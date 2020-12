Instan ao Goberno a aprobar un permiso retribuido para pais con fillos en corentena

Santiago. O Parlamento de Galicia aprobou onte a proposición non de lei do Grupo Popular na que se pide ao Goberno central que aprobe, de forma “urxente”, un permiso retribuido a nivel estatal para pais e nais con fillos en corentena.

Respecto desta proposición, o portavoz de Asuntos Sociais do Grupo Popular, Alberto Pazos, lamentou “ter que traer outra vez ao Parlamento galego esta cuestión” xa que, segundo subliñou, “o Goberno de España non ten intención de cumprir os seus propios compromisos”.

Pazos referiuse así aos cambios normativos anunciados por distintos membros do Goberno (entre eles o vicepresidente segundo e ministro de Dereitos Sociais, ou a ministra de Traballo e Economía Social) que permitirían aos pais de fillos en corentena preventiva dispor dunha baixa laboral retribuida.

“Non temos ningunha noticia do Goberno central sobre a súa vontade de cumprir este compromiso, nin se se produciu algún avance para solucionar un grave problema de conciliación que obriga a escoller entre atender aos fillos ou atender ao traballo”, sinalou o portavoz de Asuntos Sociais, que engadiu que “os continuos golpes de efecto” non se concretan “en medidas efectivas”.

A iniciativa aprobouse na Comisión de Política Social e Emprego, cos votos do BNG, despois de incorporar a emenda impulsada polos nacionalistas, na que se demanda que, mentres o Goberno de España non cumpra coa solicitude formulada, a Xunta cre unha liña de axudas directas “extraordinarias” que garantan o dereito de conciliación respecto de novos brotes da covid-19. Esta emenda súmase á proposición non de lei aprobada polo Parlamento o pasado setembro na mesma liña, tamén despois dunha transacción entre PPe BNG. redacción