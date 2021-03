La cita con Feijóo abre la pugna de Pontón y Caballero por liderar la alternativa al PPdeG

Todavía sólo es una solicitud formal con acogida favorable por parte del presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, pero la mera demanda de una entrevista realizada por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a través de una carta, y el emplazamiento en la misma línea del secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, abrió un debate sobre el liderazgo de la oposición en Galicia y sobre el papel que juega quien ostenta esa condición.

Para el BNG está claro que los resultados de los comicios autonómicos del pasado 12 de julio, en los que la formación frentista obtuvo 19 escaños, frente a los 14 del PSdeG, situaron a Pontón como jefa de la oposición. Pero, con independencia de lo que dictaron las urnas, los nacionalistas gallegos sostienen que su protagonismo va más allá de los votos y lo reafirma su proyecto para la comunidad autónoma, alternativo al que encarna Feijóo y el PPdeG.

En la organización ponen, precisamente, el foco en el hecho de que el plan más detallado para la reactivación de Galicia en la pospandemia del coronavirus es el planteado por el Bloque. No en vano, Pontón quiere ahora abordarlo y contrastarlo con el titular de la Xunta en el momento clave de asentar iniciativas que puedan nutrirse de las ayudas que llegarán procedentes de la Unión Europea.

“Máis alá da cuestión formal da xefatura de oposición, a dinámica política reflexa que en Galicia hai dous proxectos: un que encabeza Alberto Núñez Feijóo e outro que representa Ana Pontón”. “Pontón ten un proxecto propio para Galicia e a proposta para as iniciativas que se deben beneficiar dos fondos Next Generation é unha evidencia”. “Que o BNG lidera a alternativa non o duda ninguén, por eso o PP está tan nervioso”, zanjan los frentistas a la espera de la cita con Feijóo.

En el PSdeG restan trascendencia a quien se atribuye el papel de jefe de la oposición en Galicia. Y no sólo eso, sino que tampoco se creen que Ana Pontón pueda arrogarse esa figura debido a que en la comunidad gallega la dimensión política trasciende a los comicios autonómicos. En la formación del puño y la rosa ponen en valor sus diez diputados en el Congreso, frente a uno del BNG, la presidencia de tres de las cuatro diputaciones gallegas, así como las alcaldías de cinco de las siete grandes ciudades y los 111 regidores en total también en municipios medianos y pequeños.

“Se o BNG quere autodenominarse líder da oposición é moi libre de facelo, pero está fóra da realidade obxectiva. Non lle vemos moito sentido”, indican desde el PSdeG. En todo caso, reconocen que este planteamiento “forma parte do xogo político” y para nada enfría las relaciones entre los grupos de la oposición. “Ese feito non tensa as relacións”.

Pero el escenario, a los seis meses de los comicios de julio del año pasado, empieza a tomar forma para la legislatura en la que el BNG y el PSdeG tratan de poner a la ofensiva a sus organizaciones a la espera que de que el Partido Popular clarifique si han de medirse por quinta vez consecutiva con Alberto Núñez Feijóo o si el presidente da el relevo.

Sea como fuere el debate, el cargo de líder de la oposición no existe, ni en Galicia ni en España y sigue dando que hablar casi 40 años después de haberse acuñado el término en Madrid para dar cierta visibilidad al bipartidismo como modelo para la alternancia en el poder.

Aunque formalmente no existe la figura, la práctica política en las Cortes y el Parlamento de Galicia, hacen que el grupo que tiene más asientos en el hemiciclo actúe como tal y eso tiene además su reflejo en los turnos para las intervenciones.

La figura de jefe de la oposición apenas cuenta con reglamentación más allá de una alusión en la Mesa del Congreso después de que el socialista Felipe González hubiese logrado una mayoría absoluta histórica en 1982 al rebasar los 200 escaños en una Cámara de 350.

Ese papel fue otorgado en aquel momento al popular Manuel Fraga Iribarnse, que había recogido parte del descalabro en las urnas de Unión de Centro Democrático, pero aún así había cosechado poco más de cien diputados quedando a una distancia abismal de Felipe González.

La figura no creada oficialmente tiene relevancia y funciona en cuestiones protocolarias. En España, da al líder del partido mayoritario de la oposición una situación preferente sobre el resto de portavoces parlamentarios . De hecho, sitúa a quien ostenta esa condición después de los expresidentes.

Hace escasa fechas, el acto que conmemoró el 40º aniversario del fallido golpe de Estado del 23-F sirvió para que se evidenciara esa deferencia. Pablo Casado, en su condición de jefe de la oposición, jugó un papel relevante y fue uno de los asistentes al almuerzo celebrado después con el Rey, al que asistieron contadas personalidades, entre ellas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las presidentas del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, respectivamente; así como y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y los dos ponentes de la Constitución vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Este gesto, derivado de las restricciones de la pandemia, se produje en un momento en el que se negocian nombramientos en las principales instituciones del Estado y en el que Vox se autopresenta como la alternativa.

La falta de regulación deja abierto el escenario para aplicar la figura a conveniencia. En Galicia, el PP pensó en 2012 crear el papel de jefe de la oposición, pero finalmente no lo llevó a la práctica. El debate sigue vivo.