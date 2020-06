Intervidos 40 quilos de marisco e peixe extraídos de forma ilegal en Baiona

A Garda Civil interveu uns 40 quilos de peixe e marisco extraídos de forma ilegal nun operativo realizado esta fin de semana en Baiona (Pontevedra) contra o furtivismo.

Segundo informou o Instituto Armado, as actuacións levadas a cabo de forma coordinada polas Patrullas do Seprona da Garda Civil do Porriño e Vigo co obxecto de previr o furtivismo na pesca e o marisqueo, centráronse o pasado sábado na zona de Baiona e saldáronse coa incautación de algo máis de 15 quilos de centolla e 18 quilos de peixe de distintas especies.

A primeira incautación produciuse cando o dispositivo interceptou un vehículo particular no centro urbano de Baiona, onde se interviñeron algo máis de catro quilos de centolla e 17,85 quilos de peixe de distintas especies --maragota, sardo, raia, abadexo e xurelo--, que circulaba sen ningún tipo de documentación, sen pasar pola lonxa.

Pola súa banda, o vehículo "tampouco reunía as condicións técnicas sanitarias para o transporte deste tipo de mercadoría", destacaron as mesmas fontes.

Nunha actuación posterior interviñéronse outros 11 quilos de centola que se localizaron depositadas nas inmediacións do recinto portuario, nun lugar onde non había ninguén ao seu cargo, pero resultaron "infrutuosas", asegurou a Benemérita, as xestións que se realizaron para localizar á persona responsable das súas capturas.

Como resultado das incautacións, formuláronse senllas denuncias administrativas que se remitiron á Consellería do Mar da Xunta e, tanto o marisco como o peixe comisado, entregouse baixo recibo nun centro social da zona. PONTEVEDRA. EUROPA PRESS