La familia de Déborah demanda que se llame a declarar al exnovio

La “muerte en vida” por el intenso sufrimiento de los padres de la joven viguesa Déborah Fernández Cervera, cuyo cadáver apareció en una cuneta de una carretera de O Rosal en 2002, y la necesidad de que se aclare las circunstancias de su muerte antes de que prescriba el delito, es el resorte que da fuerzas a sus hermanos para mantener abiertos todos los frentes posibles de investigación y reclamar que se vuelva a tomar declaración a su exnovio.

La demanda ha sido planteada por Rosa Fernández Cervera, tras congratularse de que el juzgado de Tui haya declarado compleja la causa y ampliado en 18 meses el periodo de la prescripción del procedimiento por la desaparición y hallazgo del cadáver de Déborah, ya que considera que con el nuevo plazo de año y medio existe un mayor margen para seguir investigando. “Que se amplíe el plazo es positivo porque denota que la justicia, que el juez y el fiscal, verán algo más para poder ampliar el plazo”, afirma, al tiempo que Rosa expresa la máxima “prudencia de la familia porque no queremos hacernos más ilusiones de las que corresponden, por lo que seguiremos trabajando”.

Para la familia Fernández Cervera también es especialmente importante que la justicia haya admitido a trámite la denuncia por actuaciones negligentes presentada contra uno de los agentes de policía que participó en la investigación al principio de las pesquisas, tomando las primeras declaraciones a los testigos, y al guardia de seguridad de un aparcamiento privado de Vigo que señaló la presencia de un fuerte olor a podrido que emitía el coche del considerado como principal sospechoso.

Entre las nuevas aristas que pueden arrojar luz sobre el caso se encuentra el arcón donde supuestamente el cadáver permaneció oculto durante 10 días desde su desaparición el 30 de abril de 2002 hasta el hallazgo del cuerpo el 10 de mayo en medio de un reguero de pistas falsas. “Es un arcón que chequeó la policía, con bastantes aprovechamientos y...que den explicaciones de lo que ha pasado”, señala Rosa, al matizar que no puede proporcionar más información.

Ante el cúmulo de pruebas, la familia sigue preguntándose “¿Qué está pasando?” para que no se investigue debidamente la muerte de Déborah. Rosa Fernández insiste en que “nosotros imaginábamos que con el paso de los años si aportamos una prueba nueva, iban a analizarla como corresponde, pero los errores se siguen cometiendo. Por eso denunciamos qué es lo que está ocurriendo, porque se tiene la oportunidad de intentar resolver un asesinato de hace 17 años, después de que la familia lo aportó todo, porque hicimos una investigación paralela y lo que la policía no hizo, cuando lo hacen lo estropean”.

DISCO DURO. En este escenario, el disco duro del ordenador de la joven cuyo volcado se frustró el mes pasado en el juzgado de Tui por un problema técnico, será analizado por expertos de la Guardia Civil, según ha comunicado esta semana la juez a la familia, aunque ésta prefería que el análisis fuera realizado por la empresa que han contratado “para tener la garantía de que se hacen las cosas bien”.

Para Rosa Fernández-Cervera es trascendente que después de 17 años de espera de la instrucción del caso “se haga en condiciones” y “no nos den una palmadita en la espalda”, por lo que llama a realizar pesquisas que considera “relevantes” como la localización del trabajador del aparcamiento que advirtió el mal olor que salía del coche del principal sospechoso o que su madre vaya a declarar por primera vez tras la muerte de Déborah.

Además de las nuevas pistas que pueda aportar el arcón, las expectativas también están fijadas en la exhumación del cadáver, para el que siguen a la espera de que el Instituto de Medicina Legal comunique si está o no embalsamado con la finalidad de seguir realizando investigaciones.

La hermana indica que están “pendientes de una segunda autopsia porque también hemos visto que en el informe forense hay cosas que no cuadran y que no se realizaron determinadas prácticas que, por ley, deberían haberse realizado”. Así, señala que no dejan de sorprenderse porque “un equipo de profesionales que desarrollan una investigación, fallen en tantísimas ocasiones, porque en dos o tres ocasiones han tenido la oportunidad de resolver este tema y han dejado que se les escape de las manos”.

La familia de la joven insiste en preguntar por las razones de una investigación policial que consideran deficiente, asegurando que pedirán “responsabilidades patrimoniales” porque “han destrozado la vida de toda mi familia”.

Rosa Fernández Cervera incide en las graves secuelas que ha dejado la muerte de su hermana en toda la familia, incluidas una serie de enfermedades de gravedad, como los infartos padecidos por el patriarca o los ictus de la abuela. “Han destrozado la vida de mi familia y no me pienso quedar de brazos cruzados mientras la justicia no haga nada por resolverlo”.