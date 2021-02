La banalidad en las humanidades (1)

Podemos prescindir de casi todas las cosas en plazos más o menos largos, si dejamos a un lado el aire que respiramos. Como hay cosas imprescindibles, necesarias y superfluas, solemos muchas veces preguntarnos para qué sirve cada una. El problema es que no nos damos cuenta de que cuando nos preguntamos “para qué sirve eso” partimos de la base de que todo lo que sirve para algo no es más que un medio para conseguir un fin. Y si ese fin no nos interesa, entonces tampoco necesitaremos ese medio. Una sierra mecánica sirve para cortar árboles, pero si yo nunca he cortado ninguno, ni pienso hacerlo, a mí no me sirve para nada.

Si hay algo que no sirve, o por lo menos no debería servir para nada, eso son las personas. Cada ser humano debe ser considerado como un fin en sí mismo, y no un medio para un fin. Si eso ocurre, es cuando se lo convierte en una cosa o en una herramienta, cuando según una vieja expresión de Hegel y Marx, se lo cosifica. Sin embargo no hay que quedarse en esos dos filósofos, porque la idea de la dignidad irrenunciable de todas y cada una de las personas es el núcleo esencial del cristianismo y otras religiones.

Además de a todas las personas, que son insustituibles, y de los medios necesarios para vivir y cubrir sus necesidades de todo tipo: alimentación, vivienda, salud, educación, todas las sociedades han creado bienes aparentemente superfluos que satisfacen sus necesidades de ocio, entretenimiento y diversión. Ni que decir tiene que el ocio no solo no sirve para nada, sino que consiste precisamente en no hacer nada imprescindible. Sin embargo el ocio es una magnitud económica de enorme importancia, si vemos lo que se invierte en el fútbol, el cine, y las demás industrias del entretenimiento, y ya no digamos en el turismo, que integra muy diferentes sectores de la producción y el consumo y puede llegar a ser de una importancia capital –y a veces letal– en economías como las nuestras.

Dentro de este marco de lo que es o no es útil, de lo que sirve para algo o para nada, están en el punto de mira las humanidades. En principio esto no debería ser así, puesto que si las personas no sirven para nada, precisamente porque son fines en sí mismos, el estudio de las humanidades debería quedar al margen de la lógica del valor y el precio, porque lo que tiene dignidad no puede tener precio y los valores que deberían encarnar –y cada vez lo hacen menos– las humanidades se relacionan precisamente con nuestra dignidad.

Todas las sociedades han reconocido y reconocen que lo que más importa no tiene por qué ser lo que más vale, y que hay cosas que no se deben comprar y vender. Pero los límites del mercado cada vez se extienden más, y ya no solo se puede comprar y vender también el sexo, la vida, sino también la vida futura de los niños con los contratos de los vientres de alquiler. Esos vientres mercenarios tienen un equivalente en los cerebros de alquiler, que sirven a intereses ajenos ofreciendo al mejor postor ideas, palabras o meros lemas para el uso y la manipulación de quien más pague por estos servicios de asesoría intelectual, servicios cuyo equivalente en el campo sexual reciben otros calificativos.

Cuando ya nadie cree en los valores morales, encarnados en las morales laicas y religiosas, en el valor del propio conocimiento y en la dignidad de las personas, todos los valores tienden a ser sustituidos por el dinero y los precios, y consecuentemente se tiende a creer que aquello a lo que no se le puede sacar rendimiento económico no sirve para nada. Valdría el argumento si quien lo defiende es un empresario, o el Ministerio de Hacienda, pero no vale en modo alguno cuando se habla de las humanidades, cuya necesidad se está intentando justificar lamentablemente con argumentos económicos, que rozan el ridículo y sacan a la luz lo que les gusta el dinero a algunos supuestos humanistas, o con argumentos propagandísticos relacionados con el mundo de la corrección política.

Pondremos dos ejemplos de ello con dos libros; uno excelente de Neil Price: Vikingos. La historia definitiva de los pueblos del norte, Ático de los Libros, Barcelona, 2020, y otro que roza los límites del absurdo, Jorge Elices Ocón: Respeto o barbarie: el islam ante la Antigüedad. De al-Ándalus a DAESH, Marcial Pons, Madrid, 2020.

