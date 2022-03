La exmujer y la hija de Miñanco podrán librarse de ir a la cárcel

Maria Rosa Pouso Navazas y Rosa María Pouso Prado, exmujer y la hija mayor de José Ramón prado Bugallo, no se encuentran cumpliendo pena en ninguna de las cárceles españolas, según confirmaron fuentes de Instituciones Penitenciarias a EL CORREO GALLEGO este mismo miércoles, pese a que sobre ellas recae una pena en firme de tres años y seis meses la primera y tres años y tres meses para la segunda, impuesta inicialmente por la Audiencia de Pontevedra y confirmada por el Tribunal Supremo.

Las dos mujeres todavía no ingresaron, aunque tenían de plazo hasta el mes de marzo, pero es más que posible que no lo hagan a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó la petición de indulto que habían presentado lambas que, como se recordará, fueron condenadas, junto al propio narco cambadés y el empresario José Alberto Agüín, por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que las tres solicitudes de indulto (de las dos mujeres y la del empresario que actuaba como testaferro) se llevaron al Consejo de Ministros del pasado 11 de enero, donde se decidió que se le denegaba a los tres porque contaba con todos los informes “desfavorables”. En ese mismo momento se abría un plazo que expiraba dos meses después, en marzo, para que entraran en uno de los establecimientos penitenciarios de nuestro país. Como queda dicho, a las 17.00 horas del viernes 18 de marzo no habían ingresado y no constaba que fueran a hacerlo, según las fuentes consultadas.

Todo apunta a que no lo harán ya que en el caso de María Rosa Pouso y Rosa María Prado Pouso pueden beneficiarse del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que contempla que al ser penas menores de cinco años y no tener antecedentes no ingresan en una prisión y por lo tanto se les aplica un tercer grado con carácter de condicional. Como máximo, según las fuentes consultadas, tendrán que llevar una pulsera que permita su localización y comparecer periódicamente ante la autoridad.

El 17 de diciembre de 2020, Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias, dictó un protocolo para el ingreso en prisión de determinadas personas condenadas en el que se señala que “se debe facilitar el ingreso directo en medio abierto de las personas penadas que, con condenas hasta cinco años de presión tengan posibilidades de ser clasificadas inicialmente en tercer grado de tratamiento”.

Se ampara el secretario general en el artículo 25.2 de la Constitución Española que establece que las penas privativas de libertad deben estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Por tanto establece que “aplicando la circunstancia favorable del ingreso en régimen abierto posibilita un régimen de vida más acorde con el derecho a la reinserción, evitando el contacto con el régimen ordinario, aminorando el impacto y efecto desocializador que supone el internamiento en un centro penitenciario”.

Para que esta situación se produzca, las personas condenadas en sentencia firme, como es el caso de la exmujer y la hija mayor de Sito Miñanco, deben concurrir circunstancias como que la pena impuesta sea inferior a los cinco años de cárcel, que no tengan antecedentes penales, que cuente con arraigo social, que el delito se haya cometido hace más de tres años, que no se haya vuelto a delinquir, que acrediten estar realizando una actividad laboral, que no hayan intentado sustraerse a la acción de la justicia y mostrado sus compromiso de satisfacer la responsabilidad civil impuesta.

HECHOS PROBADOS. Tanto María Rosa Pouso como Rosa María Prado cumplen todos los supuestos que facilitarían que puedan cumplir la condena impuesta sin necesidad de ingresar en prisión. Las fuentes penitenciarias citadas reconocieron que actualmente “ninguna de las dos se encuentra en cárceles del sistema penitenciario” pero se negaron a revelar, por razones de derecho a la privacidad, si sus abogados ya formularon la petición y le fue aceptada por el tribunal sancionador. En ese caso dependerían, a efectos disciplinarios, del Centro de Inserción Social de Vigo al que le correspondería al ser residentes en Cambados.

En la sentencia tanto de la Audiencia como del Supremo se consideró acreditado que José Ramón Prado Bugallo, su primera mujer, su hija mayor y el empresario de O Grove, José Alberto Aguín, relacionado en diversas ocasiones con el narco cambadés, “formaron una estructura organizada marcada por intensos vínculos personales de sus integrantes y que blanquearon dinero procedente del narcotráfico entre 1988 y 2012, a través de sociedades instrumentales “constituidas para la ocultación y retorno de las ganancias obtenidas o vinculadas con las actividades de una enorme magnitud cuantitativa y cualitativa de narcotráfico en las que participó el señor Bugallo”.

La sentencia consideraba hechos probados que Prado Bugallo desarrolló desde los años ochenta actividades relacionadas con el narcotráfico de una especial relevancia cuantitativa y cualitativa por las que resultó condenado en dos ocasiones a graves penas de prisión.

Durante ese periodo constituyó las mercantiles San Saturnino S.L. y Jolva S.L., mediante las que se adquirieron 34 inmuebles y 13 fincas. Las dos sociedades eran administradas por Rosa Pouso y Jose Alberto Agüin. Las adquisiciones inmobiliarias realizadas no se ajustaban a los ingresos societarios y los precios de compra presentaban todos ellos un patrón de infravaloración respecto a los precios de mercado.

En cuanto a la hija, Rosa María Prado, se beneficiaba de diversas cantidades de dinero ingresadas sin que pudiera justificar los movimientos y figuraba como empleada de algunas de las empresas que pertenecían al entramado de Miñanco

A juicio de la Sala, los hechos objetivos acreditados conducían a la conclusión de que Prado Bugallo “creó un modelo de transformación de las ganancias ilícitas derivadas de su actividad criminal prolongado durante más de 20 años en el que participaron las personas más próximas de su círculo más íntimo personal y familiar”. Las dos mujeres lo negaron.

MIÑANCO EN ESTREMERA. Mientras la primera mujer y la hija mayor de José Ramón Prado Bugallo puede esquivar el ingreso en una institución penitenciaria, el narco cambadés se encuentra cumpliendo condena por un doble motivo: por ese delito de blanqueo y el resto que le queda de una anterior, que disfrutaba en régimen de semilibertad cuando fue detenido en febrero de 2018 en el transcurso de la operación Mito, la causa que todavía tiene pendiente de juicio.

Precisamente a principios de enero la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ordenó su puesta en libertad provisional por la causa que todavía se investiga al haberse superado el tiempo máximo de cuatro años en prisión preventiva. Desde entonces permanece en el penal de Estremera, cerca de madrid, a disposición del juzgado central de instrucción.

Se da la circunstancia de que este procedimiento se dilató ya que la Sala de lo Penal se lo devolvió a la instructora, cuando ya estaba concluido y elevado para su enjuiciamiento Este procedimiento se encontraba ya concluido y listo para su enjuiciamiento, tras la decisión de las autoridades de Colombia de extraditar a España a José Luis Correa, uno de los investigados que se encontraba fugitivo en aquel país, y que tuvo que se incluido en la causa.

A lo largo de lo que llevamos de año la situación penitenciaria de Miñanco cambió favorablemente ya que la Audiencia nacional atendió uno de sus muchos recursos en el que reclamaba que se le catalogar en segundo grado y se le restituyeran sus derechos a comunicaciones telefónicas y presenciales, que tenía restringidas, por decisión de Instituciones Penitenciarias que lo había clasificado como preso de seguimiento especial.

Ahora, Sito Prado ya puede conectar con sus familiares más a menudo y no sufre las restricciones a las que le sometieron tras su reingreso en la cárcel hace más de cuatro años y que le llevaron a protagonizar alguna huelga de hambre.