La Administración futura: digital, transparente y capaz de colaborar

La modernización de la Administración pública es un proceso que comenzó ya a mediados del siglo XX, pero que no parece que haya llegado todavía a su fin, más aún teniendo en cuenta la concepción negativa que muchas veces tienen los propios ciudadanos de su funcionamiento. La falta de éxito radica en que solo se basa en leyes y tecnología, sin tener en cuenta el concurso de múltiples factores, de personas, de modelos de organización, de liderazgo, para sacar adelante más que una reforma modernizadora.

Así se concluye del informe ‘A reforma que a Administración necesita: propostas para o S.XXI’, un documento elaborado por la coordinadora de Red Localis, Concepción Campos Acuña, experta en Administración local y miembro del grupo de expertos que elaboraron el ‘Informe 13 propuestas para reformar la Administración del Estado’, afirma que la reforma de las Administraciones públicas es una de las políticas ‘palanca’ que deberá ejecutarse en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation.

En el texto, presentado este martes por el director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago Peñas, la autora desarrolla una serie de recomendaciones necesarias para alcanzar los niveles de ejecución que se requieren de los fondos europeos. En concreto, la primera propuesta invitan a una simplificación regulatoria. Ya que en los últimos años cada vez se aprueban más leyes, pero no se evalúan sus resultados ni sus impactos en la actividad económica.

“Parece, de forma general, que cuando una ley se publica en el DOGA o en el BOE, ya automáticamente entra en vigor, y esto no es cierto, vemos que hay muchísimas que no, por lo que es necesario bajar el pie a tierra y darse de cuenta de la hiperlegislación que existe”, explica a EL CORREO Campos Acuña, que ironiza con que “parece que para cada problema que hay se tiene que hacer una ley, algo que en muchas ocasiones solo genera más inseguridad jurídica”. Por ello, la experta opta por la necesaria revisión de la legislación, para poder mejorarla.

Por otra parte, también recomienda una simplificación procedimental. En este sentido, el informe destaca que la mera digitalización supondría ya una considerable reducción de las cargas administrativas. Y es que según el Método de Medición de Costes, presentar una solicitud presencial tiene un coste de 80 euros, mientras que la presentación de la misma solicitud de manera electrónica es tan solo de 5 euros.

Campos Acuña detalla que esto se debe al “ahorro en transporte, en gastos de alimentación, en lo que supone tener que pedir un hueco en el horario de trabajo... De manera online los trámites se realizan sin necesidad de desplazarse y a cualquier hora del día”. Sin embargo, evidencia que uno de los problemas actuales es que “existen muchas asimetrías” de conexión entre territorios, lo que dificulta para algunos ciudadanos que, aunque puedan implementarse trámites electrónicos, puedan acceder a ellos.

REDUCIR LA MALA BUROCRACIA Y SU EXCESO. Asimismo, la autora de este informe afirma que la burocracia, entendida como los procesos que garantizan los derechos de la ciudadanía, “no es mala”, más bien al contrario, “ofrece seguridad jurídica” y “permite presentar un trámite o una consulta” para resolver un problema. Esos aspectos deben mantenerse. Pero, el resto, las cargas administrativas, deben ser revisadas en clave de desburocratización, primando el principio de ‘una sola vez’.

¿Qué significa esto? Según nos cuenta Campos Acuña, que, aunque mucha gente no lo sepa, “nosotros como ciudadanos tenemos un derecho, y es que al presentar un documento ante una administración no tengamos que volver a presentarlo nunca más ante cualquier otra”. Por ejemplo, si haces el DNI en la policía, no te lo tienen por qué volver a demandar en otro lugar. Eso solo es posible mediante la transversalidad de datos entre administraciones.

Eso sí, la disrupción tecnológica requiere, a su vez, de una disrupción organizativa, por lo que para Campos Acuña habría que evitar la “burocracia digital”, contar con directivos profesionales que trabajen por objetivos y rindan cuentas, alejados de la posible colonización política de los ámbitos de gestión profesional. Esto supone también un cambio cultural en las organizaciones que lleva a la profesionalización de la dirección pública.

En este sentido, una de las recomendaciones más importantes es la evaluación de las políticas públicas. Y es que el único modo de conocer si las medidas son las acertadas es que tras su implantación se proceda a su seguimiento y evaluación, sin que en este instante sea habitual dicha práctica. Este proceso evaluativo de las políticas públicas constituye una necesidad de primer orden en un país democrático del siglo XXI.

UN TRIPLE LIDERAZGO EN EL NUEVO MODELO. Por otro lado, como pilar fundamental, el informe de Concepción Campos destaca la importancia de la colaboración pública-privada. Pues, para ella, un nuevo modelo productivo y la recuperación social exigen un triple liderazgo: público, social y privado, generando así sinergias entre el sector público y el privado y apoyando las alianzas, tal y como recoge la Axenda 2030. El objetivo, pues, también para por dejar a un lado la percepción de la ciudadanía y del sector empresarial de que las relaciones con la administración son una carrera de obstáculos.

Finalmente, el documento recomienda una gestión integrada y transparente, en la línea de luchar contra el fraude como exige la UE, y la máxima optimización de las oportunidades que se derivarán de la llegada de los Next Generation.