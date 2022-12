La cámara gallega aprueba los primeros presupuestos de la administración Rueda

El parlamento gallego dio en la jornada de ayer luz verde a los presupuestos generales de la comunidad para el curso 2023, los cuales, siguiendo el guión esperado, fueron aprobados con los votos del PPdeG y el ‘no’ de la bancada de la oposición, BNG y PSdeG.

Así, los presupuestos para el próximo curso contarán con 12.260 millones de euros, defendiendo el ejecutivo que se tratan de los “más altos de la historia de la comunidad gallega”, tal y como afirmó el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien protagonizó una de las escenas de la sesión con su abrazo con el presidente autonómico frente a una cámara en la que, tras las votaciones, se impuso un sonado aplauson durante más de un minuto.

Por otro lado, el dictamen del proyecto de la ley de presupuestos incorporó a propuesta de la ponencia 12 enmiendas al articulado, nueve de ellas del PP y tres del PSdeG, mientras que El BNG no vio aceptadas ninguna de sus propuestas

PPDEG. El portavoz de los populares, Pedro Puy, defendió unas cuentas que añaden “un plus de estabilidad económico y financiera a la estabilidad política” que vive la comunidad gallega. En esta línea, destacó la “transformación energética y digital” de Galicia de cara al próximo curso, así como la “normalidad” de la tramitación de estos presupuestos, pese a lo “extraordinario” del contexto económico, social y político, y frente a la “errática” política fiscal que se está viviendo en el Gobierno central

“Estamos aprobando los presupuestos más altos de la historia de Galicia, que ascienden a 12.620 millones de euros, lo que supone casi 1.000 millones de euros más que el ejercicio anterior”, señaló el propio Puy, quien además destacó que casi el 75% de estas cuentas se destinan al gasto social, recogiendo un 39,4% para sanidad, un 22,1% para educación, un 9,2% para políticas sociales y un 3,5% para empleo.

BNG. Por su parte, la líder de la bancada de la oposición y portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se mostró muy crítica con los mencionados presupuestos, señalando también la “soberbia” de los populares quienes, destacó, rechazaron todas y cada una de las propuestas nacionalistas.

Durante su intervención, Pontón incidió en cuestiones como la sanitaria, para afirmar que este gobierno es “literalmente” un peligro para la salud de los gallegos e insistió en que los presupuestos son “insolidarios e insolventes”, al respecto de lo que se fijó en los documentos de la Airef. “Son o retrato dun Goberno sen corazón e sen proxecto de futuro para Galiza”, no dudó en afirmar esta, quien añadió también que “son o retrato dun goberno instalado na rutina, sen ideas para afrontar a crise de prezos; sen estratexia para impulsar os sectores produtivos pero que manteñen o deterioro dos servizos públicos, sobre todo en sanidade, ou un modelo de residencias que fai negocio coa vellez”.

En esta línea, la líder nacionalista incidió en en que considera vergonzoso que los presupuestos no contemplen “ni un solo euro” para poner en marcha residencias públicas para atender a las personas mayores. En todo, caso, Pontón también quiso tender la mano para que, en el último momento, se pudiesen acordar cuestiones como la subida del complemento autonómico para las pensiones no contributivas.

En cuanrto a las enmiendas presentadas por el BNG, Pontón acusó al Ejecutivo de equivocarse “enrocándose no non a todas as propostas presentadas polo BNG coa vontade de mellorar os orzamentos. De novo o Partido Popular convertido no partido do non”, reprochó.

“Non a un plan de rescate da atención primaria e para recortar as listas de espera, non a un pacto galego da ciencia e a innovación; non a un modelo de residencias público que poña ás persoas maiores no centro, non a recuperar a tarxeta básica de alimentos, non ás medidas para re-industrializar Galiza, non a unha política fiscal xusta na que paguen máis que máis ten, non a subirlle os impostos ás eléctricas que se están forrando coa crise”, criticó Pontón.

PSDEG. Por otro lado, el portavoz parlamentario socialista, Luis Álvarez se centró en detallar las propuestas de su grupo, centradas en el refuerzo de los servicios públicos, con la sanidad y la educación a la cabeza. reclamando posteriormente a la Xunta que ejerza sus competencias en materia industrial y aproveche la posibilidad que suponen los fondos Next Generation para la comunidad.

En esta línea, Álvarez lamentó que el gobierno gallego haya renunciado a “afrontar os retos inmediatos e de futuro para acadar unha Galicia máis verde, máis dixital, máis cohesionada territorial e socialmente sen que ninguén quede atrás”, acusando también al propio ejecutivo autonómico de ser incapaz de asumir el papel de locomotora de la economía y del empleo de calidad manteniendo el compromiso de corresponsabilidad fiscal.

El portavoz del grupo socialita insistió en sus críticas contra unos presupuestos que, según afirmó, “deixan sen resolver as carencias sanitarias, educativas, dos servizos sociais ou da vivenda”, haciendo de los mencionados presupuestos una “ocasión tristemente perdida para Galicia”.

Durante su intervención, Álvarez hizo referencia a otros asuntos como, por ejemplo, la retirada de la Tarxeta Básica, que, según este, ayudaba a 75.000 gallegos con 31 millones de euros, o lo que definió como “falta de consideración” de la Xunta con la Administración local, manteniendo congelada la partida destinada al Fondo Gallego de Cooperación Local en los mismos 113 millones de euros durante los últimos 10 años a pesar de, apuntó, los ingresos hayan aumentado un 8,5%. “Non aposta pola autonomía na toma de decisións” con recursos económicos suficientes para los concellos sobre los que, señaló, mantienen “la tutela y el reparto arbitrario” de fondos.