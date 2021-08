La asociación de profesionales de los CIM solicita apoyar iniciativas en favor de las mujeres afganas

firmas. La asociación de profesionales de los Centros de Información a la Mujer (Asocim) mostró este miércoles su preocupación por la deriva política que padece Afganistán, mostrando toda su solidaridad con las mujeres afganas e instando a sumar esfuerzos a una firma de peticiones en su apoyo.

En concreto, apuntan a la iniciativa Abrid las puertas a Afganistán y las afganas, un manifiesto que “leva recadadas máis de 50.000 sinaturas en todo o mundo e que se pretende levar ata o Parlamento Europeo e ONU Mulleres”, señalaron.

A ella, suman la promovida por el Fórum de Política Feminista y dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la situación de las mujeres afganas.

“Activistas feministas afgás alertan sobre o perigo que corren os dereitos das mulleres baixo o réxime talibán. Nun intento por explicar cal será a situación que vivan as afgás a partir de agora, a Asociación Revolucionaria das Mulleres de Afganistán (RAWA) aludía a algunhas das normas que se impuxeron no país durante os anos que estivo sometido aos fundamentalistas, desde o 1996 ata o 2001”, indicaron desde la citada entidad en un comunicado.

“Case unha trintena de regras nas que se atopa a prohibición de traballar fóra da casa, estudar, saír sen estar acompañadas do seu mahram —home parente moi próximo como é o pai, un irmán ou o marido—, usar baños públicos, ser atendidas por sanitarios varóns —o que se traduce nun acceso á saúde totalmente precario ao existir un número moi reducido de médicas e enfermeiras—, lavar a roupa en ríos ou prazas públicas, falar con homes que non sexan o seu mahram, participar nos medios de comunicación ou publicar imaxes de mulleres. Así tamén, o uso do burka será obrigatorio e seranlles aplicados fortes castigos (malleiras, lapidación) se non cumpren coa lei Sharía”, recordaron asimismo. ecg