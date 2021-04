La Audiencia deja de lado al pueblo gallego en favor de Audasa

Parecía que la ciudadanía le había ganado “el pulso” a la gran concesionaria, pero no. Finalmente Audasa, tras años de espera, no reembolsará los peajes a los afectados por los 81 incidentes derivados de los atascos de tráfico que produjeron las obras de ampliación del puente de Rande. Así lo determinó este lunes la Audiencia de Pontevedra, que se encargó de examinar el fallo emitido el pasado 21 de febrero de 2020, fecha en la que el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de la Boa Vila determinó que la concesionaria debía reembolsar el importe cobrado bajo dicho concepto (vea aquí la sentencia).

En este sentido, el tribunal provincial ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Autopistas del Atlántico Concesionaria Española S.A (Audasa), desestimando paralelamente las impugnaciones planteadas por el Ministerio Público y la asociación En-Colectivo. “El fundamento de la desestimación de las pretensiones ejercitadas se encuentra en la imposibilidad de valorar unos contratos de naturaleza civil entre cada usuario y la concesionaria al margen de la influencia de un contrato de concesión de obra”, recoge la nueva sentencia, indicando que en realidad estos contratos “los condiciona completamente en la determinación de sus elementos esenciales como es la prestación a desarrollar por el concesionario y el peaje que cada usuario paga por la utilización de tramos de la autopista”.

Del mismo modo, aunque esta concesionaria no tendrá que restituir el dinero cobrado como peajes, claramente que a los afectados “nada impide, sin perjuicio de la suerte que puedan correr, el ejercicio de otro tipo de acciones como las relativas a la responsabilidad civil en reclamación de daños y perjuicios”.

A este nivel encajarían, por ejemplo, conforme profundizan, esos “reventones de ruedas de su vehículo, que relató una testigo en el acto de la vista de apelación, provocados por elementos provenientes de la obra que se estaba realizando y que no habían sido retirados de la calzada”.

Además, al “ganar” Audasa, pero siendo el demandante el Ministerio Fiscal, no hay especial imposición de costas en ninguna de las instancias: la situación mencionada “genera serias dudas de derecho que justificarían igualmente la inexistencia de un pronunciamiento especial sobre imposición de costas”.

PRECEDENTES. El pasado 21 de febrero de 2020, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra instó a Audasa a “restituir el importe cobrado” a los diferentes usuarios perjudicados por cualquiera de las 81 incidencias de circulación que se contabilizaron entre el 27 de febrero de 2015 y junio del 2018 (tres años).

Dicha determinación, que llegaba tras la demanda interpuesta por el Ministerio Público, a la que se adherían las agrupaciones de En-Colectivo y Adicae, fue estimada a su favor parcialmente por aquella, reconociendo el magistrado que lo relevante no era la causa de las incidencias vinculadas al perjuicio, sino “el hecho de cobrar un precio a un consumidor que no ha recibido la prestación del servicio y al que no se le ha proporcionado la información necesaria para que pudiese tomar su decisión”, admitió.

En esta línea, igualmente, el juez también remarcó que no constaba “en modo alguno que hubiese alguna causa de fuerza mayor que impidiese a Audasa informar a los conductores con la suficiencia y antelación oportunas”.

El magistrado, que entonces declaró “la nulidad de estas prácticas abusivas”, resaltó asimismo que dichas acciones estaban vinculadas al cobro de “los peajes de manera íntegra”, siempre que había incidencias de grado “amarillo”, “rojo” o “negro” en las vías y accesos, según la catalogación de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Para ello, además, jugaba un papel esencial este segundo factor; precisamente que a los usuarios (conductores) no se les informase a su debido tiempo del estado de las arterias, con el objetivo de que pudiesen elegir si al fin se decantaban por esa conexión o no.