La borrasca Dora anticipó el invierno en Galicia al traer un duro temporal

La cuarta borrasca del otoño, denominada Dora por las agencias de meteorología de Portugal, Francia y España, impactó con extrema dureza en Galicia anticipando el invierno. Lo hizo con nieve en el interior, y granizo y enorme oleaje en el litoral. Aunque por la situación de la pandemia la movilidad no es la habitual, el temporal limitó los movimientos por las carreteras, en especial, las de Lugo.

El rosario de incidencias es interminable desde la medianoche del jueves al viernes. Sobre todo en las carreteras, pero por ahora no son conocidos accidentes de tráfico con heridos graves. Solo sustos por las placas de hielo.

Al respecto, desde la Guardia Civil de Tráfico, se recomienda no viajar si no es absolutamente necesario, dadas las condiciones y las predicciones climatológicas para todo el actual fin de semana.

La borrasca es invernal, su origen está en el casquete polar y no como en las precedentes Álex –la única recordada en Galicia en su paso en octubre–, Bárbara y Clement que procedieron de movimientos atmosféricos tras huracanes que en el Caribe se tornaron en tormentas tropicales. De ahí la combinación de frío y un oleaje en la costa de cerca de 9 metros, casi extremo en estas latitudes.

Ayer, las boyas oceánicas a bastantes millas alejadas de la costa midieron 10,16 metros frente a la Estaca de Bares (Ferrolterra); 8.44 metros frente al cabo Vilariño e Illas Sisargas (Costa da Morte), y 8,67 frente al caBo Sillero (ría de Vigo), pero las más cercanas, apuntaron 7,76 metros en la bocana del golfo Ártabro (rías de A Coruña y Ferrol), y 14,25 metros. a las once de la mañana. la exterior del puerto de Langosteira, si bien la interior bajó a los 7,02 metros.

Por ello la costa de la provincia de A Coruña continuará en alerta roja en las próximas horas –a las cinco de la madrugada anterior durante la pleamar el agua sobrepasó las dunas de Riazor y atravesó el paseo marítimo, por lo que se prohibió el paso de peatones en la zona más baja entre la Coraza y el Playa Club– y el resto de la Comunidad Autónoma seguirá con la alerta amarilla por nevadas.

Por cierto que las temperaturas más bajas del día no sucedieron de madrugada, sino entre las diez y las once de la mañana en varios puntos de la provincia de Lugo, según la borrasca avanzaba hacia el interior peninsular, destacando los 3,9 grados negativos en el Alto do Faro en Chantada. En cuanto a la caída de lluvia o nieve fue bastante repartida por el territorio entre 15 y 30 litros por metro cuadrado

TRABAJO PARA LAS QUITANIEVES. Lo que si se notó de madrugada fue el viento, en especial en el puerto de Malpica (Bergantiños) donde más azotó el vendaval al medirse 105,3 km/hora. También se superaron los 90 km/hora en Bueu, en la dársena de punta Langosteira, y punta Candieira (Cedeira).

Pero sobre todo destacaron las incidencias habidas en la red de carreteras provocadas por la acumulación de nieve, y la formación de placas de hielo en la vía, aunque hubo que retirar árboles y ramas caídas a causa del temporal.

Por provincias, Lugo fue la que tuvo más carreteras afectadas, pasando de las 120 en los 19 municipios de las comarcas de A Montaña, A Terra Chá, así como prácticamente en la zona sur de la provincia. Todas las administraciones sacaron a las calzadas de su competencia los quitanieves y camiones que distribuyen la sal y fundentes para permitir la circulación.

Como incidentes destacados en el tráfico, durante unas horas interrumpió la circulación de la carretera LU-530, a la entrada de A Fonsagrada, al quedarse cruzado un camión en una zona donde la nieve superaba los diez centímetros de altura.

En la Autovía del Noroeste (A-6), donde hubo que apartar a camiones y articulados a primera hora de la mañana, pero desde el mediodía ya se pudo circular con mucha precaución en la provincia lucense, salvo los que quedaron detenidos en la zona de O Corgo.

Asimismo se registraron restricciones en la N-540 a su paso por la capital lucense, que amaneció con los tejados y calles cuajadas del blanco elemento, al igual que la autovía A-54 de Lugo a Santiago, entre los kilómetros 12 y 17.

No solo fue en el norte de Galicia donde se produjeron los percances a causa del temporal. El mapa de la web de la Dirección General de Tráfico o el de Axega apuntaban a ello, pero en la tarde de ayer las retenciones para entrar a Vigo por la A-55, a la altura de O Porriño, eran significativas a causa de un accidente.

PRONÓSTICO. Hoy sábado se mantiene la alerta roja en la costa coruñesa y la naranja en la de Pontevedra. El mismo color tendrá la de las nevadas en Lugo que descenderá a amarillo en Ourense. En todo el territorio pueden producirse tormentas, y que en el caso del norte serán localmente fuertes y persistentes. La cota de nieve de los 500-600 metros irá subiendo hasta los 800-1.000 en el día.

Y mañana domingo las nevadas de madrugada se reducirán a las montañas de Lugo y Ourense, pero seguirán las precipitaciones moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, y la cota de nieve irá subiendo hasta los 1200-1400 metros.