El libro de N. Price es un tratado magnífico que en sus 620 páginas ofrece una síntesis extraordinaria, avalada por los trabajos del autor, catedrático de Arqueología de la universidad de Upsala, y por una bibliografía exhaustiva, que nos permite comprobar cómo en los campos de la arqueología, la filología y la historia, el trabajo científico se sigue realizando en el mundo basándose en el estudio exhaustivo de las fuentes y los materiales, en el conocimiento de todas las investigaciones realizadas anteriormente en diferentes lenguas, en este caso sueco, noruego, danés, inglés, francés, alemán, ruso, y en el estudio de las fuentes en las antiguas lenguas germánicas.

No habría nada que objetar a este estudio que nos deja muy claro que los vikingos históricos poco tienen que ver con sus estereotipos literarios o cinematográficos. No solo nunca llevaron cascos con cuernos, sino que eran agricultores y ganaderos especializados en la cría de ovejas, aunque también guerreros violentos, piratas y saqueadores y tratantes de esclavos, como todos los demás pueblos de su época. Cuando iniciaron su expansión parte de sus pueblos se habían convertido al cristianismo, y no deja de ser curioso que cuando saqueaban monasterios en Europa lo primero que buscaban eran los códices miniados para poder revenderlos.

Lo sorpresa llega cuando el autor afirma que la perspectiva LGTBIQ+ aclara el estudio del género en la sociedad vikinga. Los vikingos eran polígamos, y además podían tener amantes junto con sus esposas y tener sexo con esclavas. Es verdad que las mujeres debían expresar su consentimiento matrimonial y tenían más libertad sexual que en otras culturas, y que hubo algunas mujeres guerreras. También lo es que hay referencias a la homosexualidad, pero no se reconoce el estatus de hombres que deciden ser mujeres y se visten como tal, como fueron los berdaches entre los indios de las praderas de los EE. UU., a los que se les reconocía un género que no era ni masculino ni femenino. Si queremos ver un ejemplo de cómo no se elegía el género podemos describir un funeral real vikingo, de forma breve por su crueldad.

Muerto el rey se le enterraba por diez días y se escogía a una de su esclavas que en ese plazo disponía de total libertad sexual, y a la que se satisfacían todos sus caprichos, hasta el día once en el que el rey era desenterrado. Se le colocaba en un lecho con la esclava elegida, que era violada en público por varios guerreros y luego asesinada y descuartizada. Podemos pensar lo que queramos del sentido de esta ceremonia, excepto que la esclava era esclava por elección o que había escogido su género. La corrección política nubló la vista de un excelente investigador en este caso.

Nadie eligió a lo largo de la historia ser esclavo, y mucho menos morir salvajemente asesinado en un ritual público. Y tampoco nadie puede escoger el mundo ni la época en la que le ha tocado vivir. En la Edad Media la guerra era concebida como una parte esencial de la realidad. En la guerra se luchaba, se mataba, se saqueaba, se violaba a las mujeres y se capturaban esclavos. Y eso lo hacían los vikingos, que eran un pueblo germánico, y los demás pueblos de la Europa cristiana y del mundo musulmán.

Si tuviésemos que hacer un ranking de la crueldad sería muy difícil escoger a los ganadores. Las formas medievales de la ejecución capital en público a todos nos causarían repugnancia en la actualidad. En Alemania los verdugos ejecutaban a los condenados cortándoles el cuello con una rueda de un carro, y luego descuartizándolos. Podían comenzar por los pies o el cuello; comenzar por el cuello era un acto de compasión. La sangre derramada en una decapitación con rueda o espada era recogida y vendida como el único remedio que podía curar la epilepsia, hasta llegar el siglo XIX. Goethe aún pudo contemplar esos espectáculos.

Muchas veces vivir o morir no se elige, y en el mundo vikingo no se podía elegir ser o no mujer, porque solo las mujeres podían parir y amamantar a los niños. Para las mujeres, como ya había dicho Simone de Beauvoir, su cuerpo era su destino, en un mundo violento en el que los hombres tenían el monopolio de la violencia. Es importante señalarlo para poder apreciar las libertades y los beneficios del presente, que siempre fueron más frutos de conquistas que regalos.

(Continuará)