. Por otro lado el curso 2021-22 fue el de la vuelta paulatina a la presencialidad en el programa de la UNED Senior con la realización de los cursos en este mismo Centro Marcos Valcárcel”.

Toda esta labor fue posible gracias a unos recursos humanos que suponen 55 profesores tutores en el Centro Universitario de Ourense, otros 11 en la Extensión de la Rúa y 9 trabajadores de Administración y Servicios que atienden a casi 1.000 alumnos y alumnas matriculados sólo en Enseñanzas Regladas, a los que habría que sumar los matriculados en las actividades formativas y de extensión universitaria: otros 1.000 alumnos y alumnas en total que constituyen la auténtica razón de ser de nuestro Centro Asociado.

“Un alumnado _dijo Álvarez Gómez_ que procede en su mayor parte, casi un 82%, de la provincia de Ourense, certificando lo que, creemos, constituye una importante labor social en la medida en que proporcionamos formación a un número muy significativo de ourensanos y ourensanas que de otro modo tendrían difícil acceder a la enseñanza superior. No obstante, también tenemos porcentajes significativos de alumnos procedentes de las otras tres provincias gallegas (casi un 15%) que eligen nuestro centro y a nuestros profesores y profesoras para completar su formación”.

En lo que se refiere a las comarcas de origen del alumnado domiciliado en la provincia de Ourense, tenemos representación de todas ellas, destacando en primer término los procedentes de la comarca ourensana, que suponen algo más del 71% del total. A continuación se sitúan los alumnos y alumnas originarios de las comarcas de Verín, O Carballiño, A Limia, y O Ribeiro en lo que se refiere a las dos primeras con porcentajes que rondan o superan el 5%. La secretaria continuó exponiendo que “por grandes áreas de conocimiento el alumnado que opta por Ciencias Sociales y Jurídicas representa el 40% del total, seguido por el de Ciencias de la Salud (19%), Artes y Humanidades (19%), el Curso de Acceso (6%), el alumnado de Ciencias Experimentales e Ingeniería (en conjunto un 5%) y los alumnos y alumnas de CUID y Posgrados (11%)”.

Durante el curso 2020-2021 se había registrado un ligero incremento en el número de matrículas, en buena parte imputable a los efectos de la pandemia. Con la recuperación de la actividad económica y el retorno al mercado laboral de una parte de ellos, en este pasado curso se ha retornado a las cifras anteriores a aquella, con una cantidad que supera ligeramente el millar de matriculados.

La edad de nuestros estudiantes

Por edades la mayor concentración de alumnos se produce en el tramo de 24 a 49 años, aunque hay buena representación desde los 19 hasta los 82 años, “lo que viene a certificar el papel complementario de la UNED respeto de la Universidad presencial en la medida en que, como ya hemos señalado, buena parte de ese alumnado no tendría posibilidad de cursar estudios universitarios de no existir nuestra oferta educativa”, declaró Álvarez Gómez.

Formación continua

Ha sido especial seña de identidad de este Centro Asociado la apuesta por la formación continua de calidad más allá de las enseñanzas regladas. Así, el pasado curso académico hemos intentado profundizar en esa línea, prestando especial atención a las actividades de extensión universitaria y culturales, algunas de las cuales se pudieron celebrar presencialmente, aunque la mayoría se desarrolló de forma telemática. Dentro de la variada oferta de cursos destacan los centrados en los principales ejes de desarrollo potencial de Ourense (viticultura y patrimonio cultural y religioso), a los que se unen otros que contaron con una destacada participación como Introducción a la computación, las tradicionales Jornadas de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente o los cursos de Seguridad y Conflictos y los de Dirección de Banda de Música. En total, en el curso académico que finalizamos, llevamos a cabo 22 actividades de extensión universitaria y culturales con un millar de alumnos y alumnas matriculados tanto de Galicia como del exterior, lo que supone para nosotros atender 105 días en al año de formación no reglada y un total de 324 horas de formación.

“Dentro de estas actividades debo mencionar nuevamente el programa de la UNED Senior, que, como apuntaba, se desarrolló de forma presencial con algunas restricciones de aforo. A pesar de ello, tuvimos a 47 matriculados en diversas materias, destacando las ya tradicionales de Arte y Patrimonio histórico-artístico y documental y la novedosa Gaia, un planeta que agoniza. Vaya desde aquí nuestra felicitación a todos ellos y nuestro especial agradecimiento a la Excma. Diputación Provincial de Ourense, que no sólo pone a nuestra disposición el Centro Cultural Marcos Valcárcel sino que subvenciona con el 50% del coste de la matrícula al alumnado domiciliado en la provincia de Ourense”, señaló la secretaria de UNED Ourense. A esto procede añadir 15 prácticas de alumnos y alumnas en entidades públicas y privadas solo en los másteres de Abogacía, Formación del profesorado y Psicología Sanitaria, además de otras 20 prácticas en los grados de Educación Social, Psicología, Trabajo Social y Criminología.

