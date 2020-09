La ciudad nació para las personas

··· Y colapso Afirma Adega que el vehículo privado “tamén é o responsable do 80% do ruído nas cidades, do colapso circulatorio e en moitos casos da ineficiencia do transporte público”. Por eso considera “imprescindible” el tren de proximidad, sobre todo en Ferrolterra. Y acusa al Gobierno central de “abandonar á súa sorte” a la antigua FEVE, afectando sobre todo a San Sadurniño, Moeche y Cerdido.

··· Carretera Si el transporte por carretera provoca el 90% de las emisiones contaminantes (con un 54% causadas por turismos y motos), el tren solamente representa el 0,3%.