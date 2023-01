La campaña de rebajas en Galicia creará más contratos que en 2022

··· La última vez que fuimos de rebajas corría el verano de 2012. Unos meses antes, el Gobierno sacó adelante una ley que lo cambiaría todo en cuanto a los periodos de descuentos. Sus efectos se hicieron notar en distintos ámbitos, entre ellos, los hábitos de compra de los consumidores. La nueva normativa liberalizó totalmente las rebajas, antes limitadas a dos etapas del año: verano e invierno. De hecho, el contenido de esta nueva ley acabó completamente con las rebajas tal y como se conocían. A partir de su entrada en vigor, no habría un periodo obligatorio ni una franja mínima de descuentos ni restricciones sobre el tipo de prendas que podían estar sujetas a esa promoción. Así lo recoge un estudio de la Universidad Oberta de Catalunya.

El gran inconveniente es el perjuicio que la medida crea al pequeño comercio, que no puede competir ni compararse con el grande porque no tiene margen suficiente (las condiciones que asume el pequeño comercio al adquirir el producto de su proveedor no pueden compararse con las de las cadenas, ya que estas adquieren un volumen de producto mucho mayor, lo que les permite obtener unas condiciones mucho más favorables)”, afirma Neus Soler Labajos, profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. “El pequeño comercio no puede asumir la rotación de producto que tienen las cadenas y, aunque le convendría poder motivar el consumo, no puede hacerlo a través de continuas promociones que le devoren el margen de beneficio”, añade.

Por otra parte, el hecho de tener a su disposición productos con precios rebajados prácticamente todo el año ha hecho que el público, en general, haya modificado sus hábitos de compra. “El consumidor ahora sabe que el comercio encadena los periodos de descuentos y que, por tanto, si no aprovecha unas rebajas, podrá beneficiarse de las que vengan rápidamente a continuación”, señala Soler.