“Y ya para finalizar agradecer a nuestras entidades patrocinadoras: la Diputación Provincial de Ourense, el Ayuntamiento de Ourense, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Xunta de Galicia y el ayuntamiento de A Rúa el esfuerzo realizado para el sostenimiento de nuestro centro Asociado. El compromiso diario de todas estas instituciones con el Centro Asociado de Ourense es la mejor garantía para que podamos afrontar con solvencia lo que serán los grandes retos de la educación del futuro”, terminó María Concepción Álvarez.

Alumnas egresadas

Laura Sanmiguel Quintas y Lara Reboredo Ferradás leyeron el discurso en representación de todos los egresados de este año. “Nuestro paso por la UNED ha sido una etapa compleja, llena de risas, de lágrimas, de esquemas y de diagramas, de dudas, de dudas y de más dudas, de consultas y finalmente, de respuestas. Respuestas no solo de carácter académico, sino personal y emocional. Estos años nos han preparado como profesionales, pero también nos han curtido para la vida, para ser capaces de afrontar con éxito o sin él, las adversidades que nos depara el mundo. Cualquier persona que haya tenido contacto con esta Universidad es conocedora del gran esfuerzo y constancia que supone el haber llegado hasta aquí. No ha sido fácil pero la alegría y el orgullo por haberlo conseguido se impone a las duras tardes de estudio. Ha sido un camino en ocasiones solitario y tortuoso que ha sido posible sobrellevar en parte gracias a personas como la que está aquí a mi lado y a otras muchas que están sentadas entre vosotros”., manifestó Laura, mientras que Lara resaltó que “la UNED es una institución diseñada para focalizar nuestro desarrollo de manera individual, aunque por suerte nunca estamos solos. Consecuente a ello y buscando la forma de sobreponernos a las adversidades, al miedo al fracaso y a los momentos en los que nos embargan la impotencia y el desconcierto, conseguimos no solo alcanzar nuestras metas soñadas, sino que descubrimos que somos valientes, perspicaces, capaces. Esa visión y estima, esa confianza y seguridad que hemos adquirido son los pilares en los que debemos sostenernos al avanzar para contribuir paso a paso a una sociedad y un futuro mejor”. Y añadió: “Gracias a todos aquellos que nos guiaron y enseñaron en estos últimos años los conocimientos necesarios para llegar hasta aquí; gracias a todos los componentes de esta institución por crear un lugar de encuentro de uno mismo y de otros, e, gracias a esos otros, amigos y compañeros por vuestro entusiasmo, vuestra persistencia y vuestro apoyo y ayuda. Todos somos UNED”.

Lección magistral

La doctora Elena de Prada Creo disertó acerca de Actores y espectadores en un mundo globalizado: la interculturalidad a escena. Señaló detalles de la nueva era de la movilidad humana, en la que se da una nueva fisonomía de la movilidad, modificaciones en la composición y dirección de los flujos migratorios en lo que España es un claro exponente. La ponente se refirió a España como eje de movimientos interculturales y así destacó cómo en la primera década del siglo XXI nuestro país “experimentó el mayor crecimiento de población extranjera de toda la OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)”. Y que en España se producen cambios no solo a nivel de balance de flujos sino también en lo que respecta a los países implicados”.

En el año 2021, dijo Elena de Prada que en España se registraron 530.401 inmigrantes frente a 381.724 emigrantes lo que da un saldo migratorio de 148.677, según datos del INE del 21 de junio de 2022. Mostró tablas con datos de los movimientos entre países, es decir de extranjeros en España y de españoles en el extranjero. Si nos fijamos en la evolución de la población extranjera residente en España, a 1 de enero de 2021 había 5.368.271 personas que el mismo día un año después eran 5.417.883.

La población de nacionalidad española residente en el extranjero curiosamente fue creciendo dese el 1 de enero de 2021 hasta el 1 de enero de 2022.

“España es líder en emisión y recepción de movilidad europea, se aprecia desequilibrio en los flujos en Francia, Italia y Alemania que cuentan considerablemente con más estudiantes que realizan movilidades internacionales que las que reciben. En el polo contrario se sitúa el Reino Unido que, como España, atrae a más alumnado del que envía”. Señala la ponente que se hacen elecciones basadas en factores socioeconómicos, educativos, geográficos, socio culturales así como de ocio y vida social: coste de la vida, infraestructuras de transporte, homogénea calidad de las universidades públicas; ambiente universitario y vida social así como el idioma.



