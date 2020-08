Jorge Mira: “Os principais responsables dos rebrotes somos os cidadáns”

Aínda colean os amargos estertores do coronavirus. Que debemos facer?

O coronavirus está aínda lonxe dos seus estertores de morte. O que debemos facer, en primeiro lugar, é decatarnos de que o perigo segue sendo enorme e obrar en consecuencia: debemos ter claro que os principais responsables dos rebrotes que poida haber somos os cidadáns, co noso comportamento.

Lidera un proxecto, con financiamento do Goberno de España, para a predición de evolución da pandemia. Que ten de particular a expansión deste coronavirus?

Entre outras cousas, é un virus que funciona bastante ‘agochado’: por unha banda, unha ampla porcentaxe de xente infectada non amosa síntomas, e iso fai que o estean a espallar persoas con plena saúde. Por outra, a xente que enferma non o fai xusto despois de infectarse, senón que pasan uns cinco días en promedio ata que amosa síntomas, e iso tamén crea unha marxe de días nos que poden contaxiar o virus que levan oculto.

Cales son as principais dificultades á hora de facer as simulacións?

No primeiro andazo de hai uns meses, o problema esencial foi a falta de datos ou datos parciais que non permitían facer comparacións. Na actualidade, flutúan moito as conexións sociais que formamos as persoas (o soporte sobre a que se propaga o virus). Por iso unha das partes do noso proxecto intenta anticiparse ao comportamento social a través da observación de redes sociais.

A resposta da clase científica de Galicia estivo á altura?

Absolutamente. Houbo unha alta cantidade de propostas que partiron da ciencia galega, dende varios enfoques distintos. Algunhas delas tivemos éxito na durísima convocatoria de proxectos do Goberno (na que só foi aprobada unha proposta de cada 10). Por dar un par de datos simbólicos, tres dos 11 proxectos españois de vacina estanse a levar a cabo na USC; e o maior estudo mundial sobre a sensibilidade xenética a este virus (ou sexa, para saber por que lle fai tanto mal a algunha xente e a outra non) está liderado por Ángel Carracedo.

Practicou nestes últimos meses o teletraballo? Con que resultados? Considera que chegou para quedar?

Si, dende logo, e con moi bo resultado. O parón nalgunhas das miñas actividades presenciais permitiume concentrarme en varias liñas de investigación, nas cales avancei de xeito moi notable, ao tempo que puxemos en marcha outras. Cheguei a traballar ata nunha decena de artigos científicos distintos (algúns xa na fase final, que foron aceptados durante o confinamento; outros que encetaron a súa redacción...). Foi un rendemento sen parangón na miña carreira investigadora, e de feito xamais pensei que tal densidade de traballo me puidese ser factible.

O teletraballo chegou para quedar, polo menos a medio prazo. E a longo prazo parece que haberá un antes e un despois na súa prevalencia.

Cambiarán moito as súas vacacións? Onde as gozou no pasado e que fará este verán?

As miñas vacacións sempre foron en Baio, e seguirano sendo; non haberá moitos cambios. Os únicos serán a ausencia de festas e actos populares.

Que se pode facer nun mundo tan desigual con millóns de persoas desnutridas, desprazadas, enfermas e sen recursos tras a pandemia?

Intentar que non queden atrás, porque se unha parte do sistema está mal, o sistema está mal. Toca concienciarse de que os recursos non son ilimitados, de que os cartos non choven do ceo, e que non vai quedar máis remedio que solucionar os problemas apretándonos o cinto.

Para quen é o seu aplauso nestes meses negros e quen merece, pola contra, o seu rexeitamento?

O aplauso, como non pode ser doutro xeito, é para as persoas que foron alén do esperado no seu posto (xogándose mesmo a súa saúde) e axudaron aos demais. O rexeitamento é para os insensatos que coa súa actitude non axudan a que esta peste se deteña.

O uso das máscaras levanta polémica en certos ámbitos. Parécelle que as medidas adoptadas son as máis convenientes para ‘salvarnos’ do virus?

Nesta crise o patrón que seguen as medidas é moi parecido ao da ciencia: imos descubrindo cousas sobre a marcha e, co que imos aprendendo, tomamos as mellores medidas que temos á man en base ao coñecemento do que dispoñemos nese momento. O da utilidade da máscara está xa fóra de discusión, son unha das principais armas contra a pandemia.

Teme que as consecuencias económicas poidan variar substancialmente a nosa existencia?

Moito. Xa na crise de hai unha década o impacto foi enorme, e a que nos vai vir enriba é moitísimo peor, algo sen precedentes. Témome que as súas secuelas sexan moito peores do que poidamos imaxinar. Ademais, posiblemente se trate dunha transformación que ocorrerá a nivel planetario, e esa universalidade fará aínda maior o impacto.

Cre que, como indica unha enquisa, os mozos de hoxe vivirán peor que seus pais?

Si. Xa levabamos máis dunha década (dende a crise financeira de 2008) na cal a xuventude estaba vivindo peor que os seus pais, e isto non fará máis que acentuar ese declive.

En que orde de preferencia situaría familia, profesión, estudo, relevancia social ou amigos?

Familia, amigos, estudo, profesión e relevancia social.

Dentro das súas responsabilidades profesionais, en que proxecto está centrado agora?

Estou en tres ao mesmo tempo: un de comportamento eléctrico e magnético de certos materiais, outro de análise de dinámica social, e o máis recente, de evolución da covid-19. Pero logo estou noutras catro liñas puntuais, que van dende o estudo de certos aspectos do daltonismo ou a imaxe médica aplicada a procesos reumatolóxicos, ata traballos de física matemática ou o aproveitamento dun traballo que fixen sobre os puntos de último solpor de Europa continental.

Algunha persoa tivo influencia en momentos clave da súa vida? Cal é o mellor consello que recibiu vostede e de quen foi?

Non querería citar a ninguén en concreto, porque ao longo da miña vida tiven a sorte de cruzarme con moitas persoas que foron, en maior ou menor medida, determinantes na miña traxectoria, tanto na académica como na mediática. O entorno familiar tamén foi clave, claro, porque me deu liberdade para seguir as miñas vocacións.