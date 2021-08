La A-55 a la altura de Mos es la carretera nacional con más accidentes de España

La seguridad al volante es fundamental para evitar graves accidentes de conducción, pero no lo es todo. El estado de las carreteras y su diseño y trazabilidad también pueden poner en riesgo la vida de los conductores. Hoy analizaremos los puntos más peligrosos de las carreteras gallegas y cuáles son las vías españolas que debes evitar para no sumar probabilidades ni exponerte a sufrir un accidente durante tu viaje.

Según el último informe presentado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el tramo de carretera más peligroso del Estado español se encuentra en el kilómetro 245 de la N-2, en la provincia de Zaragoza, con un índice de peligrosidad que supera 686 veces la media nacional.

En este informe se detectan más de 500 kilómetros de carreteras convencionales y autovías localizados en 82 vías de 44 provincias españolas cuyo índice de peligrosidad medio registrado en el quinquenio 2015-2019 (periodo en el que se realiza este informe) ha sido, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional. En ellos se han contabilizado 1.685 accidentes y 2.523 víctimas mortales.

Por lo que respecta a las autopistas de peaje, AEA destaca en su informe que se trata de las infraestructuras más seguras para circular, si bien en el periodo analizado se localizaron 100 tramos con índices de peligrosidad cuatro veces superior a la media nacional, en los que se registraron 641 accidentes y 1.046 víctimas, la mayoría de ellos leves (988).

Ya en Galicia, el tramo con mayor número de accidentes y víctimas, es, un año más, el kilómetro 12 de la A-55, a la altura de Mos, Pontevedra, con 108 accidentes y 194 víctimas. A este le siguen los situados en el kilómetro 0 de la A-77, en Alicante, con 100 accidentes y 128 víctimas; y el kilómetro 17 en la T-11, en Tarragona, con 95 accidentes y 155 víctimas.

En concreto, centrándonos en Galicia hay 38 tramos de alta peligrosidad incluidos en la lista de los 500 primeros. La provincia más afectada es la de Ourense, con 13 de ellos; seguida de Pontevedra (10), Lugo (9) y A Coruña (6). Las tres nacionales en posiciones más elevadas en la tabla son la N-640 en el kilómetro 204 (a su paso por A Estrada, Pontevedra); la N-559 en el km. 2 (dirección Portugal desde O Quinteiro, Pontevedra); y la N-525 en el km. 141 (desde A Gudiña hasta Verín, Ourense). Ocupan las posiciones número 55, 57 y 59.

COMUNIDADES CON MÁS TRAMOS DE ACCIDENTES. Saltando ya al territorio nacional, hay tres comunidades que destacan sobre las demás en número de tramos peligrosos, cosa que no es de extrañar si tenemos en cuenta que también son las más grandes y, por tanto, las que más territorio deben abarcar con sus infraestructuras: Castilla y León, con 107 tramos comprometidos; Andalucía, con 73; y Aragón, con 69. En el extremo opuesto, estarían Ceuta, con uno; Madrid, La Rioja y Murcia, con cinco; y Cataluña, ya con 30.

Asimismo, las provincias con mayor número de carreteras con posibilidad de accidentes son Asturias (comunidad entera), con 29 tramos de estas características; León, con 27; y Zaragoza, con 25. Por el contrario, las más relajadas son Ceuta (ciudad autónoma) y Barcelona, con uno; Cádiz, con dos; y Málaga, Ávila y Valladolid, con tres.

CUARTA AUTONOMÍA CON MÁS KILÓMETROS COMPROMETIDOS. Por número de kilómetros comprometidos, Galicia ocupa el cuarto puesto, al tener 2.376 km de concentración de accidentes. Le superan, en las primeras posiciones de la tabla, Castilla y León (5.647 km.), Castilla-La Mancha (3.712 km.) y Andalucía (3.464 km.). Las tres comunidades ocupan una gran extensión del territorio nacional, nada comparable a la gallega, por lo que sigue llamando poderosamente la atención que Galicia esté tan arriba en este listado negro.

En el extremo opuesto, por la cola, se situarían Ceuta (20 km.), La Rioja (433 km.) y Murcia (577 km.). Aquí sí que no hay sorpresas, pues son los territorios más pequeños de España, siendo incluso Ceuta una única ciudad autónoma y no una comunidad en sí misma.

UN TOTAL DE 126 SINIESTROS EN CINCO AÑOS. Por número de accidentes, nuestra autonomía se situaría en la posición número seis, con un total de 126 en el periodo 2015-2019. Las primeras estarían reservadas para Cataluña (323 accidentes), lo que no es de extrañar por ser una comunidad muy transitada por todo tipo de mercado laboral y turismo; Castilla y León (231), con gran extensión de tierra; y Andalucía (204), en el mismo caso que Castilla y León. Seguidamente, también superarían a Galicia la Comunidad Valenciana (198) y Aragón (170).

En el otro extremo, las últimas posiciones serían para Murcia, con solo seis siniestros en cinco años, un auténtico récord; La Rioja, con diez; y, para el asombro de cualquiera, Madrid, con 33 accidentes. La capital de España, pese a ser punto de encuentro por excelencia de cualquier ciudadano español, con un alto tránsito diario de personas que entran y salen de la ciudad para ir a trabajar, a hacer recados o simplemente a visitar a sus familiares, ha sabido proteger muy bien sus tramos de carretera, haciéndolas lo más conducibles posible.

MÁS DE 180 VÍCTIMAS ENTRE HERIDOS LEVES Y GRAVES Y FALLECIDOS. Finalmente, en lo que respecta al número de víctimas que ha tenido cada comunidad, valor en el que se incluyen no solo los fallecidos, sino también los heridos leves y graves, hay que destacar que no tiene por qué ser coincidente, y de hecho no lo es, con el número de accidentes, pues en cada vehículo puede viajar más de un ocupante. En este caso Galicia estaría en el lugar séptimo, más o menos por la mitad del ránquin, con 183 víctimas.

A la cabeza, nuevamente, Cataluña, con 477 víctimas de accidentes de tráfico; otra vez Castilla y León, con 231; y otra vez Andalucía, con 330. Por encima de Galicia también estarían al igual que en número de siniestros, la Comunidad Valenciana, con 274; Aragón, con 238; y, se suma, ahora sí, Castilla-La Mancha, con 193. Por la cola, quedarían Murcia, con solo ocho víctimas; La Rioja, con trece; y Cantabria, con 61. Madrid en este caso se quedaría muy cerca, en el cuarto lugar por el final, con 65 víctimas.