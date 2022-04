“La dimisión en diferido agrava la crisis de precios”

según pontón. El relevo al frente del Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijóo alimenta un día más el discurso de la oposición. La “dimisión en diferido” del presidente de la Xunta y nuevo líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, “agrava” las consecuencias en Galicia de la “peor crisis de precios de los últimos 37 años”. “En un momento como este, Galicia necesita un gobierno al cien por cien y no un gobierno en 'stand-by' que hace que la crisis sea más grave”, aseveró este miércoles la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien cree que la salida de Feijóo de la Xunta para centrarse en su nuevo cargo como presidente del PP “pone en entredicho el compromiso del PP con el país”. “Los gallegos no pueden tener un gobierno paralizado”, apostilló. “No queremos meternos en la vida interna de otros partidos, pero tenemos que pedir al PP que no traslade a Galicia sus problemas internos”, subrayó la nacionalista, para quien “urge” que Feijóo active el proceso para su relevo, un paso que el propio presidente indicó que se producirá en “semanas”. Para Pontón, el mandatario “no tiene la cabeza en Galicia” porque “atiende los problemas del PP” mientras “cobra de los gallegos” en un momento de crisis en el que “se necesita un gobierno que dé soluciones”.