En lo que a movilidad de estudiantes en experiencias interculturales se refiere, Elena de Prada destacó estos aspectos:

· Tendencia en continuo aumento (OECD, 2021), tanto para obtener un título universitario como por transferencia de créditos.

· Creciente interés del alumnado por realizar estancias en otros países con fines académicos.

· Impulso otorgado por las universidades al considerar que es un indicador de calidad y prestigio.

· Disminución de la hegemonía de los países de habla inglesa.

· No existen acciones específicas que favorezcan la convivencia y la comprensión de la diversidad.

· Desconocimiento sobre las diferentes culturas con las que se va a producir la interacción.

· Limitada formación en competencias que favorezcan la interculturalidad.

De Prada expuso el concepto de interculturalidad, según Bertelsmann Stiftung. Así, “ la competencia intercultural es la capacidad de interactuar de forma eficaz y adecuada en situaciones interculturales; se sustenta en actitudes y rasgos afectivos específicos, conocimientos (inter)culturales, habilidades y reflexión”.

La ponente se refirió al paso de la multiculturalidad a la interculturalidad, es decir, el paso de espectadores a actores, a través del conocimientos, de las experiencias. Y citó el modelo de Lewis, que es un mapa orientativo sobre distintos modelos culturales cuyos rasgos distintivos se agrupan en tres categorías:

· Activos lineales: aquellos que planifican, programan, organizan, persiguen cadenas de acción, hacen las cosas una por una. Alemanes, ingleses y norte americanos se encuentran en este grupo.

· Multi-activos: personas emotivas, impulsivas, habladoras, que realizan muchas tareas al mismo tiempo. España, Latinoamérica y Marruecos son miembros de este grupo.

· Reactivos: aquellas culturas que priorizan la cortesía y el respeto, escuchando tranquila y calmadamente a sus interlocutores y reaccionando cautelosamente a las propuestas de la otra parte. En este grupo están chinos, japoneses y vietnamitas.

Otro modelo expuesto es el de Hofstede, modelo de 6 dimensiones culturales que caracterizan a cada país:

· Cada dimensión se ha obtenido comparando muchos países del mundo.

· Los resultados pueden resumirse en seis mapas mundiales de la distribución de esa dimensión.

· Puede haber bastantes variaciones dentro de los países.

· Estos mapas deben considerarse como “mapas climáticos” aproximados de la cultura.

· La investigación utilizando un cuestionario llamado Módulo de Encuesta de Valores (Values Survey Model).

· A partir de los resultados, se elaboraron unos índices que reflejan las características o dimensiones culturales nacionales de un país.

Los beneficios de la interculturalidad que menciona Elena de Prada son:

· Habilidades comunicativas tanto en inglés como en el idioma local.

· Replantearse las propias creencias y valores.

· Fomentar las destrezas de trabajo en equipo.

· Mejorar en las destrezas de liderazgo.

· Creatividad y resolución de problemas.

· Establecimiento o incremento de las redes de colaboración académica y profesional a nivel internacional.

· Mayor motivación por el aprendizaje.

La interculturalidad proporciona desarrollo y bienestar social, formación académica y éxito profesional.

La decana del Colegio de Economistas, Carmen Sampayo, entregó el premio de dicha organización colegial al estudiante egresado de Turismo, Jesús Santiago Teira. En el acto estaban también la secretaria general de la Junta de Gobierno, Isabel Iglesias y la gerente, Susana Díaz.

El director de UNED Ourense, Jesús Manuel García, impuso las bandas sobre los hombros de los estudiantes que terminaron su carrera. En esta ocasión esas bandas se confeccionaron con los colores académicos de cada carrera. Fue un momento entrañable al ver todos ellos culminado un período de tanto esfuerzo.

Íñigo Tejera entregó el diploma al egresado Juan Fernando Sánchez, que cursó Geografía e Historia.

Tan pronto como el vicerrector pronunció las palabras de inauguración del curso académico, accedieron al salón los cantores de la Capela Madrigalista. Ofrecieron media docena de composiciones llevándonos, entre otras épocas, al Renacimiento con piezas como Din dirin din, de un compositor anónimo catalán del siglo XVI, recogido en el famoso Cancionero de Palacio. El canto final, como siempre, fue la magnífica versión que este coro tiene del Gaudeamus igitur, con todos los asistentes puestos en pie. Así remataba este acto solemne.