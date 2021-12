La cura contra el Párkinson está más cerca que nunca gracias a la Fundación Degén

‘El Párkinson no te mata, pero te quita la vida’, dice una célebre frase de un artículo clásico. Y, precisamente por ello, para un enfermo de esta dolencia es muy difícil hacer frente al día a día aún teniendo tratamientos para tratar de ralentizar la neurodegeneración. Y es que vivir todo el día anestesiado de una herida latente no es solución si esta no se va cerrando.

“Nosotros tenemos la certeza de que podemos encontrar la cura contra las enfermedades neurodegenerativas como el Párkinson”, asegura Alejandro Medino, director de proyectos de la Fundación Degén, presidida por el prestigioso empresario gallego Alberto Amil, que se encuentra inmersa en el desarrollo de dos prometedores proyectos cuyo objetivo es encontrar esa cura.

¿Cómo? Partiendo de una base común: “se está descubriendo que estas enfermedades (Párkinson, ELA, Alzhéimer...) tienen un componente genético muy importante y principal”. Encontrarlo sería la esperanza para el millón y medio de personas que actualmente está afectado por estas dolencias en España y para los 4,5 millones de personas que en 2050 se verán afectadas por este problema –nadie está libre de padecerlo–, “que va a más”, según apunta Medino.

Desde la fundación Degén pretende sacar adelante cuanto antes los proyectos ahora en marcha, porque “no nos sirven proyectos a cuatro, cinco o seis años, porque son enfermedades neurodegenerativas que empeoran la situación de las personas a medida que pasa el tiempo, por eso hay que conseguirlo lo antes posible”.

Por un lado, una de las iniciativas se centra en la terapia génica, “empezando a investigar uno de los genes, la TDK1 que produce ELA y otras demencias, hasta ahora no muy conocido, pero que ahora se está investigando más, porque se han dado cuenta de que produce un montón de enfermedades en muchos pacientes”.

Por otro lado, mantienen otro proyecto basado en el trasplante mitocondrial “en el que tenemos mucha fe, para intentar regenerar neuronas de nuestra sistema nervioso central”. Ambas líneas avanzan rápidamente.