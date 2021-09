Jesús Vázquez dimite como concelleiro en Ourense e como senador e abandona a política activa

OURENSE. EP. O que fora rexedor de Ourense e conselleiro de Educación do Goberno de Alberto Núñez Feijóo, Jesús Vázquez Abad, presentou este xoves a súa dimisión como edil da corporación municipal. Ademais, renunciou ao seu cargo como senador por designación autonómica, abandonando así a política activa. O coordinador local do Partido Popular deixa as súas responsabilidades orgánicas no partido na terceira cidade galega, de forma que quedará en mans dunha xestora ata que se celebre o próximo congreso. A noticia deuse a coñecer durante a celebración do que foi o seu último pleno municipal polo que durante a quenda de rogos e preguntas os concelleiros aproveitaron para darlle mensaxes de ánimos.

Pola súa banda, Jesús Vázquez confirmou a súa renuncia asegurando que fai seus "os fallos e os éxitos de todas as persoas" que durante tantos anos acompañárono e que "é un pracer servir a Ourense". "Se cadra é o momento indicado para pensar en Ourense e pór os intereses da cidade por diante de todo e por encima do que son as siglas do noso partido político", sinalou.

Nesta mesma liña, concretou que "todo o mundo sabe" que "non" comparte moitas das decisións que se adoptaron pero, en todo caso, matizou que abandona a política activa porque "necesita volver" ao que cualificou como a súa "outra casa", a Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do Campus de Ourense. "Creo que Ourense se merece políticos que primen por encima das diferenzas, só así poderemos sacar esta cidade adiante", terminou a súa alegación.

As diferenzas ás que fixo referencia fixéronse visibles despois de que o Partido Popular decidise regresar ao goberno municipal após a imposibilidade da moción de censura co Partido Socialista para dar unha maior estabilidade á cidade de Ourense. A pesar de que era a premisa da formación, Jesús Vázquez nunca ocultou os desacordos co alcalde, quen esta mesma semana acusábao a través das súas redes sociais de facerlle "a oposición desde dentro".

"Solicitará o Concello de Ourense fondos para levar a cabo proxectos na cidade ou pensará que cos aforros xa chega?", preguntaba Vázquez Abad no tweet ao que Pérez Jácome respondía "facendo oposición desde dentro... insólito". Após esa última pequena liorta pública, este venres, minutos antes de coñecerse a súa renuncia no Concello, rompía por primeira vez a disciplina de voto do Partido Popular local, desde que se produciu o acordo de goberno, ao votar a favor nunha moción presentada polo BNG en relación aos fondos europeos para renovar a frota de autobuses locais mentres que o resto do partido abstívose.

LEALDADE E COLABORACIÓN

O rexedor municipal tivo palabras para o exalcalde: "Vostedes saben as miñas diferenzas co señor Vázquez foron grandes no político, na oposición e no grupo de goberno aínda que menos", explicou antes de afirmar que "todos temos cousas boas e malas" e "aínda que critiquei moito ao Señor Vázquez, quero resaltar a súa tremenda lealdade ao partido". Así, Jácome incidiu en subliñar que é alcalde "grazas a este señor". "Seguramente non querería que o fose pero foi leal ao seu partido, o que fai que poidas confiar nel e non se pode dicir iso de todas as persoas desta sala", afirmou.

AS SUBSTITUCIÓNS

Deste xeito, procederase agora ás substitucións. No Concello de Ourense corresponderalle ao seguinte na lista electoral do partido, presentada no ano 2019, que é José Jesús Cudeiro, o que fose concelleiro de urbanismo precisamente no goberno local liderado por Jesús Vázquez. En canto ao Senado, a substitución decidirao o Parlamento de Galicia porque o escano de Jesús Vázquez Abad era por designación autonómica e non por votación popular. No procedemento orgánico do partido, a nivel municipal, farase cargo unha xestora provisional até a celebración dun congreso proximamente. A renuncia farase efectiva no próximo pleno que celebre a corporación.