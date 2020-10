Jácome declara a los díscolos de DO como tránsfugas

Nuevo capítulo para el esperpento en la corta historia de Democracia Ourensana (DO).

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, trasladó ayer que DO “ha declarado tránsfugas” a los ediles díscolos y su “expulsión”. “Los cuatro traidores han sido expulsados del Grupo Municipal del partido. Pasarán a ser no adscritos. No tendrán derecho a nómina, ni a local, pero podrán cobrar 340 euros por pleno”, señaló el regidor arrogándose ese poder en su perfil de la red social Twitter.

Además, DO remitió un comunicado a los medios en el que indica que “en una asamblea celebrada los pasados días” se resolvió “declarar tránsfugas a los concejales Miguel Caride Domínguez, Maite Rodríguez Garrido y María del Mar Fernández Dibuja”. “DO entiende que estamos ante lo más despreciable que puede existir en una formación política, la alta traición. El partido dictamina que todos dejan de representar a DO”, añadió.

Asimismo, recordó que Manuel Álvarez “fue expulsado del partido hace 10 días, también por motivos de transfuguismo”. “Estamos ante casos distintos, ya que Miguel Caride, Maite Rodríguez y María Fernández Dibuja no formaban parte del partido, pero sí concurrieron bajo la misma lista electoral, de modo que por un sistema análogo en una incoación contradictoria, el resultado ha sido el mismo”, señaló.

“Sería un contrasentido que Manuel dejara de representar a DO al ser expulsado del partido, mientras que los otros tres concejales pudieran seguir representando al partido con la excusa de que no podrían ser expulsados ya que no formaban parte originalmente del partido. Surrealista. Es más, si nunca formaron parte del partido, menos podrán representarlo cuando desde el partido se los desautoriza definitivamente, como ha ocurrido”, agregó

“La ley es clara, será el representante legal del partido político por el que concurrieron a las elecciones quien se pronuncie sobre quienes son los representantes legítimos del partido. Y así se hizo. El partido realizó un procedimiento contradictorio y dio plazo de alegaciones a las partes, que sí alegaron (de modo que sí reconocen la dirección y vínculo con el partido)”, esgrime el comunicado.

En esta coyuntura, incidió en que los cuatro “llamados inicialmente díscolos” dejan de ser “representantes” de DO “oficialmente” y pasan a ser “no adscritos” por “transfuguismo”. “Ya no son díscolos de DO, sino tránsfugas ajenos a DO. Les quedará totalmente prohibido seguir arrogándose el ser representantes de DO, usar correos electrónicos o símbolos de DO”, apostilló.

El portavoz de los díscolos, Miguel Caride, redujo a “una manifestación de parte del todavía alcalde” su expulsión del grupo municipal, al tiempo que avanzó alegaciones.

“Vamos a alegar en Ayuntamiento y Diputación que no procede nuestra expulsión, impugnar en la vía contencioso administrativa, si se confirma, cualquier resolución que se dicte por parte de ambas administraciones en ese sentido y, de inmediato, presentamos demanda civil para solicitar la nulidad del acuerdo adoptado por una asamblea de DO que entendemos que es ilegal”, trasladó.

“Pediremos, además, las medidas cautelares que procedan”, añadió el portavoz de los disidentes.

“Los problemas de Ourense no se resuelven con estas cosas, se resuelven siendo conscientes de que hay que trabajar por la ciudadanía y no obcecarse por mantener privilegios personales”, zanjó Miguel Caride.

La situación de Democracia Ourensana es crítica no sólo por la fractura en dos debido a las cuentas de la formación, sino porque, a mayores, podría desaparecer al tener un expediente abierto por parte del Ministerio del Interior. En estos momentos, el que fue cabeza visible del partido gobierna la Corporación municipal de Ourense, formada por 27 miembros, con el apoyo solamente de otros dos concejales en una situación inaudita.