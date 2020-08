José Manuel García Iglesia: “La disciplina, individual y colectiva, en una coyuntura como la actual, resulta imprescindible”

Están recientes las elecciones autonómicas con mayoría absoluta y caras nuevas. ¿Considera que para mejor? ¿En qué medida influirá este resultado en nuestras vidas?

Un nuevo gobierno, con mayoría parlamentaria, permite esperar una legislatura en que cabe afrontar las tareas pendientes con la conveniente capacidad de gestión. Por otra parte que, en el Parlamento de Galicia, haya tan solo tres grupos, así como la calidad de sus líderes – Alberto Núñez Feijóo Ana Pontón y Gonzalo Caballero-, supone un acicate importante a la hora de generar un buen quehacer parlamentario a llevar a cabo, ahora más que nunca, de forma responsable y consecuente.

Evidentemente el resultado de las elecciones va a influir, esperemos que para bien, en el modo de afrontar cuestiones varias; desde las concernientes al ámbito sanitario, ahora fundamental, hasta las relativas a la promoción de todos y cada uno de los sectores con una mirada bien atenta, por cierto, a las cuestiones de orden social y educativo, a todos los niveles.

Todavía colean los amargos estertores del coronavirus. ¿Qué debemos hacer?

En lo que concierne a la pandemia a la que nos enfrentamos debemos ejercer, en cada momento, la prudencia – por los demás y por nosotros mismos-; es algo que resulta elemental. Por otra parte no podemos dejar de realizar, todos y cada uno, nuestras tareas; es imprescindible trabajar, y mucho. Una sociedad que no crea, que no construye, que no aprende, que no investiga, que no es capaz de reinventarse, acomodándose a cada momento, es mediocre y esto, como colectivo, no podemos asumirlo; conlleva afrontar una cierta derrota.

¿Practicó el teletrabajo? ¿Con qué resultados? ¿Considera que llegó para quedarse?

Por supuesto, el teletrabajo me permitió mantener un nivel de actividad aceptable y, evidentemente, cada vez será algo más común en nuestras vidas, pero siempre como una herramienta de acción complementaria.

El teletrabajo debe de ser una forma de hacer que enriquezca nuestros resultados pero, en lo fundamental, es imprescindible la presencialidad en la labor diaria ya que, de no existir, nuestro quehacer será siempre insuficiente.

¿Cambiarán mucho sus vacaciones? ¿Dónde las disfrutó en el pasado y qué hará este verano?

Los días dedicados al descanso en el verano han estado marcados este año por ejercer la prudencia ante la pandemia. Sanxenxo y O Carballiño son, en mi caso, dos lugares de referencia sin dejar Santiago de Compostela, como un lugar al que siempre volver.

Compartir el día con la familia, pasear, estudiar, leer y escribir son las ocupaciones de este verano en el que echo en falta la asistencia a diferentes actos culturales y festivos; esperemos, en este sentido, que el año que viene sea distinto.

¿Qué se puede hacer en un mundo tan desigual con millones de personas desnutridas, desplazadas, enfermas y sin recursos tras la pandemia?

Practicar la solidaridad resulta, hoy más que nunca, imprescindible. Es preciso un cambio sociocultural generalizado que nos haga entender, de una vez y para siempre, la necesidad de ejercitar una fraternidad entre los pueblos del mundo. No podemos ser tan desiguales; es radicalmente injusto.

¿Para quién su aplauso en estos meses negros y quién merece su rechazo?

El aplauso, largo y cálido, para todos aquellos que supieron, y saben, llevar adelante sus tareas posibilitando, sobre todo, el bienestar de los demás. Y han sido muchos los que lo han hecho. A todos aquellos que han planteado, y aún proponen, soluciones para salir de esta perversa coyuntura, un respeto y un aplauso, también, muy especial.

Y el rechazo, por supuesto, para quienes, en un momento como éste, ejercen la irresponsabilidad y la imprudencia, tanto a título individual como colectivo.

El uso de las mascarillas levanta polémica en ciertos ámbitos. ¿Le parece que las medidas adoptadas son las más convenientes para “salvarnos” del virus?

Debemos, en todo momento, escuchar a quienes saben y nos dirigen y hemos de adaptar nuestro modo de actuar a lo que se nos indique. La disciplina, individual y colectiva, en una coyuntura como la actual, resulta imprescindible. Debemos de estar atentos al día a día, con el objetivo de salir, todos juntos, lo antes posible de esta crisis.

¿Teme que las consecuencias económicas puedan variar sustancialmente nuestra existencia?

Todo parece indicar que nos esperan meses muy duros, incluso años, pero el temor no es, en ningún caso, un contexto adecuado para el desarrollo social, económico, cultural... Habrá que adaptarse a las condiciones actuales y venideras para superarlas. Aprenderemos de lo vivido y a unas consecuencias económicas negativas le sucederán tiempos mejores.

¿Cree que, como indica una encuesta, los jóvenes de hoy vivirán peor que sus padres?

Radicalmente no. Vivirán de una forma diferente y, a la larga, mejor. No puede ser de otro modo porque, en las últimas décadas, han cambiado tantas cosas que todo es ya distinto y lo será aún más. Nunca hemos tenidos tantas posibilidades para aprender, y progresar, como ahora. Y, con un mayor grado de conocimiento, ese futuro ha de ser sustancialmente mejor.

¿En qué orden de preferencia situaría familia, profesión, estudio, relevancia social o amigos?

Creo que, en la vida, se practican caminos paralelos. En uno de ellos están la familia y los amigos, por ese orden. En otro, la profesión y el estudio que deben ser complementarios. Y es que el ejercicio de una actividad cualquiera ha de ser acompañada de un aprendizaje continuo.

Por lo que se refiere a la relevancia social es una cuestión muy relativa; es mucho más importante sentir que la labor realizada puede ser útil a la sociedad.

Dentro de sus responsabilidades profesionales, ¿en qué proyecto está centrado ahora?

La puesta en valor del patrimonio artístico gallego me preocupa especialmente. En este sentido, el concerniente a la Universidad de Santiago, con cinco siglos de historia; y el de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, creada en 1784. Ambos me ocupan en este momento.

También, además de las tareas que se me encomienden desde la USC, seguiré adelante con un proyecto personal en el que llevo trabajando varios años: investigar sobre la presencia de lo jacobeo en las distintas catedrales hispanas, lo que será objeto de diversas publicaciones en los años venideros. Y, por supuesto, mantendré, si se me permite, mi colaboración en las páginas de EL CORREO GALLEGO.

¿Alguna persona tuvo influencia en momentos clave de su vida?

¿Cuál es el mejor consejo que y de quién?

Han influido en mí mis padres, mi mujer, mi hija..., en el plano familiar y, en general, en casi todos los órdenes de la vida. El profesor Otero Túñez, catedrático del Historia del Arte, ha sido, en otro orden de cosas, mi primer y más querido referente en la profesión universitaria.

En el orden de los consejos he recibido muchos y muy buenos. Y, en este orden de cosas, uno de los primeros me lo dio mi abuela materna, Trinidad, quien me enseñó que nunca le diera un consejo a quien no me lo pidiera ya que quien no lo solicita no está dispuesto, por principio, a seguirlo. En mi caso, en cambio, agradezco, y mucho, los consejos; los pida o no. Y es que siempre hay que estar dispuesto a aprender.