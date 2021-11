La Audiencia no ve riesgo de fuga del último detenido por el crimen de Samuel

La Audiencia de A Coruña ha justificado este miércoles la puesta en libertad del último detenido por el crimen de Samuel Luiz por la "inexistencia de riesgo de fuga o de alteración de pruebas", según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La sección primera de la Audiencia ha notificado este miércoles el contenido completo del auto en el que ha decretado la puesta en libertad del último detenido por el crimen de Samuel Luiz, Alejandro Míguez Roca, en el que además indica que la policía le atribuye "una posición de apoyo a quienes materializaron la brutal agresión", pero no de ataque a la víctima.

Por esa razón le ha impuesto otras medidas "menos aflictivas" que la de prisión provisional, como son la obligación de comparecer cada semana y cuantas veces fuese llamado ante el juzgado que tramita la causa, así como la prohibición de abandonar el territorio nacional.

"De lo que se trata no es tanto de analizar la gravedad de los hechos objeto de instrucción, el futuro título de imputación o el comportamiento procesal previo del apelante, como de la necesidad y la proporcionalidad de la adopción de la medida de prisión provisional", subraya sobre su función de decidir acerca de la situación personal del investigado, no sobre los indicios de criminalidad existentes que serán valorados en un posterior momento procesal.

Así, explica que no tienen conocimiento "directo e inmediato" del desarrollo de las diligencias pero, no obstante, "no se vislumbran nuevas vías de investigación, ni una futura extensión del objeto de la acusación, ni una posible ampliación del círculo de investigados".

De ahí que considere "nulas" las posibilidades del apelante de frustrar "el normal impulso y concreción de la causa" mediante la alteración de las fuentes de prueba e "improbable" que se fugue "tras varios meses sin ser involucrado en los hechos como partícipe".

Contra este auto, aclara el TSXG, no cabe presentar recurso.