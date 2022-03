José Miñones cifra en 1.500 las escoltas en Galicia

Seguridad. Sobre la existencia de corredores seguros para los camiones que quieran trabajar, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, dijo en respuesta a la Xunta que ésta “está informada de que están funcionando desde la semana pasada” y que se han hecho “más de 1.500 escoltas”. Sin embargo, advertía de que “el problema ahora mismo no está en lo que es la posibilidad de salir con seguridad en el circuito, si no que muchos transportistas, por coacciones, no quieren hacerlo”. En clave política, reclamó al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que “vuelva a Galicia” y “esté al pie del cañón” para gestionar el conflicto generado por la huelga de transportes.

En declaraciones a los medios tras ser preguntado por las críticas de éste a la actuación del Ejecutivo central, Miñones recordó que él “gobierna Galicia ahora mismo” y le pidió que “empiece a buscar un programa de ayudas directas al sector”. “Está bien reclamar, pero sumar estaría mejor”, dijo el delegado del Gobierno, que defendió la actuación de Moncloa en el marco de este conflicto. J. C.