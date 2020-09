La comunidad educativa va a la huelga reclamando la reducción de ratios

Santiago. EFE. Galicia ha vivido este miércoles su primera jornada de huelga en educación de las dos previstas para los días 10 y 16 de septiembre ante el malestar de la comunidad educativa con los protocolos y las medidas tomadas por el Gobierno gallego para la adaptación del nuevo curso escolar a las condiciones higiénicas y sanitarias requeridas por la covid-19.

Las siete ciudades gallegas y varias de las principales villas han vivido pequeñas concentraciones de sindicatos, colectivos escolares y asociaciones de madres y padres en protesta por la situación actual, en las que han exigido sobre todo que se reduzcan las ratios de alumnado por aula para que la docencia se imparta en condiciones más seguras.

En Santiago de Compostela, representantes de varios de los sindicatos que convocan esta huelga se han manifestado frente a la consellería de Educación, lugar de reunión habitual en este tipo de protestas y que hoy ha presentado un aspecto singular, con los participantes separados, guardando las distancias de seguridad, y portando pequeños carteles individuales en vez de las tradicionales fajas de grandes dimensiones.

Allí, la secretaria general de CCOO-Ensino, Luz López, ha atendido a los medios para trasladar que esta huelga surge porque "no se ha escuchado a la comunidad educativa" de cara a preparar este regreso a las aulas, que -a su juicio- no se está produciendo en las condiciones adecuadas de seguridad.

"No fue negociado", ha afirmado, antes de entrar a criticar aspectos como la mayor distancia de seguridad prescrita en la educación secundaria frente a la primaria o la insistencia de la Xunta en probar cualquier medida antes que reducir de facto las ratios de alumnado con la habilitación de más espacios y la contratación de más docentes.

Estos argumentos han sido compartidos por el secretario general de CIG-Ensino, Suso Bermello, que en sus declaraciones a la prensa ha cargado contra la Administración autonómica por su empeño en "intentar por todos los medios que no haya una inversión importante para desdoblar aulas y para incrementar el profesorado".

Bermello ha señalado que todas las decisiones del Gobierno gallego han ido "en el sentido contrario de intentar buscar medidas que puedan ser de consenso" y ha defendido esta huelga por una cuestión de "dignidad" ante la "temeridad" y la "irresponsabilidad" de una Xunta que se niega a reducir las ratios de alumnado pese a la gravedad de la pandemia.

Por este motivo, tras la reunión del Consello Escolar de la tarde de ayer, ha trasladado que el cambio en la dirección de la consellería de Educación, cuyo titular ahora vuelve a ser Román Rodríguez en relevo de Carmen Pomar, no redunda en cambios de actitud, sino en más "humo" y "continuismo".

Asimismo, López, de CCOO, ha considerado necesario contratar personal de limpieza para que se puedan desinfectar los centros de forma adecuada sin repercutir en las jornadas laborales de los trabajadores que ya ejercen esta función en la actualidad.

Otra de las medidas que no cuenta con el respaldo de los convocantes de la huelga es la organización de la educación primaria en base a "grupos de convivencia estable" que permitan reducir las distancias mínimas de seguridad entre los alumnos, puesto que -a ojos de los sindicatos- no van a funcionar porque no se trata de una convivencia cerrada de 24 horas, sino de tan solo unas horas mientras permanecen en el centro que luego se rompe al estar en contacto con más personas.

Los sindicatos han censurado también los servicios mínimos decretados por la Xunta de Galicia para esta huelga, convocada el día del inicio de las clases para decenas de miles de alumnos de educación infantil, primaria y especial, en el que están obligados a acudir a los centros de trabajo el ochenta por ciento de los docentes de infantil y la totalidad del personal no docente.

"Esto no son servicios mínimos, son servicios máximos", ha lamentado la representante de CCOO, que entiende que se ha vulnerado el derecho de los profesores a "participar en una huelga convocada legalmente" y que, junto con el resto de organizaciones convocantes, ha reclamado esta decisión por vía judicial.

Así pues, ha agregado, estas condiciones dificultan el cálculo del seguimiento de esta primera jornada de paro, aunque otros sindicatos como STEG han celebrado el alto seguimiento de la huelga conseguido a pesar del gran porcentaje de personal obligado a trabajar.

Mientras tanto, el presidente de la Confederación Anpas Galegas, Fernando Lacaci, ha manifestado a través de un comunicado remitido a los medios su disconformidad con la "total falta de operatividad y la irresponsabilidad de la consellería de Educación" en este inicio de curso presencial, en el que han obligado a los colegios a hacer "lo imposible" por adaptarse a las instrucciones marcadas sin "ningún tipo de refuerzo" y con "total descoordinación" entre los centros, que han adoptado medidas diferentes ante la falta de una dirección clara. EFE