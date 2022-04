La construcción no puede mantener más de dos semanas el presupuesto a sus clientes

Es habitual en un pequeño recorrido por carreteras generales, sin necesidad de irse muy lejos, de nuestra comunidad ver obras de edificios de viviendas iniciadas, pero que llevan años paradas, de las que nunca más se supo y que parece que llevan toda la vida en ese estado. Muchas de ellas son parte bloques que quedaron a medio construir durante la crisis del 2008, cuando explotó la burbuja inmobiliaria. Y, en estos momentos, ya hay obras que han comenzado hace escasamente dos años y que van camino de convertirse igualmente en cementerios de hormigón, sin dueño ni constructor.

Y es que “la situación es muy mala” para el sector de la construcción, “porque a la falta o escasez de algunos materiales se suma la crisis del transporte, que obligó a ir sacando los ‘stocks’ que había sin volver a reponerlos, lo que ha provocado una importante carencia de gress, sobre todo, de ladrillo e incluso de cemento en algunos sitios”, explica a EL CORREO Salvador García, presidente de la Asociación de Constructores de Galicia.

Cuenta que “los precios se están disparando muchísimo y los presupuestos en ciertas empresas, como las que se dedican al hierro o al aluminio, están dándose a una semana vista”. Así, pone el ejemplo de socios de la asociación que se dedican a la fabricación de ‘tapasándwich’ o que hacen estructuras metálicas que “están teniendo problemas para cubrir gastos, porque el presupuesto que les dan a los clientes les vale únicamente por dos días, luego sube rápidamente”.

Y esto en una reforma no supone un gran problema, porque se realiza en un breve espacio de tiempo, pero “en obras grandes, como la obra civil o la construcción de edificios enteros, nuevos, los presupuestos se suelen dar a seis meses vista como mínimo, porque se está haciendo el proyecto y aún hay que sacar los permisos, de manera que la obra no empieza hasta dentro de medio año como muy pronto, de forma que garantizar esos presupuestos en esos casos a medio año vista es imposible”, asevera Salvador.

Entre los materiales que más se han encarecido, aunque todos lo han hecho en gran medida, Salvador pone el ejemplo del cobre, que “tanto para la fontanería como para la instalación eléctrica tuvo este mes una subida del entorno del 30 %”, mientras que el cable “llegó a subir un 8 %, y se espera una subida de otro 15 % este mes que viene”.

OTROS PROBLEMAS: CHINA E INTERMEDIARIAS. Salvador cree que esta subida desmedida no solo se debe a la crisis del transporte, que disparó precios del combustible, o de la electricidad, sino también a la “especulación”. “Esta subida de precios no está justificada, se justifica con la guerra y el transporte, pero los tiros no van por ahí”, considera Salvador, que explica que “desde el confinamiento la gente se interesó mucho por rehabilitar sus casas, porque tomó conciencia de carencias y quería hacer el espacio más acogedor”. “Al haber una subida de la demanda, suben los precios, eso es así”, apunta.

Sin embargo, el constructor explica que “China está siendo un gran problema”, porque “está comprando grandes cantidades de materiales, sobre todo de madera, lo que hace que suban los precios”. Por otro lado, está el problema de los intermediarios, “empresas que compran mucho material y lo hacen desaparecer de la oferta del mercado para luego ponerlo a la venta una vez que ha subido de precio, para ganar el restante”, asegura. Esto está sucendiendo, por ejemplo, con el hierro.

TODO ARRANCÓ CON LA PANDEMIA. Esa subida, según Salvador, “empezó de dos años a esta parte, de la pandemia hacia aquí”. Y pone el ejemplo de que un proyecto propio de rehabilitación que inició hace un par de años. Para rehabilitar una vivienda en la zona de Ourense había comprado un material de madera para el suelo, y le salió a 11 euros el metro cuadrado. Sin embargo, “ahora mismo, el mismo material, que querían usar para rehabilitar otra vivienda que querían destinar a uso turístico en la Ribeira Sacra, ya está a 21 euros el metro cuadrado,, y eso estando de oferta, porque está a 27 sin rebaja, y llegó a estar a 29, todo eso en menos de un año”.