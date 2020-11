La defensa de Ceivar niega que este grupo apoyara al terrorismo

Madrid. El letrado que defiende la persona jurídica de Causa Galiza marcó ayer distancia entre esta entidad y cualquier organización terrorista, criminal o ilícita, justificando que está “perfectamente legalizada” desde el 2007, cuando comenzó a realizar la “actividad política” actuando “de manera pública”.

La cuarta jornada judicial que envuelve la trama independentista fue protagonizada también por la segunda defensa, que atiende íntegramente a la figura de CG: ente que se enfrenta a su posible extinción, tal y como solicita el Ministerio Público.

En este sentido, el abogado considera que se ha producido “una incoherencia” en el planteamiento de acusación emitido por la Fiscalía, ya que “se produce un retorcimiento de los tipos delictivos”.

“Aquí se está pretendiendo la imposición de la pena máxima posible para una organización”, manifestó el letrado, referenciando dicha disolución. Según este, “la pena de muerte” de la asociación.

“Es muy difícil justificar con la jurisprudencia actual que las actuaciones como las que aquí se pretenden, enaltecedoras, que no lo son, puedan significar unas penas tan brutales como las que están establecidas en base a la pertenencia a organización armada”, señaló asimismo.

Esta parte también destacó que no se puede valorar la desaparición de Ceivar, porque no existe representación de esta persona jurídica en el proceso: “Por lo tanto no es posible acordar la ilegalización de una asociación a la que no se le ha dado la oportunidad de defenderse”.

Sobre Causa Galiza, el abogado expuso que “es una organización que está perfectamente legalizada desde el año 2007”. “Hemos aportado en su momento los estatutos”, destacó además, enumerando otros documentos como el registro de asociaciones de la Xunta de Galicia. También las actas o la composición de su organigrama. Todo ello para evidenciar que no se trata de una entidad “clandestina”.

Del mismo modo, la defensa recordó que la asociación “actúa de manera pública” porque “convoca actos que comunica a la Subdelegación del Gobierno” y “publicita en sus redes sociales“. Razones suficientes para mostrar que “no hay ningún tipo de ocultamiento ni opacidad”. j.g