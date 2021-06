La hija de una enferma de Alzhéimer: “Mi madre está ‘happy’ siempre y me ve como a su hermanita pequeña”

Carmen va al sofá y allí está Lisa. Se sienta en su mesita de la cocina a ejercitar la memoria con operaciones de cálculo y allí va Lisa. Es la hora de la misa en televisión y Lisa la lleva a la sala para que la vea. Una anciana de 81 años enferma de Alzhéimer y su inseparable compañera, una perrita York Shire que “muere por ella”. “Estando malita, se sentó sin moverse a los pies de su cama”. Eso nos cuenta su hija, Sesé Ferreiro, que se enfrentó a la experiencia más dura de su vida cuando, en el año 2015, empezó a ver que su madre tenía problemas graves de memoria.

“Todo empezó cuando fuimos al apartamento de la playa en Louro y ella estaba algo desubicada, pero parecía normal por no estar en su casa habitual; luego empezó a perder las llaves o a no saber dónde había dejado la cartera, y yo ya vi que eso no era normal, fui al neurólogo y me dijo que era algo de la edad, en agosto; pero, en octubre, ya vi que no sabía quiénes éramos y volví, le hicieron pruebas y tardaron hasta abril del año siguiente en diagnosticarla”.

Ahora, su mayor alegría es escuchar la misa todos los días. “Se la sabe de memoria, pero como es lo que le gusta, ¿para qué se la vas a cambiar?”. Todavía no está en un momento crítico de la enfermedad, pues Sesé cuenta que “mi nombre se lo sabe, pero muy pocas veces soy su hija, soy su hermanita la pequeña o su prima”.

“Ahora empezó con lo del espejo, ella mira al espejo y saluda, porque cree que hay una mujer que la está mirando, y no se reconoce”, explica su hija, que también asegura que “sabe el nombre completo de mi padre, pero no lo reconoce, piensa que el hombre que la va a ver no es él”.

Lo que se pierde ya no vuelve, eso es un dogma de la naturaleza. Pero, al menos, en abril, medio año después de las pruebas, cuando la diagnosticaron por fin de esta dolencia, empezaron a darle ‘la pastilla mágica’. “Se despierta cada día pensando que es una persona diferente: a veces Fulanita, a veces Menganita, hasta que le das la pastilla y ya sabe que se llama Carmen”, ejemplifica Sesé.

“Yo cuando me dieron el diagnóstico ya lo sabía, no sabía ponerle nombre ni apellido, pero ya veía que mi madre tenía algún tipo de demencia, porque ves cosas que no son normales”, relata, añadiendo que “antes de que le diesen el diagnóstico aún cocinaba y un día llegué de hacer la compra y estaba todo el vinagre por la cocina, lo había echado en la sartén y salía fuego, hubo que cortarle el gas y cerrar puertas con llave, no porque hiciese nada malo, sino porque podía ser peligroso para ella”.

Tuvieron más episodios por el estilo, como el encontrarle las pastillas del padre o del hermano en el bolsillo de la bata o el tener que cerrar la puerta de fuera con llave para evitar que saliese. Porque, “había veces que yo llegaba de noche a casa y ella ya tenía el bolso preparado para marchar, y le decía como excusa: no, mamá, es de noche y ya no hay Castromil; porque ella lo que quería era volver a la aldea, al sitio donde nació”. Pese a todo, “ella está feliz 350 de los 365 días del año y, con eso, yo también soy feliz”.