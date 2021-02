La AECT pide reabrir más pasos en la frontera lusa

Vigo. La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Galicia-Norte de Portugal mostró su preocupación por el “impacto negativo” del cierre de fronteras en la eurorregión, donde solo están operativos tres pasos entre Galicia y el país vecino.

La AECT denunció la situación a los representantes de la Comisión Europea, en el webinar The role of SMEs in border regions, organizado por la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa. Este organismo reclama la reapertura del mayor número de pasos posibles, al tiempo que lamenta que “no se hubiera aprendido nada” de las consecuencias que tuvo el cierre de fronteras del año pasado.

La AECT advierte que el cierre de 24 de los 27 pasos de la eurorregión agrava las “negativas repercusiones socioeconómicas” en la zona, porque los transportistas y trabajadores, aunque pueden pasar entre los países, deben soportar “largas colas” y dar rodeos de decenas de kilómetros. e.p.