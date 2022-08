La crisis del Covid hace estancar la emancipación de los jóvenes gallegos

Sandra representa a muchos de esos jóvenes que en la actualidad tienen el deseo de independizarse pero la situación laboral y económica los lleva hacia atrás a la hora de tomar la decisión. Y con la pandemia del covid se suman más dificultades.

Esta joven de Marín finalizó en 2020 la carrera de Turismo, cursada en el campus de Ourense. Hizo prácticas extracurriculares en un hotel el año anterior y después las curriculares en la oficina de turismo de Marín. “Iba a ir para un hotel pero con la pandemia no aceptaban a nadie en prácticas”, cuenta. Luego pasó un año preparando el TFG y buscando trabajo, pero “no me salía nada”. Ella cree que es porque no tenía los estudios terminados como tal. Así, desde septiembre de 2020 a septiembre de 2021 no encontró ningun trabajo de su ámbito. “En todas las entrevistas o no me las hacían directamente o no pasaba de la primera o bien me rechazaban el currículum , y tampoco te daban explicaciones”, asegura.

En septiembre de 2021 encontró un trabajo de call center en ING para recibir llamadas y atender a los clientes con las cuentas. Fue un contrato de tan sólo seis meses. En marzo se quedó en paro y hasta el día de hoy estuvo buscando trabajo. “Ahora estoy más implicada haciendo muchas entrevistas. Yo me llegué a planter si estaría haciendo algo mal en ellas o si no me cogerían por la experiencia”, dice.

Desde el pasado 5 de agosto y hasta el 30 de septiembre trabajará como recepcionista en un hotel a las afueras de Sanxenxo, donde le llegaron a confirmar la importancia de tener experiencia. “El problema está en que si no te dan la oportunidad no es posible trabajar”, añade. Gana 700 euros al mes de los que unos 120 se le van en la gasolina del coche.

Tampoco son favorables las condiciones. “Me hicieron un contrato de media jornada pero hago más horas y todo apunta a que no las cobraré. Pero es esto o nada”, asegura.

Con esta situación Sandra es consciente de que no pude ir a ningún lado. “No puedo cogerme un piso y saber que a los dos meses no voy a tener trabajo”, comenta.

Su idea era alquilar un piso en cuanto onsiguiera su primer trabajo con sus amigas o ella sola una habitación en el sitio en el que trabajase, “pero vino una pandemia mundial y me fastidió los planes y el poco trabajo que encontré era algo temporal”.

También tenía pensado irse fuera aunque “para eso necesito dinero pero si no tengo trabajo aquí no puedo permitírmelo”

En definitiva, Sandra cree que la emancipación está muy complicada. “Tienen que cambiar muchas cosas y dar más oportunidades a gente que no tiene experiencia porque sino no vamos a llegar a ningún lado”, manifiesta.