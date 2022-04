Jóvenes gallegos lucharán por ser los empresarios virtuales con más talento

Boiro. La joven boirense está cursando el segundo año del ciclo medio de Gestión Administrativa. En las primeras semans de clase su profesor les propuso participar en un concurso “que si saía ben teriamos a oportunidade de viaxar a Madrid e sería unha experiencia diferente ao que estabamos acostumados”.

Como todo lo que estaban aprendiendo se aplicaba en ese proyecto no dudaron en decir que si. “Ao principio todos o tomamos a risas pero conforme ía pasando o tempo e ías reparando nas posicións da clasificación xa comezabas a picarte”, asegura.

En su instituto IES Leliadoura ya se participaba en el Young Business Talents desde hace años.

Recuerda Aida que cuendo recibieron el primer documento en el que se les explicaba en qué consistía el juego y que tendrían que crear una empresa automovilística, tanto ella como sus compañeros quedaron contentos y con ganas de ponerse manos a la obra cuanto antes.

“Hai que ir paso a paso. Primeiro decides o diseño do produto e as medidas, despois as versións (gasolina, eléctrico e híbrido), e tamén debes definir o número de fábricas, traballadores ou instalacións”, detalla.

Todo un plan de negocio al que se suman los precios, unidades, campaña de publicidad e inserciones en medios.

Aida junto a sus tres compañeros de equipo coincidieron en una fase con alumnos de su instituto y después ya fueron enfrentándose a participantes de otras comunidades.

Gracias a este torneo asegura que se conocecomo funciona el mundo financiero y que aporta referencias que puedes coger para el día a día.

Las cinco asignaturas del ciclo le ayudaron en las distintas fases. “A asignatura de Recursos Humanos para o tema dos traballadores ou mesmo a de Comunicación para o marketing, ademais de Contabilidade”, señala.

La boirense destaca el papel de su tutor durante estos meses. Principalmente les enseñaba a entender las tablas en las que se indicaban los beneficios y pérdidas. “Por exemplo recalcábanos que había a posibilidade de usar estudos de marketing que axudarían a vender máis pero teriamos que ter en conta que podería chegar a ser un gasto excesivo”, detalla.

“O fundamental é traballar en equipo porque se non tomas as decisións en conxunto pode saír moi ben pero tamén pode ser un auténtico desastre”, asegura.

“Aínda que parezca un xogo aprendes cousas que ncesitarás nun futuro”. En estos momentos está en prácticas y ya puede ver que varios elementos con los que trabajaron los aplica a diario en las empresas de las que se encarga. El siguiente paso será cursar el ciclo superior de Gestión Administrativa.